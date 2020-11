George a intrat în sufletele noastre cu rolul din drama Eu când vreau să fluier, fluier, a rămas acolo cu rolurile de badboy pe care le joacă atât de bine și ne-a convins că nu mai are cum să plece atunci când ne-a arătat, la bază, el este un om autentic, care nu cunoaște noțiunea de „vedetisme”. Nici nu este de mirare că a fost unul dintre concurenții preferați ai publicului în show-ul Ferma de la Pro TV.

Despre cum a fost experiența Ferma pentru el – de la greutățile întâmpinate pe parcurs, oamenii cu care s-a înțeles cel mai bine și adevărul din spatele flirturilor cu colegele lui de platou – ne-a spus mai multe chiar el.

VEZI GALERIA FOTO ( 11 )

Până nu de curând, ai fost în Ferma, unde ai luptat până în ultimul moment pentru șansa ta la premiul mare. Cum a fost să fii izolat cumva de lumea reală pentru o perioadă mai lungă?

Eu nu am privit Ferma ca pe o pauză de la realitate, ci ca pe un concurs care necesită să îți spui mintea la contribuție și să fii strateg, mai ales în partea a doua a competiției! Știam cât de mult va fi de muncă, prin urmare, eu m-am dus extrem de pregătit, am studiat sezoanele anterioare și, fiind deja în televiziune, am privit și mai departe de ceea ce se vedea la TV. Am analizat cum se aliază persoanele și pe ce criterii, am urmărit și comentariile de pe Facebook, așa că nu am plecat ca într-o vacanță!

Știam că urmează să construiesc, iar având în vedere experiențele mele anterioare, nu am avut nicio problemă cu a mă implica. Prin urmare, eu nu am privit-o deloc dramatic această experiență.

În ceea ce privește premiul, dacă în primele zile mă gândeam să trag foarte tare să câștig, apoi pentru mine a contat mai mult tagma și grupul, decât premiul în sine. Câștigarea premiului s-a dus pe locul doi, era mai important grupul din care făceam parte și să fim cu toții bine.

Mi s-a părut extrem de interesant pentru că, până la un moment dat, eu și Andrei am condus tot jocul. Tocmai din acest motiv am pus pe Instagram: „Sfârșitul unei dinastii”. Existau și alte variante ale unei strategii, dar nu am fost genul să jucăm murdar. Ba chiar, am avut o seară când am vorbit strategiile de față cu toți ceilalți.

Înainte să pleci, spuneai însă că nu pentru premiul cel mare mergi la Ferma, ci pentru experiențe. Privind în retrospectivă, ești mulțumit de acele experiențe la care sperai?

Chiar uitasem că am menționat că nu merg doar pentru marele premiu, ci pentru experiență. Știu că în ochii unora, această declarație sinceră poate părea o minciună sau o strategie în sine, dar banii nu contează atât de mult pentru mine. Nu l-aș fi trădat vreodată pe colegul meu, Andrei, alături de care am fondat firma ”Îți vei lua țeapă oricum SRL”.

Eu când m-am dus în Ferma, știam despre ce va fi, în linii mari. Nu simt că am învățat ceva nou acolo, cum a fost la Elena care a avut click-ul de la copil la maturitate, cum avem fiecare dintre noi când realizăm anumite lucruri.

Din punctul meu de vedere, toate experiențele pe care le-am avut până acum m-au ajutat aici. Nu tot ce am muncit noi s-a putut da la montaj deoarece nu era de interes pentru spectatori să vezi fiecare minut de lucru, dar s-a muncit ca pe șantier, deoarece tot ce vedeți în casă a fost construit de noi. Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat, cred că am luat cele mai bune decizii la acel moment.

Circumstanțele au făcut astfel încât tocmai „fratele” tău, Andrei Stoica, să te elimine din concurs, chiar dacă niciunul dintre voi nu își dorea acest lucru?

Având în vedere că eu și Andrei am controlat Ferma din ziua zero și până când eu am plecat, este normal că acest grup va fi spart la un moment dat. Nu ne doream nici unul dintre noi să fie așa, eu aveam acel card care îmi permitea să schimb un duelist, în orice moment al jocului, dar pe care nu l-am putut folosi chiar atunci.

Cred că dacă aș merge încă o dată, aș face fix aceleași lucruri.

Ce lecții despre natura umană ai învățat cu prilejul participării la această emisiune?

Nu am avut ce să învăț despre natura umană, eram conștient de cum se comportă oamenii, cu atât mai mult că sunt actor și studiez personalități, zi de zi. Pentru fiecare rol, am nevoie să știu în ce direcție merge o anumită persoană. Orice actor care își ia în serios munca înțelege psihologiile. Eu nu am fost șocat de anumite gesturi sau vorbe, nu mi-a luat mai mult de o zi să-mi dau seama dacă o persoană va trăda sau nu. Eu m-am aliat cu persoanele care credeam că nu vor trăda, nici în ruptul capului (trădat, strict în economia jocului), cum ar fi Bogdan și Andrei Stoica. Tocmai din acest motiv, am legat o strategie extrem de puternică cu ei doi- deoarece știam ce fel de oameni sunt, nu că ceilalți nu ar fi mișto, dar sunt foarte puțini lângă noi care-și mențin linia. Mulți oameni, puțini mai slabi, se schimbă când apare o variabilă, dar nu pentru că sunt răi, ci pentru că nu sunt statornici.

