Sloane Stephens, fosta campioană US Open 2017, a anunțat pe 23 februarie 2026 despărțirea de soțul său, fotbalistul american Jozy Altidore. Cei doi s-au cunoscut în copilărie și au fost căsătoriți timp de patru ani.

Sloane Stephens și Jozy Altidore s-au despărțit

Sloane Stephens, fosta campioană de la US Open 2017 și cândva numărul 3 mondial în clasamentul WTA, a anunțat că mariajul cu Jozy Altidore s-a încheiat. Sportiva americană, în vârstă de 32 de ani, a dezvăluit vestea printr-un mesaj emoționant pe Instagram, cerând respect pentru intimitatea sa.

„Eu și Jozy am decis să punem capăt căsniciei noastre. Trec prin această tranziție cu pace și respect reciproc și vă rog să-mi respectați intimitatea în această perioadă. Vă mulțumesc pentru dragoste, înțelegere și sprijin continuu”, a scris Sloane în mediul online, potrivit gsp.ro.

Povestea lor de dragoste părea desprinsă din filme. Cei doi s-au cunoscut încă din copilărie, fiind colegi la aceeași școală din Florida. Relația lor a început în 2016, s-au logodit în 2019, iar în prima zi a anului 2022 au spus „da” în fața altarului. Cu toate acestea, după patru ani de căsnicie, drumurile lor s-au separat. Cuplul nu are copii.

Citește și: Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”

Citește și: Vera Wang, schimbare de look la 76 de ani. Creatoarea de modă, greu de recunoscut pe covorul roșu al premiilor BAFTA

Cariera jucătoarei americane de tenis, umbrită în ultimii ani

Cariera impresionantă a lui Sloane Stephens a fost marcată de câștigarea a opt trofee, dintre care cel mai important rămâne titlul de Mare Șlem obținut la US Open în 2017. În 2018, a ajuns și în finala turneului de la Roland Garros, unde a fost învinsă de Simona Halep.

Totuși, anii recenți nu au fost cei mai străluciți pentru sportivă: în 2025, accidentările i-au afectat parcursul, iar în 2026, după ce a ajuns pe tabloul principal de la Australian Open, a fost eliminată de Karolina Pliskova. Următorul test pentru Sloane va fi turneul de la Merida.

Citește și: Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: „Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!” Ce îl copleșește în rolul de tată

Citește și: Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român

Fostul său soț, Jozy Altidore, în vârstă de 36 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști americani. Cu o carieră impresionantă, acesta a evoluat pentru cluburi precum Villarreal, Sunderland și AZ Alkmaar, având și 115 selecții pentru naționala Statelor Unite, unde a înscris 42 de goluri. Cea mai mare valoare de piață a carierei sale a fost estimată la nouă milioane de euro.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News