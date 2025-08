George Vornicu a vrut să părăsească Insula iubirii, după ce a acuzat stări de rău: „Voi încheia testul azi. Nu pot să mă acomodez”. Concurentul este nemulțumit de condițiile din Thailanda

George Vornicu a vrut să părăsească Insula iubirii, după ce a acuzat stări de rău. Concurentul a spus că nu se poate adapta la condițiile din Thailanda și că problemele medicale pe care le are s-au agravat, motiv pentru care a decis să încheie experiența mai devreme. Bărbatul este nemulțumit de condițiile din vilă.

George Vornicu a anunțat că vrea să părăsească Insula iubirii, după ce a acuzat stări de rău și disconfort termic. El a spus că nu se poate adapta condițiilor din Thailanda și că problemele sale de sănătate s-au agravat.

Decizia lui i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți. Cu toate acestea, concurentul nu poate pleca din emisiune oricum, mai ales că a vrut să vină aici alături de Ionela Coșa, partenera lui de viață.

„Eu nu o să aleg pe nimeni la date din cauza unor probleme medicale care se agravează de la o zi la alta. Din păcate voi încheia testul azi, pe această insulă. Nu pot să mă acomodez. Disconfortul termic este foarte rău. Îmi pare rău. Mă bucur că i-am cunoscut pe toți”, a declarat George Vornicu, la Insula Iubirii.

Radu Vâlcan, surprins de declarațiile făcute de George Vornicu

Radu Vâlcan a rămas surprins de declarațiile făcute de George Vornicu. Prezentatorul de la Insula iubirii i-a explicat că o echipă medicală se va ocupa de el și nu va fi nevoie să părăsească emisiunea.

„Sunt puțin surprins. Înțeleg că ai probleme medicale și nu mai reziști acestui test. Am să vorbesc cu colegii mei, cu siguranță vom ține cont de dorința ta. Eu sunt convins că vei merge imediat să investigăm despre ce este vorba. Este o chestiune foarte serioasă”, i-a spus Radu Vâlcan concurentului.

Concurentul este nemulțumit de condițiile din Thailanda

Mai mult decât atât, într-o discuție pe care a avut-o cu ispita Andreea, George Vornicu a declarat că este nemulțumit de condițiile din Thailanda. Concurentului de la Insula iubirii nu-i place mâncarea din vilă și nici căldura de pe insulă.

Andreea: Te văd că tot stai singur și am venit la tine.

George Vornicu: Eu nu sunt genul care să am discuții cu oameni decât cele de bază sau ce te înconjoară în acele momente. Nu (n.r.: nu-i place mâncarea). Eu nu pot să mănânc. Mănânc mâncare normală, dar făcută bine, nu în stilul ăsta. Nu-mi place. Nu este stilul meu. Eu nu am mâncat nimic de când am venit aici. Mi se face rău doar când văd prăjelile de aici.

Andreea: Eu știu să fac mâncare, știu să fac de toate. Dacă vrei, vorbește cu băieții să cumpere ceva ca să fac. Măcar până îți trece stomacul.

George Vornicu: Nu trebuie să faci nimic. Mă simt oarecum rău datorită disconfortului termic. Nu iubesc, nu-mi place căldura. Dacă nu am băut apă încontinuu. Eu nu mă simt bine unde nu este cald.

Sursa foto: Antena 1/ Facebook/ Instagram

