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Turiști români, surprinși cu aproape 3 kg de mâncare luată din restaurantul hotelului în cameră. Fotografiile au provocat reacții

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O postare a devenit virală în mediul online, după ce câțiva români au arătat că și-au luat kilograme de mâncare de la restaurantul hotelului pentru a duce în cameră. Românii și-au pregătit farfuriile cu mezeluri diverse și le-au dus în cameră, „păcălind” câteva merse bune.

Imaginile devenite virale

Românii care și-au dus nu mai puțin de 2,6 kilograme de mâncare în camera de la restaurantul hotelului în care au fost cazați au devenit virali pe internet.

Turiști români, surprinși cu aproape 3 kg de mâncare luată din restaurantul hotelului în cameră. Fotografiile au provocat reacții

În fotografii se văd farfuriile pline cu mâncare. Alimentele au fost luate de turiști din restaurantul unui hotel de 4 stele și duse în camere. Potrivit informațiilor prezentate, ei ar fi făcut acest gest după ce și-au terminat de servit micul dejun în spațiul destinat, așa că voiau să le ducă în cameră pentru a le mânca la alte mese.

Pe farfuriile pline ochi se văd diverse mezeluri, brânzeturi și crenvurști. Internauții au reacționat rapid la aceste imagini, vorbind despre regulile hotelurile care oferă mic dejun și sistem de bufet. Mai mult, oamenii au început să discute despre responsabilitatea turiștilor în astfel de situații.

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De multe ori, hotelurile oferă turiștilor mic dejun în sistem bufet, în care oamenii pot mânca oricât doresc, în limita regulilor și programului hotelurilor.

În cazul de față, alimentele au fost luate în afara spațiului destinat pentru servirea mesei.

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„Își pun tot bufetul în farfurie ca să nu se mai ridice și mănâncă 20% din mâncare. Restul îl aruncăm împreună cu celelalte kilograme de mâncare lăsate în farfurie de alții”, a scris un internaut, conform funkytravel.ro.

Imaginea a fost postată pe Facebook de către Adrian Gorpin, care a scris:

„Nesimțire, lipsă de educație sau și hotelierii au o parte din vină? La un hotel de 4 stele din sudul litoralului,  câțiva turiști au vrut să plece cu 2,6 kilograme de mâncare luate de la micul dejun pentru a fi duse în cameră, după ce mâncaseră deja. 

Argumentul a fost simplu: „Dacă am plătit…” Eu vreau însă să aflu părerea voastră. Dacă ai plătit micul dejun, ai dreptul să iei mâncare în cameră?

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Este vorba despre lipsă de bun-simț și educație? Sau hotelurile ar trebui să afișeze reguli mult mai clare ? Și încă o întrebare: cine răspunde dacă iei mâncarea pe plajă, se alterează din cauza căldurii, iar apoi acuzi hotelul că ai făcut toxiinfecție alimentară?”, a scris internautul. 

Cum au reacționat oamenii 

Imaginile au împărțit internetul în două. Mulți români au criticat gestul și au clasificat imaginile drept lipsă de bun simț.

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„Taxa pe risipă… asta trebuie”; „Lumea nu înțelege că nu există limită de câte ori să vină la bufet în timpul programului de mic dejun. Poți să vii de mai multe ori atâta timp cât lași farfuria goală la masă. În alte țări există o taxă în locurile “all you can eat” dacă lași mâncare în farfurie atunci când pleci. Cred că niște mesaje de atenționare ar trebui puse despre ce se întâmplă cu mâncarea lăsată de tine în farfurie (ajunge direct la gunoi)“, au fost câteva dintre comentarii.

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