Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu s-au împăcat după ce 12 ani nu și-au vorbit. De ce s-au certat: „A apucat-o strechea, să bată câmpii aiurea…”

Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu s-au împăcat după 12 ani de tăcere. Invitate în platoul Antena Stars, cele două artiste au depășit divergențele din trecut și au oferit un moment plin de emoție și sinceritate.

Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu s-au împăcat în direct la TV

După 12 ani de tăcere și tensiuni, două dintre cele mai îndrăgite artiste ale României, Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu, au făcut un pas important spre vindecarea trecutului. Invitate recent în platoul Antena Stars, cele două cântărețe au reușit să lase în urmă resentimentele, oferind o lecție despre iertare și puterea prieteniei. „De 12 ani nu am vorbit. Nu ne certăm, că de fapt nu ne-am certat”, a spus Elena, citată de Libertatea pentru femei.

De ce s-au certat

Scandalul dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu a izbucnit în 2010, în urma unui gest de solidaritate care a degenerat într-o serie de acuzații și cuvinte grele. Potrivit Libertatea pentru femei, Silvia a povestit că, în perioada în care Elena a suferit o intervenție chirurgicală în America, ea a făcut tot posibilul să o ajute financiar. „Am sunat pe toată lumea din agendă să-i fac ei rost de bani. Mi-am călcat pe mândrie și l-am sunat pe Becali, care a donat vreo 4.000 de euro, dar Elena a fost nemulțumită că la banii lui îi dă doar atât”, mărturisea Silvia la acea vreme.

Tensiunile au escaladat când Elena a fost acuzată că nu doar că nu a mulțumit pentru ajutor, dar a și numit-o pe Silvia „cerșetoare”. În replică, Elena a negat vehement aceste afirmații, spunând pentru Libertatea că: „Ea s-a oferit să mă ajute, nu i-am cerut eu! Dacă Silvia avea ceva de spus, de ce n-a făcut asta când eram în România? De ce pe la spate?”.

Împăcarea mult așteptată

Revederea celor două prietene de odinioară nu a fost lipsită de mici ironii și replici acide, dar, în esență, a fost un pas înainte. „Te bat eu pe tine, nu că mă bați tu pe mine!”, a spus Elena, râzând, în timp ce Silvia a recunoscut că a avut dubii cu privire la participarea sa în emisiune: „Nu știam cum o să reacționeze piticoata, că știam că ea e dură, așa, și ofticoasă…”.

Chiar dacă amintirile dureroase nu pot fi șterse cu ușurință, cele două artiste au demonstrat că timpul poate vindeca răni adânci. „Noi am avut multe lucruri frumoase, până a apucat-o strechea, să bată câmpii aiurea…”, a spus Elena, făcând referire la conflictul lor din trecut.

Lecția iertării

Deși în public tensiunile au fost vizibile, Silvia Dumitrescu a mărturisit că a încercat încă din 2010 să facă pace cu Elena. În preajma Sărbătorilor Pascale de atunci, Silvia a trimis un mesaj fostei sale prietene, cerându-și iertare pentru orice greșeli. „I-am spus că am iertat-o pentru tot ce mi-a făcut și că îi doresc sănătate și tot binele din lume”, a spus aceasta pentru Cancan. Deși nu a primit un răspuns imediat, Silvia a rămas optimistă: „Îi mai trebuie un răgaz. