Cătălin Măruță se reinventează după anularea emisiunii „La Măruță”. Cu ce proiect nou vine prezentatorul: „Este despre conexiuni reale”

Cătălin Măruță lansează „Măruță și prietenii” un nou canal YouTube dedicat informației utile și oamenilor care inspiră. Pentru acest nou proiect, soțul Andrei și-a unit forțele cu dr Marius Sava.

Cătălin Măruță își extinde universul digital și lansează un nou canal de YouTube, „Măruță și prietenii”, un spațiu dedicat conversațiilor relevante, informațiilor utile și oamenilor în care publicul poate avea încredere.

Dr. Marius Sava: „Mă bucur să fac parte din proiectul „Măruță și Prietenii”, un spațiu în care informația medicală ajunge mai aproape de oameni, într-un mod simplu și corect. Cred că este nevoie, mai mult ca oricând, de educație pentru sănătate, explicată pe înțelesul tuturor. Colaborarea cu Cătălin Măruță vine natural, pentru că împărtășim aceeași dorință de a aduce conținut relevant și de încredere către public.”

Noul proiect vine ca o completare firească a platformei „Acasă la Măruță” și își propune să aducă mai aproape de public specialiști, profesioniști și personalități din diverse domenii, într-un format accesibil, clar și aplicat.

„Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. «Măruță și prietenii» este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, declară Cătălin Măruță.

„Fără programare”, format dedicat informațiilor medicale

Primul proiect lansat pe noul canal este „Fără programare”, un format dedicat informațiilor medicale, realizat alături de medicul Dr. Marius Sava. Emisiunea aduce în prim-plan teme de sănătate explicate pe înțelesul tuturor, într-un stil direct, empatic și fără barierele unui cabinet clasic.

„Fără programare” își propune să devină un reper pentru publicul care caută răspunsuri corecte și accesibile în domeniul sănătății, oferind informații din surse avizate, într-un cadru deschis și prietenos. Lansarea marchează începutul unei serii de colaborări cu invitați și specialiști din domenii variate, fiecare contribuind cu expertiza și experiența proprie la construirea unei comunități bazate pe încredere și conținut de calitate.

„Măruță și prietenii” este disponibil pe YouTube, alături de noi episoade și proiecte care vor fi anunțate în perioada următoare.

