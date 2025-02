Ionuța de la „Casa iubirii”, adevărul despre relația cu Robi. „Când am crescut…” Cei doi se cunosc din copilărie

Ionuța de la „Casa iubirii” a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația pe care o are, de fapt, cu Robi, un fost concurent al show-ului matrimonial.

Ionuța rupe tăcerea despre relația cu Robi

Ionuța Ivan, pe numele complet, a fost ținta criticilor și acuzațiilor în „Casa iubirii”, fiind pusă la zid de unul dintre colegii săi, Dorobanțu, pe motiv că nu ar spune tot adevărul despre relația ei cu Robi. Robi a fost și el concurent în sezonul trei al emisiunii de la Kanal D, iar ulterior s-a aflat că cei doi sunt vecini în Dăbuleni. Deranjată de criticile primite, Ionuța era dispusă să meargă în emisiune cu dovezi prin care să demonstreze că nu a fost trimisă de Robi în Casa iubirii.

Ionuța a fost recent invitată în „Culisele iubirii”, emisiune de la Kanal D prezentată de Bianca Comănici. Acolo, ea a vorbit printre altele și despre adevărata relație pe care o are cu Robi. Se pare că Ionuța și Robi nu au niciun fel de relație, nici măcar de prietenie, având în vedere că el a locuit mult timp la Cluj, iar ea îl vede foarte rar prin Dăbuleni.

„El a stat mai mult la Cluj, nu prea am avut așa tangențe copii fiind. Acum, când am crescut, mergeam în parc, era și el pe acolo, stăteam toți și așa mai departe” – a spus ea în emisiunea de la Kanal D.

Ce spune Robi despre Ionuța

La scurt timp după difuzarea sezonului 4 „Casa iubirii”, lui Robi i s-a cerut părerea despre noile fete din emisiune. Tânărul a recunoscut atunci că o știe pe Ionuța, ei fiind vecini în Dăbuleni, dar a subliniat că nu el a trimis-o în emisiune, așa cum s-a speculat.

„Nu-mi dau cu părerea, pentru că nu le-am urmărit. Am urmărit doar Laura, Alexandra, Ionuța, care e de la mine din Dăbuleni. Să nu creadă lumea că am trimis-o eu, că nu am trimis-o eu. Fata s-a înscris și nici măcar nu știam. Am văzut că are destul de mult hate în online, eu zic să o ajutăm puțin, să-i dăm puțină încredere, pentru că până la urmă suntem oameni” – a explicat Robi, într-un clip postat pe TikTok.

Ionuța Ivan este din Galați și este studentă în anul patru la Facultatea de Automatică și calculatoare și este pasionată de tehnologie și IT. Până acum nu a reușit să-și găsească jumătatea și acesta este unul dintre motivele pentru care a participat la „Casa iubirii.”

