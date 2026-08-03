Imagini de la parastasul de un an al lui Ion Iliescu. Ceremonie restrânsă în Cimitirul Militar Ghencea III. Cine a venit

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Parastasul de un an al lui Ion Iliescu a avut loc la Cimitirul Militar Ghencea III, pe 1 august 2026, cu doar câțiva participanți prezenți, relatează Observator News.

Imagini de la parastasul de un an al lui Ion Iliescu

Ion Iliescu, un nume care a marcat istoria post-comunistă a României, a fost comemorat pe 1 august 2026, cu prilejul parastasului de un an. Evenimentul, organizat la Cimitirul Militar Ghencea III, a fost însă umbrit de o prezență redusă, detalii surprinse de Antena 3 CNN, arătând doar câțiva participanți la ceremonie. În ciuda impactului său politic, fostul lider a fost comemorat într-un cadru restrâns, lipsit de figuri cunoscute.

Un singur nume familiar s-a remarcat printre cei prezenți: Ionuț Vulpescu, fost consilier și apropiat al lui Iliescu, care a fost fotografiat alături de câțiva membri ai familiei și prieteni apropiați. Aceste imagini subliniază discreția evenimentului, în contrast cu funeraliile de stat organizate anul trecut, marcate de onoruri militare și o zi de doliu național pe 7 august 2025.

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Ion Iliescu, liderul ales cu cel mai mare procent din istoria țării, acuzat de infracțiuni contra umanității

Ion Iliescu, născut pe 3 martie 1930 la Oltenița, a fost un simbol al tranziției României către democrație. În ciuda controverselor, rămâne liderul ales cu cel mai mare procent din istoria țării – peste 85%, în mai 1990. După trei mandate și aproape 11 ani la conducerea țării, fostul președinte s-a retras, lăsând în urmă o moștenire complexă. Iliescu a fost acuzat de infracțiuni contra umanității în două dosare majore: Dosarul Mineriadei din 1990 și Dosarul Revoluției din 1989.

În 2025, la vârsta de 95 de ani, Iliescu a pierdut lupta cu cancerul pulmonar, după o spitalizare de 57 de zile. Observator News amintește că sicriul său a fost depus la Sala Unirii din Palatul Cotroceni, iar înmormântarea s-a desfășurat într-un cadru privat.

Foto: Capturi Observator News; VIVA!; Profimediaimages.ro

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