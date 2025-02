Armin Nicoară a avut parte de un incident neprevăzut în timp ce se afla în Dubai, pentru a filma clipul unei noi piese. Celebrul saxofonist a plecat în Emiratele Arabe fără soția sa, Claudia Puica, ea fiind însărcinată în luna a șaptea.

Armin Nicoară, săltat de poliție în Dubai

Armin Nicoară a avut parte de peripeții în timpul filmărilor pentru cel mai recent videoclip, în care va apărea cu Stana Stepănescu. Muzicianul a fost ridicat de poliție pentru percheziții. Toată povestea s-a petrecut în timp ce se filma în fața impunătorului Burj Kalifah. Se pare că acolo sunt interzise filmările artistice.

„Am avut câteva probleme la videoclip. Noi am filmat chiar în față la Burj Khalifa, unde nu ai voie să filmezi un videoclip artistic. Poți să filmezi pentru Instagram, dar nu să vii cu instrumentul, să cânți, să pui o melodie și să filmezi cum am filmat noi.

Au venit cei de la securitate și ne-au luat, ne-au dus să ne interogheze, să caute să vedem ce avem în valiză, ce folosim. A fost un pic cu emoții. Am crezut că o să ne șteargă videoclipurile, dar am scăpat cu bine. Am încercat să filmăm pe ascuns, să nu ne prindă să ne facă ceva”, a mărturisit Armin Nicoară pentru Fanatik.ro.

Claudia Puican, probleme cu sarcina

Armin a mers în Dubai fără soția sa, care nu mai are voie să zboare cu avionul, având în vedere că este însărcinată în luna a șaptea. Claudia Puican a avut în ultimele zile unele probleme de sănătate din cauza cărora a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor. Claudia a reușit să rămână însărcinată prin fertilizare în vitro, iar sarcina ei este cu probleme.

„Sunt doar cu Stana în Dubai. Am venit să filmăm un videoclip. Claudia nu a putut să vină, pentru că nici nu mai are voie să zboare cu avionul, mai are două luni până naște și nu am vrut să riscăm să aibă vreo problemă. Dacă te uiți și la ea pe Story, are ceva probleme. A fost și la spital.

Deci nu vrem să facem complicații și să o luăm cu noi. Doamne ferește, mai pățea ceva aici și nu aveam cum să mă duc cu ea la spital. Am ales să vin cu Stana, filmăm un clip, stăm patru zile și ne și relaxăm un pic” – a adăugat muzicianul.

Citeşte şi: Manelistul Cocoș de la Călărași trebuie să plătească daune de 4.000 de euro, după ce nu s-a prezentat la un eveniment unde trebuia să cânte

Citeşte şi: Irina Rimes, reacție dură după ce mai mulți maneliști români au făcut campanie electorală pentru Alexandr Stoianoglo la alegerile din Republica Moldova: „Este clar că ați fost plătiți”

Citeşte şi: Narcisa, aşa-zisa soţie a manelistului Nicolae Guţă, a primit o lovitură la care nu se aştepta

Claudia Puican și Armin Nicoară au reușit să-și îndeplinească visul de a deveni părinți după multe încercări și greutăți. Dar iată că tratamentele și-au făcut efectul și artista a rămas însărcinată cu ajutorul fertilizării în vitro.

„Nici nu pot să… descriu în cuvinte. E o minune, nu-mi vine să cred că Dumnezeu a lăsat o așa mare minune să se întâmple în viața noastră, și să știu că este ceva… care este parte din noi doi și seamănă mai mult cu el, într-adevăr, că se vede pe ecografie. (…) E un sentiment… vai Doamne, deci îmi doresc pentru toată lumea care își dorește să aibă copii, să aibă parte de această bucurie” – povestea Claudia Puican în podcastul lui Bursucu.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News