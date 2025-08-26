George Vornicu de la Insula Iubirii a clacat. A început să înjure în fața camerelor: „M-au luat nervii”

George Vornicu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai dificili concurenți de la Insula Iubirii. Pe lângă faptul că lasă să se vadă mereu că nu își dorește să fie pe insulă, acum bărbatul s-a pierdut cu firea și a început să înjure, fără să țină cont de camerele de filmat. Motivul nu a fost unul serios, ci simplul fapt că mai trebuie să meargă la încă o întâlnire cu ispitele.

George Vornicu, nervos că nu s-au încheiat filmările mai devreme

George Vornicu a venit la insula iubirii alături de Ionela, iubita lui. Bărbatul nu s-a arătat prea entuziasmat de această experiență și a spus în repetate rânduri că o face doar pentru partenera lui. La un moment dat, el a avut și o tentativă de a scăpa de Insulă, spunând că vrea să plece acasă, pentru că nu se simte bine și nu se poate adapta temperaturilor din Thailanda.

De data aceasta, George și-a pierdut cumpătul și a început să înjure fără să țină cont că este filmat. Concurentul a izbucnit atunci când a auzit că Radu i-a chemat să își aleagă partenerele pentru o nouă întâlnire. El a crezut că este vorba despre date-ul final, însă deși o concurentă i-a spus că ar putea fi încă o întâlnire înainte de cea finală, de 24 de ore, George s-a enervat la auzul veștii proaste.

Concurenții au fost chemați de Radu Vâcan să facă noi alegeri pentru date. George a ales-o, din nou, pe Diandra, însă a fost vizibil nemulțumit. După ce Radu a plecat, concurentul a răbufnit, arătându-se de-a dreptul nervos de faptul că trebuie să mai meargă la o întâlnire înainte de cea finală, după care cuplurile decid dacă merg acasă împreună sau separat. Se pare că George nu a mai putut suporta câteva zile în plus pe Insulă, așa că a clacat.

„Toți se gândeau că e vorba despre dream date, dar nu a fost să fie. Cel mai dezamăgit a fost George”, a spus Cristi.

George a început să înjure, dezamăgit că este mai departe de finalul emisiunii decât ar fi crezut.

„Eu mai am de făcut și bani, alte treburi, nu să stau în **** mea toată ziua aici. M-au luat nervii. Deja a început să mă ia nervii tare, stai să vezi când mă iau dracii pe mine!

Stau aici să mă plictisesc sau ce să fac? Pe bune?! Fiecare vrea planul lui, cum vrea el. Și eu am planul meu, frate, în viață. Nu mă mai duc nici la testimonial, nu îmi mai trebuie nimic. M-au luat nervii, jur!”, a spus el, fără să țină cont de faptul că e filmat.

Andrușca a explicat sursa nervilor lui George la un testimonial.

„George a fost dezamăgit când a văzut că mai este încă un date și că va trebui să stea mai mult în casă”, a spus ispita.

Pe de altă parte, Diandra a spus că nu își au sensul astfel de ieșiri, pentru că știa foarte bine în ce se bagă.

„Face crizele astea, de bebeluș pot spune, un pic pe nedrept. Știa în ce se bagă și vine aici de parcă nu știe. Sunt 21 de zile, dar el are mult mai puține”, a spus ispita pe care George a ales-o pentru întâlnire.

George a vrut să părăsească insula

George Vornicu nu e la prima abatere. Concurentul s-a arătat vizibil deranjat de faptul că se află pe insulă și că trebuie să ducă la capăt emisiunea.

El i-a explicat la un moment dat Andreei că nu se simte bine din cauza căldurii intense și a faptului că nu îi place mâncarea.

„Te văd că tot stai singur și am venit la tine”, i-a spus Andreea. „Eu nu sunt genul care să am discuții cu oameni decât cele de bază sau ce te înconjoară în acele momente. Nu (n.r. – nu-i place mâncarea). Eu nu pot să mănânc. Mănânc mâncare normală, dar făcută bine, nu în stilul ăsta. Nu-mi place. Nu este stilul meu. Eu nu am mâncat nimic de când am venit aici. Mi se face rău doar când văd prăjelile de aici”, a adăugat George.

În privința mâncării, Andreea s-a oferit să îl ajute și să îi gătească ceva, însă George a refuzat propunerea.

„Nu trebuie să faci nimic. Mă simt oarecum rău datorită disconfortului termic. Nu iubesc, nu-mi place căldura. Dacă nu am băut apă încontinuu. Eu nu mă simt bine unde este cald”, a spus concurentul.

Mai mult, el s-a plâns, la un moment dat, și de faptul că se plictisește și că stă foarte mult în vilă, crezând că sunt mai multe activități.

Nici la ieșirile din casă George nu s-a arătat mai entuziasmat. În cadrul unui date, concurentul și-a exprimat nemulțumirea față de Phuket, spunând că mirosul de pe străzi îi provoacă greață și „îi întoarce stomacul pe dos”. El a reușit să strice dispoziția celorlalți concurenți și a ispitelor ori de câte ori a avut ocazia.

