Cine era astrologul Minerva. A fost diagnosticată cu leucemie la 9 ani și a prezis moartea soțului și a copilului său

Astrologul Minerva, pe numele real: Gabriela Dima, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, pe 7 martie 2025. De-a lungul vieții sale, a fost o prezență constantă în media românească, fiind unul dintre cei mai apreciați astrologi din România. Dar viaţa ei nu a fost deloc una ușoară. Încă din copilărie, Minerva a fost nevoită să înfrunte grele încercări: de la diagnosticul cu leucemie de la o vârstă fragedă, până la prezicerea morţii soţului şi a copilului său.

Minerva, o viață marcată de suferință încă din copilărie

Astrologul Minerva a avut o viață presărată cu momente dramatice încă din copilărie. La doar 9 ani, medicii i-au spus că suferă de leucemie limfocitară acută, o veste care a schimbat complet cursul existenței sale.

„Am trecut prin asta la nouă ani. A fost o luptă continuă cu mine şi cu părinţii mei. La nouă ani s-a constatat o leucemie limfocitară acută. Nu era nimeni sigur de diagnostic. Eu am constatat mai târziu, la 17 ani, când am întrebat-o pe mama: ‘Eu de ce nu am voie să mă joc sau să ies’. Nu aveam voie să fac nicio mişcare bruscă. E cumplit când eşti pe patul spitalului în starea aia. M-am luptat vreo 17 ani şi acum mai iau medicamente. Nu am avut copilărie, am trăit ca într-o cuşcă în spital”, declara Minerva despre acea perioadă cumplită.

Fiind suspectă de leucemie, viața sa s-a transformat într-un calvar timp de 17 ani, petrecând lungi perioade internată în spital și supusă la numeroase intervenții chirurgicale. Ani mai târziu, diagnosticul inițial a fost infirmat, descoperindu-se că suferă de o altă boală de sânge, dar efectele acestei lupte au rămas profund impregnate în viața sa.

O poveste de dragoste predestinată

Astrologul Minerva și-a cunoscut viitorul soț la doar 16 ani, într-un mod care pare desprins dintr-o previziune astrologică.

„A fost o chestie foarte ciudată! Avem vreo 16 ani când la Arad a avut loc un accident de avion, în care au murit două persoane. A venit comisia de anchetă… Eu veneam de la liceu, am trecut pe la tata pe la birou și discutând cu ei, acolo…

Era un tânăr locotenent, care tot timpul se învârtea în jurul meu… Și după ce au plecat, m-am întors la tata și i-am zis: Să știi, tată, că eu am să mă căsătoresc cu băiatu ăsta! Într-adevăr, ne-am întâlnit apoi, ne-am luat de mână și ne-am văzut de viața noastră. Am pornit împreună pe acest drum. Era un om foarte atent și grijuliu”, declara Minerva la Antena 1, în 2018.

După această întâlnire, i-a spus tatălui ei că se va căsători cu acel bărbat. Ceea ce s-a şi întâmplat şi așa a început o iubire profundă și un mariaj plin de provocări.

A intrat în moarte clinică

La vârsta de 27 de ani, astrologul Minerva a trăit un episod dramatic: un accident care a dus-o în moarte clinică. În acele momente, spune ea, a avut o viziune cutremurătoare care i-a schimbat complet destinul.

„O doamnă cu voaletă și umbreluță mi-a spus că misiunea mea pe pământ este să ajut oamenii”, povestea pentru sursa menţionată anterior, în urmă cu ceva ani.

Această experiență i-a schimbat complet traiectoria, consolidându-i dorința de a studia astrologia și de a deveni un ghid pentru ceilalți.

A devenit mamă prin adopție

Deși viața i-a fost marcată de suferință, Minerva și-a dorit enorm să devină mamă. Deoarece nu a putut avea copii pe cale naturală, ea și soțul său au decis să adopte doi copii, Mihai și Maria.

