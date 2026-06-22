Doliu în muzica latino! Cântărețul Alex Bueno a murit la 62 de ani

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Cântărețul Alex Bueno s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani, în New York. Anunțul tragic a fost făcut public de către reprezentanții săi, lăsând în urmă o comunitate globală de fani îndurerați și o industrie muzicală care își pierde unul dintre cei mai versatili reprezentanți ai genurilor merengue, bachata, salsa și bolero.

Artistul, care a marcat istoria culturii pop-latino încă de la debutul său din anii 1980, a pierdut bătălia cu o boală necruțătoare, după o luptă discretă și demnă.

Doliu în lumea muzicii latino

Vestea decesului a fost confirmată oficial printr-un mesaj solemn postat pe pagina de Instagram a artistului, însoțit de o fotografie alb-negru în care Alex Bueno apare îmbrăcat într-un costum elegant, marcat cu datele care îi vor defini de acum eternitatea. Decesul a survenit în dimineața zilei de joi, 18 iunie, la ora locală 9:43, în metropola americană unde artistul se afla internat pentru îngrijiri de specialitate. Managerii și apropiații săi au subliniat impactul devastator al acestei pierderi pentru cultura universală.

„Cu cea mai profundă durere și cel mai mare respect, anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru Alex Bueno, pe 18 iunie, în New York, la ora 9:43 dimineața. Plecarea sa lasă un gol de neînlocuit în lumea artei și în inimile tuturor celor care au avut onoarea de a-l cunoaște și de a-i admira opera muzicală.”

O luptă dură cu boala în spatele scenei

Deși detaliile privind starea sa de sănătate au fost gestionate cu discreție, fanii au aflat că artistul se confrunta cu o formă agresivă de cancer. Problemele majore au început în toamna anului trecut, când un leșin pe scenă, pus inițial pe seama extenuării, a dus la descoperirea unei tumori cerebrale. Cu doar o zi înainte de deces, echipa sa transmisese o actualizare medicală tulburătoare, explicând evoluția clinică și metastazele descoperite ulterior în corp.

„În septembrie 2025, a fost detectată o mică tumoare pe creier. Procedura chirurgicală pentru îndepărtarea acesteia a fost un succes, prevenind alte complicații. Din cauza descoperirii de celule canceroase în leziune, Alex a început imediat un tratament preventiv…

Ulterior, în timpul investigațiilor de monitorizare, au fost identificate celule canceroase și în alte zone ale corpului său. Starea lui progresa pozitiv până acum trei săptămâni, când a înregistrat o scădere semnificativă a nivelului de sodiu și a tensiunii arteriale, ceea ce a dus la un declin fizic sever.”

Mesajele sfâșietoare ale fanilor

La scurt timp după confirmarea decesului, mii de oameni din online și-au exprimat regretul și au rememorat modul în care vocea lui Bueno le-a marcat momente importante din viață. Admiratorii au scos în evidență faptul că darul său muzical va rămâne nemuritor.

„Alex… Ai zburat la Dumnezeu pentru a-I duce vocea ta minunată și pentru a-I mulțumi pentru tot ce ți-a dat în viață. Vocea și muzica ta sunt darul tău pământesc pentru noi, cei care te-am iubit și te-am admirat… Odihnește-te în pace, dragă prieten”, a scris un apropiat al artistului. Un alt fan a adăugat cu emoție: „Alex, muzica ta și amintirea ta rămân în inimile noastre ca marele artist care ești. Oamenii speciali ca tine nu sunt uitați.”

Apel la discreție din partea familiei

În timp ce industria muzicală organizează omagii, familie cântărețului a cerut spațiu pentru a procesa această tragedie departe de lumina reflectoarelor. Reprezentanții legali au transmis că momentele următoare vor fi dedicate exclusiv intimității familiale, cerând publicului să le respecte durerea.

„Suntem recunoscători pentru nenumăratele mesaje de afecțiune și solidaritate primite în aceste momente dificile și profund dureroase… Solicităm cu respect înțelegere și intimitate pentru familia și cei dragi lui, permițându-le să își plângă pierderea în deplină discreție… Odihnește-te în pace, dragă Alex! Amintirea și moștenirea ta vor trăi pentru totdeauna în fiecare dintre noi.”

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