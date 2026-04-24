Mircea Solcanu, declarații neașteptate despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. „Adevărul doare! El ar trebui să-și asume!”

Separarea neașteptată dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să capteze atenția publicului, mai ales după ce artista a rupt tăcerea și a declarat că a trăit timp de șapte ani într-o „minciună”. În acest context tensionat, o voce din trecutul televiziunii, Mircea Solcanu, a intervenit cu o perspectivă tăioasă care pune la îndoială fundamentele acestei relații.

Fostul prezentator consideră că dincolo de trădările personale, problema reală rezidă în presiunea imensă a societății românești, care îi obligă pe mulți să trăiască în spatele unor măști de fericire pentru a fi acceptați.

O viață trăită pentru imagine și teama de a fi respins

Potrivit lui Mircea Solcanu, Valentin Sanfira ar fi căzut în capcana propriei celebrități și a așteptărilor conservatoare ale mediului în care activează. Acesta sugerează că artistul și-ar fi clădit universul conjugal mai degrabă ca pe un proiect de PR destinat rudelor și publicului, ignorându-și propriile nevoi autentice. Solcanu crede că frica de a fi judecat l-a împins pe Sanfira să mențină o aparență care, în final, a implodat, lăsând în urmă o soție rănită și un scandal de proporții.

„Eu nu îi cunosc pe oamenii aceștia doi, dar dacă este așa cum am citit, dar știi societatea are partea ei de vină aici. Dacă societatea nu era atât de obtuză și de închisă, poate că omul ajungea să nu își construiască o viață pentru ceilalți. Până la urmă și-a construit viața aceea pentru ceilalți, nu și-a construit-o pentru el, după cum bine se vede”, a declarat Mircea Solcanu, pentru cancan.ro, subliniind că sacrificiul personal în numele imaginii publice este o rețetă sigură pentru dezastru.

Povara minciunii și „cicatricile” lăsate în urmă

Fostul om de televiziune nu a menajat pe nimeni atunci când a venit vorba despre efectele pe termen lung ale lipsei de asumare. În timp ce Codruța Filip vorbește despre o minciună sistemică, Solcanu analizează impactul psihologic al acestei stări de fapt. El face o distincție clară între durerea provocată de un adevăr brutal și suferința cronică generată de o relație falsă, construită doar pentru a bifa cerințele celor din jur.

„I-a adus nefericire și lui, și persoanei cu care era el, și Codruței, la toată lumea. Așa este minciuna. Minciuna îți lasă cicatrici. Adevărul doare, dar îți lasă doar vânătăi. Vânătaia trece, cicatricile rămân. Mai bine o prietenie reală, decât o iubire construită pe ceva fals, de ochii lumii. Ar fi trebuit să-și asume, eu așa consider”, a mai adăugat acesta, sugerând că dorința de a proiecta o „poză perfectă” este motivul principal al dramei actuale.

Absența copiilor, singura rază de lumină în acest calvar

Un aspect dureros, dar privit cu pragmatism de către Mircea Solcanu, este faptul că din acest mariaj nu au rezultat copii. În viziunea sa, intervenția divină sau pur și simplu norocul au făcut ca trauma separării să nu se extindă asupra unor suflete nevinovate care ar fi fost condamnate să crească într-un mediu bazat pe neadevăr. Solcanu condamnă dorința obsesivă a oamenilor de a se alinia normelor sociale cu orice preț, chiar și atunci când fericirea personală este complet absentă.

„Până la urmă, am înțeles că nu au copii, poate că este mai bine așa, căci în cazul de față copiii ar fi avut de suferit. În situația de față este bine că nu s-a mers mai departe și au rămas la relația de soț-soție. Asta este din dorința oamenilor de a avea relația perfectă și poza perfectă. Uite câte fac oamenii din dorința de a se alinia”, a conchis fostul prezentator, oferind o lecție amară despre prețul pe care îl plătesc cei care aleg să trăiască după scenariile altora.

