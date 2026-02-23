Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: „Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!” Ce îl copleșește în rolul de tată

Mircea Badea (52 de ani) este un tată implicat și recunoaște că latura lui sensibilă iese la iveală doar când vine vorba despre fiul său, Vlad. Deși în fața publicului se prezintă ca un om ferm, sigur pe el și obișnuit cu tensiunea platoului de televiziune, Mircea Badea devine complet diferit atunci când rolul de tată intră în discuție.

Moderatorul și realizatorul de televiziune a vorbit deschis despre emoțiile și vulnerabilitățile pe care le trăiește în legătură cu fiul său, dezvăluind o parte rar văzută a personalității sale.

Un tată hiperprotectiv, dar autoironic

Deși spune că nu este o persoană anxioasă și nu se teme de expunerea publică, Mircea Badea recunoaște că devine complet alt om atunci când vine vorba despre copilul lui. Moderatorul a mărturisit că instinctul de protecție îl poate copleși.

„Am o responsabilitate față de el care e foarte aproape de panică. În momentul în care e vorba despre copilul meu, intru extrem de ușor în panică. Când e vorba de mine, nu am niciun stres”, a spus el, potrivit click.ro, explicând că rolul de tată îi activează cele mai profunde temeri.

Mircea Badea a vorbit și despre tendința sa de a fi excesiv de protector, chiar dacă știe că uneori exagerează. A povestit cu umor cum își exprimă constant afecțiunea, spre amuzamentul lui Vlad.

„Îi spun mereu că îl iubește tata, iar el îmi răspunde: da, cam prea mult”, a relatat moderatorul, recunoscând că își evaluează aproape orice decizie prin prisma impactului asupra copilului.

Admirație profundă pentru Vlad: „Învăț foarte multe de la el”

În aceeași discuție, Mircea Badea a vorbit cu emoție despre calitățile fiului său, pe care îl consideră un copil excepțional. L-a descris ca fiind inteligent, bun și lipsit de răutate, un model chiar și pentru el.

„Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine. Nu are nicio moleculă de răutate, e foarte bine intenționat, pe principiul să fie bine și să nu fie rău”, a spus el, făcând referire la celebra replică din lumea sportului.

Moderatorul crede că personalitatea lui Vlad este o combinație între educație și trăsături înnăscute. „Oamenii fac ce văd în casă, dar cred că se și nasc într-un anumit fel. În profunzimea lor, sunt așa cum s-au născut, indiferent de educația pe care le-o oferim”, a explicat el.

