James Valentine, saxofonist de top și celebru om de radio, a murit la 64 de ani

Raluca Vițu
.  Actualizat 24.04.2026, 15:00

Lumea radioului și a muzicii din Australia este în doliu după trecerea în neființă a lui James Valentine, una dintre cele mai iubite personalități ale postului național ABC. La vârsta de 64 de ani, după o luptă demnă de doi ani cu un cancer esofagian, veteranul talk-show-urilor din Sydney s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră de peste două decenii în care a devenit un „companion de încredere” pentru generații întregi de ascultători.

Anunțul decesului a scos la iveală nu doar durerea pierderii, ci și curajul incredibil al unui om care a decis să își controleze destinul până în ultima clipă.

„A făcut-o în felul lui”: Alegerea morții asistate voluntar

James Valentine nu a fost doar o voce la radio, ci un om al principiilor, lucru demonstrat chiar și în ultimele sale momente. Familia sa a dezvăluit că acesta a murit liniștit, acasă, alegând procedura morții asistate voluntar (Voluntary Assisted Dying), o decizie care reflectă dorința sa de a părăsi această lume cu demnitate. Într-o declarație emoționantă, rudele sale au subliniat că spiritul său ludic nu l-a părăsit nici măcar în pragul morții.

„Pe tot parcursul bolii sale, James a făcut lucrurile în felul lui, abordare care a durat până la sfârșit, când a ales să apeleze la moartea asistată voluntar. Atât el, cât și familia sa sunt recunoscători că a avut opțiunea de a pleca în propriile sale condiții. A fost calm, demn ca întotdeauna și, cumva, a reușit să ne facă să râdem până în ultima clipă”, a transmis familia artistului.

Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
De la pupitrul ABC la saxofonul trupelor de top

Cariera lui Valentine a fost un amestec rar de rigoare jurnalistică și boemă artistică. Timp de peste 20 de ani, emisiunea sa, „Afternoons”, a fost un punct de reper pentru audiența din Sydney, unde a adus un mix imbatabil de umor și umanitate. Însă talentul său nu s-a limitat la microfon; James a fost un saxofonist de excepție, făcând parte din trupa The Models, alături de care a cucerit topurile muzicale și a concertat pe marile scene din Statele Unite și Europa.

Recunoașterea valorii sale a venit chiar înainte de final, când a fost decorat cu titlul de Membru al Ordinului (AM) pentru contribuția sa în radiodifuziune și arte. Guvernatorul general al Australiei, Sam Mostyn, a evocat impactul pe care Valentine l-a avut asupra comunității. „Ideile lui erau, la fel ca la radio, pur și simplu frumoase, blânde, pline de bun simț, lucruri cu adevărat importante despre cum se unește o comunitate și despre rolul pe care îl avem fiecare dintre noi”, a declarat Mostyn.

Omagii de la cel mai înalt nivel: Un spirit care a ridicat orașul

Vestea morții sale a generat un val de reacții din partea colegilor, prietenilor și oficialilor de stat, toți fiind de acord că Australia a pierdut o minte sclipitoare. Premierul Anthony Albanese și-a exprimat respectul pentru cel care a fost o prezență constantă în viața cetățenilor, în timp ce foștii colegi de la ABC au remarcat capacitatea sa unică de a aduce lumină în viața cotidiană.

Directorul general al ABC, Hugh Marks, l-a descris ca fiind un profesionist care a adus „căldură, spirit și umanitate în radio”. Unul dintre cei mai apropiați colegi, Richard Glover, a rezumat cel mai bine moștenirea lăsată de Valentine, afirmând că acesta a fost cel care a „ridicat spiritul orașului în fiecare zi timp de 25 de ani”. Distincția primită recent pentru întreaga carieră a fost înmânată soției și celor doi copii ai săi sâmbăta trecută, ca un ultim gest de recunoștință pentru un om care a ales să trăiască și să plece cu zâmbetul pe buze.

