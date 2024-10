Simona Țăranu dă din casă! De la ce pornesc discuțiile în contradictoriu între ea și soț: “Nu mai vreau să mai aud”/ Exclusiv

Prezentatoarea Digi 24 Simona Țăranu și soțul ei, Florin, au schimbat, de-a lungul celor 9 ani de mariaj, mai multe locuințe. Partenerul de viață al vedetei lucrează în zona financiar-bancară și pune o amprentă financiară pe tot ce vede, intuind potențialul unui bloc în construcție. De 3 ani, cuplul și-a stabilit reședința în zona de nord a Capitalei, iar vedeta TV nu mai acceptă sub nicio formă o altă schimbare de domiciliu. Simona Țăranu a dezvăluit, pentru Unica.ro, și care sunt motivele de la care pornesc discuțiile contradictorii în cuplu, dar și în ce îi place să-și investească veniturile.

Simona Țăranu: “Cele mai mari investiții le fac în vacanțe și bijuterii”

Simona Țăranu recunoaște deschis că, printre slăbiciunile ei, se numără vacanțele și bijuteriile. Orice investiție în acest sens o face fericită și i se pare întemeiată.

“Anul ăsta n-am bifat nicio nuntă. Urmează să fim nași, dar nu s-a stabilit încă data și abia așteptăm. Suntem încântați. Am economisit bani pentru că nu am fost la nicio nuntă. Știi cum e? E o glumă care circulă pe internet că Ion Țiriac a ajuns atât de bogat, pentru că nu a mers la nicio nuntă în viața lui și vreau s-o pun în aplicare, să-i calc pe urme. Nu o să ajung eu la veniturile respective, dar redirecționez banii către vacanță. Cele mai mari investiții le fac în vacanțe și bijuterii.

Soțul meu mai vrea să cumpărăm un apartament, dar eu numai cu gândul la vacanță sunt. Eu recunosc că asta este investiția mea. Cumva simt că într-adevăr este o investiție în mine, mă dezvoltă foarte multă, mă ajută. Pentru mine vacanțele sunt doar pe plus, nu este absolut nicio pierdere. Chiar și financiar nu reprezintă nicio pierdere”, a spun, pentru Unica.ro, prezentatoarea Digi 24.

Luna trecută, Simona și Florin au petrecut câteva zile pe Coasta de Azur, reușind să se deconecteze și să se bucure de vreme bună și locuri faine. Cei doi au împlinit la sfârșitul lunii mai 9 ani de căsătorie și au celebrat momentul la un spa retreat.

Motivul pentru care Simona Țăranu nu își dorește să-și mai schimbe locuința

Ori de câte ori soțul aduce în discuție un nou apartament cu potențial, Simona Țăranu refuză categoric varianta de a experimenta o nouă experiență într-un alt loc.

“Nu ne mai mutăm, nu vreau să ne mai mutăm în viața vecilor. Nu mai vreau să mai aud de mutat. Ne-am tot mutat, am tot schimbat apartamente, am cumpărat, am vândut, nu. M-am așezat de 3 ani într-o zonă foarte liniștită. Am lacul în față, am deschidere către lac, nu mai vreau să mă mai mut. E apartament în București, în zona Floreasca. Sunt foarte mulțumită. Eu nu mai vreau. Soțul meu tot timpul vede un alt bloc care se construiește și spune: ‘Uite, aici e frumos, dar uite, aici e și mai frumos!’ Nu mai vreau.

Deci nu mai vreau să-mi încarc lucrurile în cutii, pune-le, mută-le, du-le, sună firma, da, vezi că asta nu a transportat-o cum trebuie, nu mai vreau. M-am liniștit. Apartamentul este mobilat așa cum ne dorim. O investiție, doar așa, nu știu, poate de închiriat! Doar pentru un venit suplimentar”, a povestit, pentru Unica.ro, Simona Țăranu.

Banii, ochiul necuratului în cuplu

Vedeta TV s-a obișnuit ca soțul ei, prin prisma meseriei, să evalueze diverse zone și clădirile care se construiesc.

“Pur și simplu el este într-o zonă financiar-bancară și atunci cumva un defect profesional aș putea să spun. Cumva el pune o amprentă financiară pe tot ceea ce vede: ‘Cred că în zona asta apartamentele se situează între și între suma respectivă și suma respectivă. Cred că aici am avea de câștigat sau ar trebui schimbată mașina la un an jumate, doi ca să nu pierdem’. Tot timpul el calculează, tot timpul este într-o permanentă analiză financiară cu tot ceea ce este în jurul lui”, ne-a povestit Simona Țăranu.

Prezentatoarea de la Digi 24 a dezvăluit că, la final de lună, banii devin subiect de dispută în cuplu.

“Mereu avem această discuție, aceste clinciuri între noi, pentru că fix acolo se pierd cei mai mulți bani și niciodată nu se știe pe ce. Adică nu e ca și cum ne-am cumpărat nu știu – obiectul ăsta de mobilier, știu că a costat atât. Se duc foarte mulți bani, dar nu știm pe ce. Culmea, un om din zona financiară nu reușește să țină în frâu. Mi-a recunoscut că nu-i place să facă un tabel, să stea să socotească: atât pentru mâncare, atât pentru motorină, nu.

“Nu suntem deloc organizați la acest capitol și mai strânși așa la pungă”

Noi de fiecare dată dăm cu cardul și la final nu înțelegem unde s-au dus banii. Și întotdeauna eu dau vina pe el. Fix aici avem o problemă. Nu suntem deloc organizați la acest capitol și mai strânși așa la pungă, că mai trebuie să mai faci și o economie, evident ca să cumperi o altă vacanță”, este de părere Simona Țăranu.