Există ceva ce ai fi făcut diferit în vreun anumit punct?

Nu cred că aș fi făcut nimic diferit, cred că modul în care am analizat situația și am mers a fost extrem de bun, am încercat să găsesc alte variante și planuri, dar nu simt că erau. Privind acum ferma, îmi dau seama că era cea mai bună variantă, dar am fost puțin ghinionist ☺!

Care este prima amintire care îți vine în minte când cineva te roagă să povestești o întâmplare amuzantă din Ferma?

În Fermă noi lucram sub oblăduirea unui fermier șef. După două sau trei săptămâni, cu banii strânși în urma misiunilor pe care le duceam la bun sfârșit, trebuia să ne cumpărăm, dintr-un catalog, mâncare. Prima dată nu prea aveai ce…spre exemplu, acolo apăreau trei felii de cozonac, ceea ce a fost amuzant deoarece eu aveam o poftă mentală, dar noi nu aveam bani să cumpărăm cinci felii. Cineva a cumpărat o felie de tort cu majoritatea banilor și nu putea fi împărțită la atâția oameni flămânzi. Și am decis să dăm ”all in” sperând să primim mai multă mâncare, dar nu era mâncare… ci am primit o haină și o căciulă de blană, pe care trebuia să le purtăm fiecare.

Deci am muncit atâtea ore pe zi pentru fiecare activitate… și nu am reușit să ne luăm nimic de mâncare deoarece nimic nu ajungea pentru întreaga echipă.

Apoi, am strâns bani pentru următoarea ocazie de a cumpăra mâncare. A fost acea licitație unde era și mâncare și anumite avantaje. Acolo, prin dibăcia mea și a lui Andrei, am împrumutat 16 monede de la el și am cumpărat acel card care mă făcea să devin cel mai puternic din competiție… clar, cea mai amuzantă situație din fermă. Când nu vrea Dumnezeu, nu e să fie ☺!

Care sunt oamenii cu care ai simțit că ai fost pe aceeași lungime de undă? Vei mai ține legătura cu ei și după această experiență?

Oamenii cu care am fost pe aceeași lungime de unde au fost, de departe, frații Stoica. Și cu ceilalți m-am înțeles și probabil în alt mediu, m-aș fi înțeles și mai bine. Cu toate acestea, cu frații Stoica, am avut o legătură mai puternică. Evident că vorbim, o să merg la sală la ei să fac kickbox. O să-i verific, să văd ce știu ☺!

În presă s-a vorbit și speculat mult despre micile flirturi și tachinări dintre tine și unele dintre concurente. Cât de mult adevăr se află în spatele lor și cât de mult a fost de dragul show-ului?

Mici tachinări și flirturi între mine și anumite concurente… care concurente? ☺ Aici am nevoie de mai multe detalii, așa nu prea am ce să detaliez!

Până la Ferma, ai preferat să fii mereu un om discret cu viața privată. Cum a fost, așadar, să te expui în acest fel în cadrul emisiuni, fără să te poți ascunde în spatele unui personaj?

Ce întrebare bună! Așa este, eu sunt, în continuare, extrem de discret cu viața privată. Faptul că am mers în competiție și m-am expus cu sufletul deschis, cred că a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în Fermă. Mie nu mi place să mi expun viața. Și simt că în competiție nu m-am expus, ci am arătat cum sunt eu: jovial, cu glume… lucruri care erau pentru prietenii mei și familie. Acum am putut să le arăt și oamenilor cum sunt și cred că mulți dintre cei care mă urmăresc au vrut să vadă asta, cum este George Piștereanu.

Te-ai întoarce și pentru altă ediție din Ferma?

Normal că m-aș întoarce în Fermă, dar din postura de co-prezentator cu Mihaela, să mă distrez și eu, nu doar ea. Și să fac eu regulile! Să vezi ce interesant ar fi ☺!

Cum a fost pentru tine întoarcerea acasă, înapoi în lumea măcinată de pandemie?

Este o situație critică, o situație cum nu se putea mai rău pentru că oricum, până acum, cultura românească a fost dată ca o minge de la o guvernare la alta, deci nu s-a făcut ceva, să fie un plan pe termen lung care să propage cultura în celelalte colțuri ale lumii.

În acest moment, în acest an umbrit de această pandemie, filmul a scăzut, este mult mai scump să faci un proiect de film, dar acum doi ani abia făceai rost de banii pentru un film. Acum, când producția s-a scumpit din cauza tuturor condițiilor, din zece filme cât face țara noastră pe an, se vor face trei!

