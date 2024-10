Oana Radu, anunț neașteptat la doar câteva luni de când a confirmat noua relație. „Se simte total diferit față de ceea ce am trăit până acum!”

Oana Radu și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea dureroasă de Cătălin Dobrescu și este mai fericită ca niciodată. Artista s-a mutat deja cu noul ei iubit.

Oana Radu și iubitul ei, Șerban Balaban, au făcut următorul pas în relație și s-au mutat împreună. Artista a declarat în emsiunea „Follow Us”, de la Kanal D, că este mai fericită ca niciodată și se simte extrem de bine împreună cu partenerul său. Oana s-a mutat cu Șerban în locuința ei, pe care și-a achiziționat-o în urmă cu câteva luni.

„Sunt foate fericită pentru perioada pe care o trăiesc și pentru felul în care mă simt. Mă simt pentru prima oară în viața mea frumoasă, chiar dacă am niște cearcăne pentru că noi (n.r. ea și iubitul) am cântat încontinuu săptămâna asta. E cântăreț și el.

M-am mutat în casa nouă și cu el. Locuim împreună în aceeași casă. (…) Se simte total diferit față de ceea ce am trăit până acum. Am un suport pe care nu l-am avut niciodată, am o iubire necondiționată pe care nu am avut-o niciodată, nu simt presiune pe mine în niciun fel, nu simt că se profită de mine în niciun fel. Uneori îmi pare rău că profit eu de el, dar nu mă refer financiar. Profit une ori de bunătatea, devotamentul lui, nu fizic”, le-a mărturisit Oana Radu prezentatoarelor emisiunii, Ilinca Vandici și Teo Trandafir.

Cântăreața a subliniat că relația ei cu Șerban este atât de frumoasă și pentru că mai întâi au fost buni prieteni și s-au putut cunoaște foarte bine. Oana spune că îl cunoștea de mult pe actualul iubit, dar povestea lor de dragoste a început abia după o frumoasă amiciție.

„Ne știam dinaninte. E cel mai bun lucru să fi fost prieteni pentru că sari cumva peste perioada asta de cunoaștere, în care cumva oamenii se prefac. Toți suntem minunați și perfecți la început. Nu avem niciun defect.

Mă știu cu omul ăsta de foarte mult timp, nu am avut nicio legătură de tip amoros niciodată, eram doar amici. Eram aproape cei mai buni prieteni. Aveam viețile noastre amoroase și împărtășeam dezamăgiri.

Nu știam că, de fapt, noi ne căutăm unul pe celălalt. Cam așa a fost situația la noi. Chiar a fost o poveste minunată și cred cu tărie că a fost ceva predestinat. Parcă m-aș fi găsit într-o oglindă. Asta simt. Am învățat să mă apreciez foarte mult și să mă iubesc”, a mai spus Oana Radu.

Oana Radu a trecut printr-o căsnicie toxică

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat în 2023, după trei ani de mariaj. Despărțirea a fost ca o eliberare pentru artistă, iar Oana a mărturisit că fostul soț era posesiv și încerca să-i controleze întreaga viață.

„El avea o problemă cu orice făceam, orice gândeam, orice spuneam, orice era vina mea, orice era o situație care îl deranja. El se aștepta ca după terapie să devin o persoană superbă. El nu știa că de fapt eu meargeam la terapie ca să scap de el din viața mea.

Normal că la televizor vii și spui că e totul roz. El era autoritar cu orice făceam eu, cu orice lucru din viața mea, al trebuia să dețină controlul. De asta l-am îmbrățișat ca fiind o soluție bună, că mi-a lipsit din copilărie autoritatea” – a spus artista în podcastul lui Teo Trandafir.

