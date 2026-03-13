De ce s-au rupt legătura dintre Connect-R și Alex Velea. Cine a recunoscut toată vina: „Invidie e mult spus. Eu am rupt prietenia”

Connect-R și Alex Velea au avut o perioadă în care au lăsat invidia și orgoliile să intervină în prietenia lor. Cei doi au vorbit sincer și deschis despre obstacolele întâlnite de-a lungul vremurilor în relația lor. Cine a fost cel care a rupt prietenia și ce s-a întâmplat între ei, de fapt.

Ce s-a întâmplat între Alex Velea și Connect-R

Alex Velea și Connect-R au fost artiștii cu cel mai mare succes în România anilor 2008, odată cu hitul „Dacă dragostea dispare”. Cei doi au avut o prietenie foarte solidă și păreau de nedespărțit.

Totuși, lucrurile s-au destrămat rapid, iar pe măsură ce succesul a crescut, relația lor a avut de suferit din ce în ce mai mult. Tensiunile, orgoliile și invidia au avut cel mai mare rol în distrugerea relației dintre cei doi.

Invitați la podcastul lui Mihai Morar, Alex Velea și Connect-R au vorbit despre această perioadă.

„Au apărut prostiile acolo, nu a fost nicio invidie, ne-am ciondănit cum fac băieții în general, așa fac și frații între ei. Invidie e mult spus. Orgolii. Eram băieți, testosteronul mult. E fratele meu de când suntem puști. Așa cu indiviile: toți am trăit asta, pentru că am mai vorbit și între noi despre asta.

De invidie. Noi ca artiști, mai ales în perioada adolescenței, mai ales când ajungi în primele poziții, tu vrei să-ți însușești poziția aia, treaba aia, să rămână a ta, doar tu crezi că meriți locul ăla, dar nu e așa, e loc sub soare pentru toată lumea și muzica nu este despre vreun top”, a povestit Alex Velea.

Connect-R își recunoaște vina: „Eu am rupt prietenia cu Velea”

La rândul lui, Connect-R a vorbit despre momentul care a dus la ruperea prieteniei cu Alex Velea.

„Eu am rupt prietenia cu Velea. Mi s-a propus o emisiune, am dat câștig pentru o emisiune, cei de acolo hotărăsc să colaboreze doar cu mine și eu am spus da, în ideea în care am fost împreună la acel casting, în ideea în care Alex – și acum țin minte – răspundea la telefoane gen, da. vin. sunt liber pe data de… dar vin doar cu Relu”, a povestit artistul.

El a vorbit despre calitățile lui Velea, spunând că acesta are un suflet foarte mare, este foarte loial și are multe calități.

„Eram și amărâți pe vremea aia și dacă cineva îți dădea un pic mai mult… neavând…”, a spus Velea la rândul lui.