Pe zona teatrului, undeva la 80% dintre actorii din România jucau și aveau spectacole în zona independentă, anume cafenele, spații neconvenționale, baruri, pub-uri. Toate acelea s-au închis, practic oamenii nu mai pot să-și exercite meseria. 10% dintre actori au avut norocul să se angajeze la un teatru, iar noi suntem printre cei norocoși, dar nu trece o zi fără să mă gândesc la colegii mei. Unii stăteau în București și am fost nevoiți să revină în provincie, la familie, pentru că nu mai puteau susține viața aici.

Este o situație tragică și am speranța că lucrurile se vor îndrepta, iar după această pandemie vom înțelege că noi, ca țară, avem nevoie de cultură. Eu cred că o țară nu poate exista fără a sa cultură.

Că tot am adus vorba de pandemie – mulți actori, atât din lumea teatrului, cât și a filmului, au fost afectați profund de situația actuală. Pe tine cum te-a afectat pe acest plan?

Pe plan personal, pandemia nu m-a afectat cu absolut nimic. Sunt o persoană care înțelege reglementările date de instituții și de stat în sine, un cetățean lucid. Pe plan profesional, nu mai pot merge la teatru, nu mă mai pot dezvolta prin alte proiecte, nu mai vin regizori, nu mai sunt bani de spectacole, dacă primesc un rol… producția consideră că trebuie să-l facă peste câteva luni. Practic, totul este cu semnul întrebării, nu știi ce vei face mâine. Sper ca lucrurile să se pună la punct, altfel, în acest ritm, va trebui să-mi schimb meseria. E complicat… dacă nu poți să joci..!

În octombrie, fanii personajului Tibor, pe care îl interpretai în VLAD, au suferit mult când acesta a murit. Pe tine cum te-a afectat moartea lui Tibi?

Și eu am fost uimit de sutele de reacții, chiar miile, nu exagerez pentru că au fost undeva la 3 postări la mine pe Instagram, fiecare cu vreo 400 comentarii, pe facebook-ul meu și cel de VLAD la fel. Pe mine m-a măgulit reacția fanilor, dar orice început are și un sfârșit pentru un personaj.

Mi se pare mult mai interesant ca un personaj să moară în glorie și adulat decât să moară în alte condiții.

Legat de glumele oamenilor, care spun că suferința lor îi va convinge pe producători să readucă personajul la viață – cât de mari crezi că sunt șansele ca acest lucru să se întâmple, ținând cont că Tibi era unul dintre cele mai îndrăgite personaje?

Probabil oamenii fac paralela cu Jon Snow care a fost readus în Game of Thrones. A devenit cunoscut prin faptul că-și omora personajele pe care le creștea, cred că a fost ceva specific acelui serial. Totuși în cazul nostru, nu cred că este cazul să se întâmple o chestie de genul acesta.

Mai ai și alte proiecte în lucru pentru perioada care urmează, după care să stăm cu ochii în patru?

Există două proiecte pe care le-am terminat în decursul acestui an: unul este The Asset în regia lui Martin Campbell, cu Michael Keaton, Samuel L Jackson, Maggie Q și care va ieși probabil în 2021.

Al doilea este Violence of Action, în regia lui Tarik Saleh, cu Chris Pine, Ben Foster, unde am un rol mai consistent.

Sunt două proiecte la care țin foarte mult, două proiecte în care am studiat foarte mult personajul și cam atât aș putea să vă spun acum despre cele două filme care vor ieși în 2021.

În rest, dau casting-uri, repet.. producătorii sau directorii de casting probabil nu vor da un răspuns curând pentru că așteaptă să vadă ce se întâmplă cu pandemia, dacă actorii sau echipa pot călători.

Plănuiești să mai lucrezi la canalul tău de YouTube?

Da, sigur voi lansa și Aventurile lui Tibor, partea a treia pentru a închide această trilogie. Poate la un moment dat, cineva se va gândi să-i facă un film lui Tibor, un personaj atât de iubit. Mi s-ar părea foarte interesant și m-ar bucura. Până atunci, voi lansa partea a treia pe online, unde el moare. Iar dacă ne vor închide, probabil voi face și o emisiune pe YouTube, neavând posibilitatea să ies să lucrez în afara casei.

Cu ce lecții învățate în 2020 plănuiești să pășești în noul an?

Nu am vreo lecție anume, cred că voi folosi această întrebare pentru a trimite un mesaj oamenilor. Mi se pare că-n ultimii ani, prin toate relele prin care am trecut, s-a îngroșat în noi o ură pe seamănul nostru. Cred că trebuie să folosim acest an și această distanțare tocmai în sensul opus, acela de a ne iubi aproapele, de a nu mai gândi cu păcat, pentru a fi mai aproape unul de altul. Această ură nu face decât să dezbine oamenii și să-i aducă în fața unor fapte pe care nu le mai pot da înapoi. Cred că acest an ar trebui să ne învețe că ura nu ne ajută la nimic și că iubirea ar trebui să facă mai mult parte din viețile noastre.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro