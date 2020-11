Sunată în direct din platoul emisiunii Vorbește Lumea, Feli a oferit detalii referitoare la noua piesă lansată, dar a și dezvăluit că ea și familia ei s-au testat pentru coronavirus.

Feli și familia ei s-au testat pentru coronavirus: „Suntem în siguranță”

„Toată noaptea asta de 12 spre 13 nu am dormit deloc pentru că fetița mea cred că răcește și are și probleme cu ieșitul măselelor acum. (…) A zis ieri, la un moment dat: «Mami, o doare dinții pe Luna». (…)

Noi am răcit un pic. Acum am fost și din firea mea un pic dramatică și paranoică să nu avem virusul, [așa că] ne-am testat. Suntem în siguranță, doar că suntem răciți și stăm cuminți.

Avem grijă de noi să ne treacă. Eu mă mai uit noaptea la copilul meu și zic: «Oh mami, îmi pare rău că te dor dinții, dă-mi mie durerea». În rest suntem bine.

Totul este bine la noi, cu bucurie. Și numărul care aparent poartă ghinion [13], la noi este o bucurie. Mai ales de când stau acasă”, a dezvăluit artista.

„Am lansat piesa Du-te dorule, o melodie pe care am scris-o din dragostea mea pentru Maria Tănase și inspirată de Cine iubește și lasă. Am căutat în sertarul cu amintiri și am scos o relație în care eu am suferit și am pus-o așa pe tavă”, a mărturisit cântăreața.

Alături de partenerul ei Cătălin, artista are o fiică, Nora Luna. La sfârșitul lunii septembrie, Feli dezvăluia că a fost cerută în căsătorie.

„Drăguța noastră a văzut cutia în care era inelul și în timp ce Cătălin mă cerea, fiind cu Nora Luna în brațe, ea țipa că vrea cutia și inelul. Am ADORAT momentul cererii în căsătorie!

Atât de stângaci și autentic! Nu a fost ca în poveștile cu prinți și prințese. A fost povestea mea de Zână. Cu bărbatul cu care mă văd trăind până la adânci bătrâneți”, a declarat Feli, pentru Unica.

Foto: Instagram

