În doar două luni, Alina și Ilan Laufer vor deveni părinți de gemeni. Alina mai are o fiică, Karina, în vârstă de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Recent, însă, din cauza unor complicații, Alina a fost internată de urgență în spital.

Alina Laufer, primele declarații după internarea de urgență în spital

„Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat. Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, luni dimineață Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești.

Eu credeam că mă lasă să plec acasă, nici nu mi-am adus bagaj, dar mi-au zis că rămân. Sunt la Giulești și sunt foarte mulțumită de sistemul de sănătate de stat. O să nasc prin cezariană, deși la prima sarcină, cu Karina, am născut natural.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Acum este inseminare, am sarcină cu gemeni și orice zi câștigată este binevenită! În luna aprilie ar trebui să nasc copiii. Acum am 29 de săptămâni, dar doctorița mea mi-a spus că nu pare că urmează să nasc.

Am rămas internată. Totul este sub control, toți trei suntem bine, eu și copiii. Stau în pat, nu am voie să fac efort, iar sarcina trebuie monitorizată. Mi se administrează antibiotic, ca să nu fac vreo infecție.

Mi-am făcut ieri și testul Covid. Nu am contracții și nu există semne de naștere, dar nu știu sigur cât va trebui să stau aici sau dacă rămân până voi naște!”, a declarat viitoarea mămică pentru Click!.

Ilan Laufer: „Alina luptă în fiecare moment să ducă sarcina mai departe”

Soțul Alinei, omul de afaceri și politicianul Ilan Laufer, a fost cel care a vorbit inițial despre problemele de sănătate ale partenerei lui. „Scumpa mea soție Alina a fost internată ieri de urgență la spital, din cauza că una dintre membrane s-a rupt și a început să piardă lichid amniotic.

Totul s-a petrecut foarte repede. Am ajuns la camera de gardă, Alina a fost preluată de personalul medical și, după 15 minute, am aflat că va rămâne internată în spital pentru cel puțin două săptămâni.

Cu toate că nu pot fi alături de ea din cauza regulilor foarte stricte din spital, Alina luptă în fiecare moment să ducă sarcina mai departe. Mă rog la Dumnezeu să îi aducă acasă sănătoși pe toți trei.

Îi puteți lăsa un mesaj de încurajare Alinei chiar aici! Mulțumesc familiei pentru tot sprijinul și suportul acordat!”, a transmis Ilan. Alina și Ilan au anunțat că urmează să devină părinți de gemeni în septembrie 2020.

Foto: Facebook

Citește și:

Cum s-au cunoscut Raluca și Walter Zenga? „Blondă necunoscută din avion caut antrenor”

Ce a făcut Cristina Ciobănașu cu inelul de logodnă după despărțirea de Vlad Gherman

Ashley Benson și G-Eazy s-au despărțit. „I-a spus că relația lor s-a sfârșit”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro