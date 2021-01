Invitată în platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars, actrița Doinița Oancea (37 de ani) a dezvăluit că a pierdut, la finalul anului trecut, două persoane dragi ei la interval de 43 de zile.

Actrița Doinița Oancea a pierdut două persoane dragi la interval de 43 de zile

„Am avut un sfârșit de an dureros [și] un început la fel de prost. Asta este, trecem mai departe. Am mai trecut prin chestii de genul ăsta, mai demult. Mereu când am o stare proastă, mă închid la mine acasă.

Nu îmi sun nici prietenii. Eu dacă vorbesc cu oameni dragi și nu neapărat [dragi, apropiați], le iau toată durerea, mă încarc. Sunt supărată zile întregi. La un moment dat nu înțeleg de unde e supărarea”, a spus Doinița Oancea.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

„Am pierdut la diferență de 43 de zile o mătușă și un unchi”, a mai declarat actrița. Despre cum a depășit acea perioadă a mai spus: „Stau cu mine, citesc mult. Citesc foarte multe cărți de psihologie practică, sunt mai ușor de înțeles. (…)

Prea multe întrebări despre cine sunt, ce rost am pe Pământ. În momentul în care cauți prea multe lucruri despre cine ești tu, ce faci tu … te obosesc. De o săptămână și ceva sunt foarte fericită fără un motiv”.

Doinița este logodită cu iubitul ei, pictorul Adrian Călin, din vara anului trecut. „S-a întâmplat la Roma, de ziua mea. Nu mă așteptam să se întâmple atunci. Nu îmi venea să cred. O să ne și căsătorim la un moment dat. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și suntem împreună de cinci.

După vreo doi ani am început să cred că el este ok și că putem avea o relație. Este o viață normală de cuplu. Locuim împreună. Ne este bine. El este pictor, dar mai face și altele pe lângă”, spunea Doinița Oancea anul trecut, în emisiunea Vorbește Lumea.

Foto: Instagram

Citește și:

Paula Chirilă a spus ce diagnostic a primit după ce a fost preluată de ambulanță din platoul unei emisiuni TV

Simona Halep, despre copii: „Nu aș fi niciodată capabilă să-mi sacrific familia pentru tenis”

Alin Oprea, mesaj emoționant pentru aniversarea iubitei lui Medana

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro