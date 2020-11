La începutul anului acesta, artista Andreea Bălan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat că s-au separat. Fosta pereche are împreună două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an).

În prezent, actorul formează un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub (22 ani). Cuplul s-a cunoscut în timpul competiției TV Ferma. Ulterior, George i-a cedat locul lui Vivianei, care urma să fie eliminată.

Viviana Sposub, declarații despre Andreea Bălan la „Ferma”

Recent, Viviana a făcut o serie de declarații despre Andreea Bălan, fosta soție a actualului ei iubit. „Mie nu îmi vine să cred că sunt cu tine aici.

Aveam poster cu voi, iubeam trupa Andre de mică. Ba chiar am fost și la concert când ați venit la Botoșani, la noi, în Moldova”, i-a spus asistenta TV Andreei Antonescu, într-una dintre edițiile Ferma.

Săptămâna aceasta, Viviana a reluat ideea. „Nu îmi vine să cred. Eu eram fan Andre. Vă iubeam pe amândouă. Aveam postere cu voi. Acum sunt cu fostul ei soț.

Nu știu ce crede despre asta”, a spus Viviana. Asistenta TV a dezvăluit chiar că Andreea Bălan i-a întins mână în timpul respectivului concert.

„Eu eram cu mâinile pe sus, dar tu (n.r. – Andreea Antonescu) m-ai ignorat. Andreea Bălan m-a băgat în seamă atunci”, a mai spus Viviana, potrivit Diva Hair.

Viviana și George s-au vindecat recent de coronavirus. Pe timpul izolării obligatorii, cuplul a locuit în apartamentul Vivianei.

„Nu stăm împreună”, a spus Viviana. „Așa este, noi nu locuim împreună. Am văzut că s-a tot scris. Noi nu locuim împreună. Am decis să stăm pe perioada carantinei pentru că eu locuiesc cu nașul celui de-al doilea copil al meu.

Am decis să nu-l infectez și pe el pentru că are activitate artistică. Așa că am decis să vin frumos la Viviana două săptămâni”, a completat actorul.

Așadar, după separarea de artista Andreea Bălan (36 de ani), George a locuit cu artistul Aurelian Temișan, nașul celei de-a doua fiice a fostului cuplu.

Ce spune mama Vivianei despre relația ei cu actorul?

„Mama e fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță că îl apreciază foarte mult pe George”, mai spunea Viviana, în urmă cu puțin timp, în emisiunea Vorbește Lumea.

