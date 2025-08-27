Daiana Prodan, atac la adresa Oanei Monea: „De aia ești singură la 50 de ani”

Daiana Prodan, fostă concurentă de la „Insula Iubirii” a lansat un atac dur la adresa Oanei Monea, ispita supremă a acestui sezon. Bruneta a luat foc când a văzut comportamentul Oanei la întâlnirea cu Maria Avram, la bonfire.

Daiana Prodan o atacă pe Oana Monea

Odată cu difuzarea noilor episoade ale emisiunii „Insula Iubirii” au apărut noi tensiuni în mediul online. Oana Monea a fost dur criticată de Daiana Prodan, care a pus-o la punct pe ispita supremă după ce aceasta s-a întâlnit la Bonfire cu Maria Avram, soția lui Marius Avram.

Daiana a fost deranjată de atitudinea Oanei față de Maria, după ce concurenta a văzut imaginile cu apropierea dintre soțul ei și ispită.

„Ziceți ce vreți dar nu are pic de empatie în ea. Așa mândră e, zici că ce a câștigat. Nici cu Maria nu mi-e rușine, dar așa ceva nu se face. Să te uiți cu așa o satisfacție la o femeie care își vede soțul în ipostaza aia? De aia ești singură sora mea la 50 de ani. Sorry”, a scris Daiana Prodan pe rețelele sociale în descrierea unei fotografii cu Oana Monea.

Ce spune ispita despre apropierea de Marius Avram

În ultimele episoade ale show-ului „Insula Iubirii”, telespectatorii au fost martorii unei apropieri între Oana Monea și Marius Avram. Cei doi s-au sărutat, iar mai apoi ispita s-a întâlnit față în față cu soția acestuia.

„Am cunoscut un Marius cald, un om foarte bun, un bărbat corect și sunt fericită să fiu aici și să îl cunosc. Cred că are nevoie să fie ascultat, nu știu dacă tu îi oferi asta. Are nevoie și de liniște și are nevoie să fie lăsat să fie bărbat pentru că am impresia că lucrul ăsta nu se întâmplă”, i-a spus ispita Mariei Avram.

De asemenea, Oana Monea a dezvăluit că Marius i-a povestit că ea nu îl ia în considerare așa cum ar trebui.

„A spus că acasă nu se simte ascultat, că tot timpul vorbești, că nu contează niciodată ceea ce el spune sau ceea ce are de spus sau dacă spune are impresia că tu nu auzi absolut nimic din ceea ce el încearcă să îți transmită”, i-a mai zis ispita Mariei Avram.

Marius Avram, despre momentul când și-a înșelat soția

Marius Avram a povestit, într-o ediție anterioară a „Insula Iubirii”, cum a ajuns să își înșele soția.

„Eu când veneam acasă, venea și ea, stătea lângă mine zece sau douăzeci de minute, vorbea, ce vorbeam, apoi se arunca în duș și somn de voie. A doua zi trebuia să fie iar acolo. Și cred că treaba asta m-a făcut să fiu infidel. Să găsești pe cineva nu e greu deloc. În 2022 făceam patru ani de la nuntă, ea lucra și am rugat-o să facă rezervare de masă la un local cu stele Michelin de aniversarea noastră, mai ales că lucra acolo, putea să facă asta în timpul jobului. Eu în ziua aia am plecat la film cu grupul ăsta în care era și persoana cu care am înșelat-o. A zis că vine, că vine…Până nu a mai venit. Nu a mai vrut și m-a deranjat foarte mult. Ăștia m-au chemat la party seara. Nervos, eu m-am dus. Ea făcea rezervări pentru restaurantul ăla, putea să facă singură rezervarea sau să sune, era foarte simplu!”, le-a povestit Marius Avram ispitelor.

