Soții Zelenski, criticați pentru apariția în Vogue. „Ucrainenii mor zilnic, iar ei pozează în revistă”

Olena și Volodimir Zelenski au apărut într-un pictorial în revista Vogue, fiind subiectul unui pictorial realizat de renumita fotografă Annie Leibovitz. Soția liderului ucrainean a apărut pe coperta revistei și a oferit un interviu pentru faimoasa publicație în care a vorbit despre cum este să fii femeia care îl susține pe președintele unei țări aflate în plin război cu Rusia, despre viața în război, a dezvăluit în ce constă munca ei pentru sprijinul ucrainenilor, dar a povestit și despre relația cu soțul ei.

„După Bucea, am realizat că războiul acesta vrea să ne distrugă pe toți”, a spus Olena Zelenska în interviu.

Apariția primei doamne a Ucrainei pe coperta revistei Vogue a stârnit un val de controverse, mulți spunând că nu era momentul pentru așa ceva, tocmai acum când țara lor se află în plin conflict militar.

Unii jurnaliști și anumiți oameni politici au criticat decizia soților Zelenski pentru a apărea în publicație.

”În timp ce noi colectăm ajutoare de miliarde de dolari, soții Zelenski fac ședințe foto pentru reviste glossy. Oamenii ăștia chiar ne iau de fraieri” – a spus republicana Lauren Boebert, potrivit washingtonexaminer.com.

While we send Ukraine $60 billion in aid Zelenskyy is doing photoshoots for Vogue Magazine.



These people think we are nothing but a bunch of suckers. pic.twitter.com/KXkOtTqw8g — Lauren Boebert (@laurenboebert) July 27, 2022

Iar valul de critici a continuat.

”De ce trimitem 54 miliarde de dolari în Ucraina? Ca Zelenski și nevasta lui să poată poza în Vogue? Ești în război și ai timp de ședințe foto?” – a transmis pe Twitter, Scott Presler, activist conservator.

Why did we send $54 billion to Ukraine, so Zelensky & his wife could pose for Vogue?



You’re at war & you’ve got time for photo shoots? pic.twitter.com/XV5rz0meME — #ThePersistence (@ScottPresler) July 27, 2022

„Ucrainenii de rând mor în fiecare zi într-un război pe care nu-l pot câștiga, în timp ce Zelenski este ocupat cu ședințe foto pentru Vogue, acuzând oficialii săi de vârf de trădare și stă pe muntele lui de bani de la guvernul SUA. Acesta este același lucru care s-a întâmplat în fiecare război nesfârșit: oamenii obișnuiți suferă în timp ce elitele transnaționale se îmbogățesc. Totul este o înșelătorie uriașă” – a spus strategul digital Greg Price.

Ordinary Ukrainians are dying every single day in a war they can’t win while Zelenskyy is busy doing photoshoots for Vogue, accusing his top government officials of treason, and sitting on his mountain of cash from the U.S. government. — Greg Price (@greg_price11) July 27, 2022

Cu toate acestea, există și persoane care au apreciat apariția soților Zelenski în revistă.

Un profil remarcabil. [Zelenska] a făcut o treabă incredibilă reprezentând poporul ei, asigurându-se că lumea cunoaște povestea femeilor și copiilor din Ucraina – și continuă să ofere voce celor care au nevoie”, a scris pe Twitter consilierul senior Verizon, Tami Erwin.

An outstanding profile. @olena_zelenska has done an incredible job representing her people, ensuring the world knows the story of women and children of Ukraine – and continuing to give voice to the many in need. https://t.co/258cFaf4UR — Tami Erwin (@TamiErwinVZ) July 27, 2022

Foto – Hepta