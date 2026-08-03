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Imagini de la parastasul de un an al lui Ion Iliescu. Ceremonie restrânsă în Cimitirul Militar Ghencea III. Cine a venit

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Parastasul de un an al lui Ion Iliescu a avut loc la Cimitirul Militar Ghencea III, pe 1 august 2026, cu doar câțiva participanți prezenți, relatează Observator News.

Imagini de la parastasul de un an al lui Ion Iliescu

Parastas un an Ion Iliescu (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Ion Iliescu, un nume care a marcat istoria post-comunistă a României, a fost comemorat pe 1 august 2026, cu prilejul parastasului de un an. Evenimentul, organizat la Cimitirul Militar Ghencea III, a fost însă umbrit de o prezență redusă, detalii surprinse de Antena 3 CNN, arătând doar câțiva participanți la ceremonie. În ciuda impactului său politic, fostul lider a fost comemorat într-un cadru restrâns, lipsit de figuri cunoscute.

Un singur nume familiar s-a remarcat printre cei prezenți: Ionuț Vulpescu, fost consilier și apropiat al lui Iliescu, care a fost fotografiat alături de câțiva membri ai familiei și prieteni apropiați. Aceste imagini subliniază discreția evenimentului, în contrast cu funeraliile de stat organizate anul trecut, marcate de onoruri militare și o zi de doliu național pe 7 august 2025.

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Foto: Capturi Observator News; VIVA!; Profimediaimages.ro

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