„L-am luat întâi pe Mihai, apoi pe Maria. Nu rămâneam însărcinată, dar ne-a surprins drama părinților lui Mihai. Erau diplomați și au fost găsiți morți în Ambasada României de la Berlin în 1986”, povestea Minerva la momentul acela, potrivit oficiuldestiri.ro.

Copiii adoptați au aflat de mici despre adevărata lor poveste, iar Minerva le-a explicat cu multă sensibilitate că mamele lor biologice sunt „acolo, sus, în ceruri”.

A prezis că îi vor muri soţul şi copilul

După adopţie, astrologul Minerva a rămas însărcinată şi a devenit mama unui băieţel. Băieţel care a devenit orfan de tată la vârsta de 7 luni. O altă dramă prin care a trecut aceasta. Iar ceea ce face ca această poveste să fie șocantă este faptul că Minerva susține că a prevăzut această tragedie.

La doar 14 ani, Minerva a avut primul contact cu astrologia, moment care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. A primit de la bunicul său două cărți vechi, semnate de Armand Constantinescu, iar curiozitatea ei s-a transformat rapid într-o pasiune arzătoare.

„Era ceva ce mă atrăgea. Era o forță, nici nu știu cum să spun. Ceva nevăzut parcă îmi spunea «continuă și citește»”, își amintea Minerva despre începuturile sale în acest domeniu.

Fascinată de misterele astrelor, a început să studieze cu o dedicație incredibilă, notând, desenând și analizând fiecare detaliu.

La scurt timp după ce a început să-și aprofundeze cunoștințele, astrologul Minerva și-a făcut propria astrogramă. Rezultatul a fost șocant și i-a lăsat un sentiment de neliniște profundă: la 42 de ani avea să rămână văduvă și să-și piardă unicul copil. Deși la acea vreme nu putea înțelege pe deplin semnificația acestor previziuni, această descoperire avea să-i bântuie gândurile mult timp.

Ani mai târziu, ceea ce păruse doar o teorie sumbră a devenit realitate. Minerva și-a pierdut soțul într-un accident aviatic, iar fiul său s-a stins la doar 17 ani, în urma unei meningite pneumococice. Destinul a urmat exact traiectoria trasată în astrograma sa, transformându-i viața într-un lung șir de suferințe. Această experiență a făcut-o să privească astrologia cu și mai multă seriozitate, dar, totodată, să resimtă dureros povara de a cunoaște prea multe despre viitor.

După acest episod, astrologul Minerva şi-a promis că nu o să mai citească în harta ei natală. Însă şi-a încălcat promisiunea când a picat la pat răpusă de boală.

„Atunci am zis că mie niciodată nu o să-mi ghicesc. E, uite că dacă vrea să-ți facă figuri astrologia, îți face. Când am căzut la pat, anul acesta, singura salvare pe care am văzut-o, am văzut-o în harta mea. Și în funcție de ce am văzut în harta mea, eu așa am plecat la Arad să mă operez”, a dezvăluit ea, în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

Anii ce au urmat nu au fost mai blânzi. În 2024, Minerva a trecut printr-o operație complexă, fiind la un pas de moarte din cauza limfedemului, o boală ereditară. Medicii i-au eliminat 41 de litri de apă din corp, salvându-i astfel viața.

O viață de film, marcată de suferință și revelații

Astrologul Minerva a fost una dintre cele mai controversate figuri din domeniul ezoteric din România. Viața ei a fost un amestec de suferință, revelații spirituale și momente dramatice. A luptat cu boala, a trăit pierderi devastatoare, dar a găsit mereu forța de a merge mai departe, ghidată de credința că destinul său era să ajute oamenii.

Astăzi, 7 martie 2025, astrologul Minerva s-a stins din viaţă. Gabriela Dima se lupta cu un cancer nemilos, iar în ultimele zile starea ei era destul de gravă, fiind internată în Spitalul Sfântul Ioan din Capitală. Fratele acesteia se va ocupa de înmormântare, care va avea loc la Arad, locul unde s-a născut aceasta.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

