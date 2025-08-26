Dana Săvuică a trecut pragul medicului estetician la 55 de ani. La ce intervenție estetică a apelat

Dana Săvuică (55 ani) a decis să apeleze la serviciile unui medic estetician, simțind nevoia să își aducă o mică îmbunătățire. Vedeta a povestit totul în mediul online, unde a făcut publice și primele imagini.

Dana Săvuică, operație estetică la 55 de ani

Dana Săvuică a apelat la o intervenție estetică, fiind nemulțumită de aspectul pleoapelor ei. Vedeta a decis să meargă la medicul chirurg estetician pentru o blefaroplastie, intervenție la care tot mai multe persoane celebre apelează.

„Blefaroplastie- sună complicat dar nu e. Multă lume nu înțelege de ce e necesară intervenția la nivelul pleoapelor dar eu m-am decis să o fac și iată primele impresii”, a scris Dana pe pagina sa de Instagram.

Aceasta a explicat că a decis să facă această operație pentru că pleoapele sale inferioare aveau un exces de piele care îi îngreunau vederea.

„În cazul meu, pleoapele superioare aveau piele în exces, lăsată și cu pungi de grăsime, cauzând un aspect obosit feței și chiar îmi îngreunau vederea, limitând câmpul vizual. Intervenția a fost realizată sub anestezie locală. Nu am simțit nici o durere și după operație am plecat imediat acasă. Nu am luat decât o pastilă de calmare dar mai mult pentru liniștea mea întrucât durere nu a fost deloc. (…) Doctorul chirurg mi-a spus că perioada de recuperare implică edem, echimoze și sensibilitate, care dispar în câteva săptămâni”, a povestit Dana Săvuică pe rețelele sociale.

Ce spune vedeta despre rezultatele operației

Dana Săvuică a explicat mai apoi că a vrut să fie sinceră cu urmăritorii ei și să le vorbească despre operația pe care a făcut-o. Mai mult, ea spune că după câteva zile de la intervenție, deja arată și se simte mult mai bine. De asemenea, vedeta le-a promis fanilor săi că le va arăta noi poze peste o lună, după ce va trece mai mult timp de la operație, iar efectele vor fi mult mai vizibile.

„Am ales să fiu transparentă cu procedura de blefaroplastie. Rezultatele pot dura ani de zile sau chiar pe viață, dar pot varia în funcție de ‘materialul clientului’. În cazul meu, am făcut intervenția marți și aspectul pleoapelor este vizibil întinerit, ridicat, cu ochii mai luminoși. Vă voi face un update la o lună sau două după intervenție ca să vedeți rezultatul real”, a subliniat Dana Săvuică.

Numeroși internauți au felicitat-o pe Dana pentru curajul ei și chiar au mărturisit că și ei se gândesc la un astfel de intervenție, iar postarea ei le dă curaj pentru a merge în această direcție.

