La începutul anului acesta, Andreea Bălan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat că s-au separat după doar câteva luni de mariaj. În prezent, George formează un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub.

Fostul cuplu are împreună două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an). Înaintea relației cu actorul, timp de un an, solista a format un cuplu cu Michael, un pușcaș marin american.

Înainte de a-l cunoaște pe Michael, timp de 9 ani, cântăreața a format un cuplu cu artistul și compozitorul Keo. Andreea și Keo s-au despărțit în anul 2014, după ce solistul a înșelat-o cu artista Misty, alături de care are și o fiică, Arya Violette, în vârstă de aproape 3 ani.

Cu cine a fost logodită Andreea Bălan înaintea relației cu artistul Keo?

Înaintea relației cu Keo, însă, Andreea a format un cuplu cu Teo Păcurar, compozitor, relatează Spynews. Fosta pereche s-a și logodit, în 2005 tatuându-și câte un inel de logodnă pe degetele inelare.

Un an mai târziu, însă, Andreea și Teo s-au despărțit. Potrivit Spynews, motivul ar fi fost dorința compozitorului ca el și Andreea să se mute în Bistrița.

În luna iulie a anului acesta, Andreea a fost surprinsă alături de un nou partener, Tiberiu Argint, în Vama Veche. Până acum, însă, nici Andreea, nici Tiberiu nu au confirmat sau infirmat speculațiile.

Andreea Bălan: „Sunt foarte liniștită și vreau ca această latură a vieții mele să o țin pentru mine”

„Sunt fericită, sunt împlinită, lucrurile se așază. Toată perioada cu separarea, cu divorțul, a trecut. A trecut aproape un an de atunci. Acum sunt foarte liniștită și vreau ca această latură a vieții mele să o țin pentru mine.

Toată viața mea a fost o carte deschisă de la 12 ani, așa că am hotărât acum ca această parte să o țin, deocamdată, pentru mine.

Când va trebui să aflați ceva, o să vă povestesc, dar mi se pare foarte interesant să țin pentru mine. E important să ai susținere, un sprijin”, a declarat cântăreața, în emisiunea Xtra Night Show.

Tiberiu este fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint și managerul de vânzări al „Bang&Olufsen”, o companie daneză de lux care proiectează și produce aparate audio, televizoare și telefoane.

Foto: Instagram

