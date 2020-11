Vineri, 13 noiembrie, artistul, actorul și prezentatorul de televiziune Jorge (38 ani) și-a aniversat fiica cea mare, care a împlinit 12 ani. Karina este fiica artistului din fostul mariaj cu Alina Crăciun (acum Laufer).

Karina a fost sărbătorită în sânul familiei, la petrecerea sa fiind prezenții părinții ei și actualii lor parteneri de viață, Ramona și Ilan, fratele ei mai mic David și sora ei vitregă Emily (fiica Ramonei).

Ce bine se înțeleg Jorge și Alina Laufer, fosta lui soție. Familiile celor doi, reunite pentru aniversarea fiicei lor

„Karina a împlinit 12 ani și și-a dorit foarte mult această reuniune de familie. Ne-am bucurat foarte mult (…) că am putut să fim cu toții, mai ales pe timp de pandemie. (…)

Vineri seară ne-am reunit cu toții. Eu am gătit felurile de mâncare preferate ale Karinei. Am făcut pâine de casă, [iar] tuturor le-a plăcut foarte mult mâncarea și pâinea, pe care au apreciat-o cel mai mult.

Karinei i-am făcut în mod special Butter Chicken, este un fel de mâncare indiană. Am învățat să o fac special pentru ea. Atât ea, cât și Ilan sunt înnebuniți după Butter Chicken, iar George a adus tortul”, a povestit pentru Click! Alina.

„12 ani … Până să apari în viața mea, credeam că sunt cel mai fericit, apoi am înțeles ce înseamnă iubirea necondiționată! Cu tine am învățat să fiu tată și un om mai bun.

Îți mulțumesc că mă scoți mereu din zona de confort. La mulți ani gărgăriță, TE IUBESC”, a fost mesajul postat de Jorge în mediul online.

Ulterior, pe o fotografie cu întreaga familie, prezentatorul TV a scris: „S-a întâmplat acum ceea ce trebuia să aibă loc demult”.

Timp de doi ani, Alina, Ilan și Karina au locuit în Statele Unite ale Americii. Vara aceasta, Alina și Ilan au dezvăluit că se vor muta din nou în România și că vor deveni părinți.

Recent, perechea a aflat că va avea gemeni, fată și băiat. „Amândoi bebelușii sunt OK, și băiețelul și fetița. Am întrebat medicul în mod special dacă am vreo restricție și mi-a zis că niciuna pentru că sarcina decurge bine și normal.

E totul în grafic și nu trebuie să îmi fac griji. De luna viitoare voi începe să îmi caut o bonă internă. Am început oarecum să pregătesc și camera bebelușilor.

De la începutul lunii decembrie voi începe să îmi fac planuri concrete referitoare la naștere”, a mai spus Alina, potrivit Click!.

