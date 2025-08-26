Serena Williams, transformată total după ce a slăbit peste 14 kg. „Totul a fost simplu! Mă simt grozav!” Cum arată în costum de baie

La 43 de ani, Serena Williams a trecut printr-o schimbare fizică notabilă, reușind să slăbească peste 14 kg. Campioana de tenis a dezvăluit că a apelat la un tratament cu medicamente GLP-1 pentru a pierde în greutate, iar rezultatele se văd cu ochiul liber.

Serena Williams, transformare fizică spectaculoasă

„Mă simt grozav. Mă simt sănătoasă, ușoară fizic și mental. E o stare pe care nu am mai avut-o de mult.” – a spus marea sportivă.

Williams a povestit pentru People că lupta cu greutatea a început după nașterea primei sale fiice, Alexis Olympia, în 2017. Corpul ei a trecut prin multe schimbări după sarcină, iar revenirea la forma dorită a fost dificilă.

„Oricât de mult m-am antrenat și am mâncat sănătos, nu reușeam să ajung la greutatea pe care o consideram potrivită. Era frustrant, pentru că munceam enorm și tot nu vedeam rezultate.

„Nu am trișat niciodată în carieră. Știu ce înseamnă să fii cea mai bună. Tocmai de aceea, era greu să accept că făceam totul corect și totuși corpul meu nu răspundea” – a explicat ea.

După nașterea celei de-a doua fiice, Adira River, în august 2023, Serena a trecut printr-o experiență similară. A slăbit rapid în primele două săptămâni, dar apoi procesul s-a blocat: „Nu am mai dat jos niciun gram!

Cum a luat decizia să scape de surplusul de kilograme

Conștientă că are un stil de viață sănătos, dar că uneori e nevoie de o abordare diferită, Serena a decis să colaboreze cu Ro, o companie de servicii medicale directe, pentru a începe tratamentul cu GLP-1 — o clasă de medicamente care influențează senzația de sațietate. Printre cele mai cunoscute branduri se numără Ozempic și Mounjaro.

„Am fost foarte reticentă la început. M-am întrebat dacă nu cumva e o scurtătură. Am cercetat mult, am analizat beneficiile și riscurile. Nu am vrut să iau o decizie pripită,” a adăugat.

După ce a discutat cu un medic prin platforma Ro, Serena a început tratamentul cu injecții săptămânale, la aproximativ șase luni după ce a încetat alăptarea.

„Totul a fost simplu și am primit mult sprijin. Am slăbit peste 14 kilograme și sunt foarte mulțumită de rezultat,” a mai spus ea, acum ambasador al companiei.

De când a slăbit se simte mai energică ca niciodată.

„Pot face mai multe lucruri. Sunt mai activă, nu mă mai dor articulațiile, mă mișc mai ușor și mai rapid. Am multă energie și mă simt bine în pielea mea” – a mai declarat sportiva, pentru aceeași sursă.

Totuși, ea subliniază că încrederea în sine nu a fost niciodată legată de greutate:

„Slăbitul nu ar trebui să-ți schimbe imaginea de sine. Femeile sunt judecate indiferent de mărime, și eu nu sunt o excepție. Trebuie să te iubești la orice dimensiune și în orice formă. Nu am simțit niciodată presiunea de a arăta într-un anumit fel. M-am simțit bine în corpul meu, indiferent de greutate. Dar corpul meu nu se simțea bine cu acea greutate — aveam dureri în articulații și în alte zone, din cauza kilogramelor în plus pe care nu eram obișnuită să le port.

Nu era nimic greșit cu dimensiunea pe care o aveam. Pur și simplu nu era ceea ce îmi doream. Voiam să ajung într-un punct în care să mă simt confortabil cu mine însămi.”

