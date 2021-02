Recent, în mediul online, Jessica Alba (39 de ani) a dezvăluit că tatăl ei, Mark David Alba, are cancer tiroidian. Bărbatul a început radioterapia pe 9 februarie 2021. În mediul online, actrița a publicat un videoclip în care dansează alături de tatăl ei.

Jessica Alba a dezvăluit că tatăl ei are cancer tiroidian

Jessica rămâne optimistă, făcând anunțul într-o manieră pozitivă, alături de un videoclip în care ea și tatăl ei dansează. „Tăticul meu va DA GATA cancerul tiroidian”, a scris în descriere. „Începe radioterapia mâine 👊🏽. Să-i dăm drumul! Te descurci, Mark Alba”, a încheiat.

Recent, bărbatul s-a vindecat de COVID-19. „Mesajul acesta va deveni personal. Așadar, lucruri mai importante decât cele legate de business au avut loc în culise”, apare în dreptul unui videoclip publicat pe pagina de Instagram a companiei imobiliare a lui Mark.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„Ca familie și echipă ne-am confruntat cu teama de coronavirus. Unii dintre noi s-au infectat și vindecat între timp. Mark, în particular, s-a luptat cu COVID-19 și cu cancerul de tiroidă în ultimele luni. Este optimist și se simte grozav în aceste momente”, a mai arătat mesajul.

Jessica Alba este mama a trei copii, două fiice și un fiu, Honor Marie (12 ani), Haven Garner (9 ani) și Hayes (2 ani). Actrița și soțul ei, producătorul Cash Warren (41 de ani), s-au cunoscut în anul 2004, pe platourile de filmare ale peliculei Fantastic Four. Relația și-au oficializat-o în Los Angeles, în mai 2008.

Jessica este o actriță și femeie de afaceri a cărei carieră în film a început la vârsta de doar 13 ani, odată cu apariția în producțiile Camp Nowhere și The Secret World of Alex Mack (1994). Câștigă recunoaștere la vârsta de 19 ani, ca protagonistă a seriei TV Dark Angel (2000–2002), pentru care a primit o nominalizare la Globurile de Aur.

Devine mult mai apreciată după ce este distribuită în rolul principal al filmului Honey (2003). Apare apoi în filme ca: Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Good Luck Chuck (2007), The Eye (2008), Valentine’s Day (2010), Little Fockers (2010) și Mechanic: Resurrection (2016).

Foto: Instagram / Hepta.ro

Citește și:

Alina Laufer, primele declarații după internarea de urgență în spital

Val de reacții în online. Dragoș Bucur: „Nu mă vaccinez și nu port mască”

Ce a făcut Cristina Ciobănașu cu inelul de logodnă după despărțirea de Vlad Gherman

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro