Fulgy și Roberta din „Casa iubirii” s-au despărțit. „Vreau să fiu singură, cel mai bine!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Fulgy și Roberta din „Casa iubirii” și-au spus adio după nici trei luni de relație. Fiul Clejanilor și concurenta emisiunii de la Kanal D au anunțat public că sunt împreună cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Roberta din „Casa Iubirii” a anunțat motivul despărțirii de fiul Clejanilor

Roberta din „Casa Iubirii” a avut o idilă cu unul dintre concurenții din emisiunea matrimonială prezentată de Andreea Mantea, dar relația lor s-a încheiat cu mare scandal. După ce a trecut prin acel episod delicat, Roberta și-a găsit fericirea în brațele lui Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.

„E bine, e acasă, e ok. Suntem de vreo lună și ceva. Cum am terminat aici, ne vedem. (…) Eu nu zic nu, nu sunt un om care nu vreau să mă însor sau nu vreau să îmi fac o familie, dar vedem. Avem o lună împreună și e ok, e acasă, mă așteaptă” – spunea Fulgy anul trecut, despre idila cu Roberta.

Din păcate, nici această relație nu a funcționat pentru Roberta. Într-o conversație cu fanii din mediul online, tânăra a explicat care a fost motivul care a dus la despărțirea de fiul Clejanilor.

„Internaut: Nici cu Fulgy nu te-ai înțeles?

Roberta: Nu, pentru că e același gen (n.r. ca fostul ei iubit) și nu mai vreau să atrag aceiași oameni. Haos. Nu, nu mai vreau! Vreau să fiu singură, cel mai bine.

Internaut: Atragi bombardieri de carton.

Roberta: Fix!” – a spus Roberta, într-un live pe TikTok.

Cu ce se ocupă Fulgy de când a plecat din România

Fulgy a părăsit România și stă de câțiva ani în Dubai, unde studiază la o școală de muzică prestigioasă, unde este foarte apreciat.

„Fulgy se întoarce în Dubai! Nu îi mai place în România! Adevărul e că eu sunt foarte patriotă, îmi iubesc casa mea, cățeii mei, tot ce e românesc. Adevărul e că după Dubai, ne venea să plângem vreo două săptămâni. Și eu și ăsta. Soare, căldură, shopping.

Este student la cea mai prestigioasă Școală de Media din lume. Asta face, e student la Universitatea SAE din Dubai, face muzică de film, animație, sunet, tot ce cuprinde media. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după ce va termina școala, eu l-am sfătuit, locul lui e cu oameni care fac muzică de film! E foarte apreciat”- au dezvăluit părinții lui Fulgy, Ioniță și Viorica de la Clejani, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

În trecut, Fulgy a fost implicat în unele scandaluri, după ce a fost prins de autorități în timp ce conducea mașina sub influența unor substanțe interzise. La momentul respectiv, s-a spus că tânărul ar fi fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie ​„Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București, deși el a negat această informație.

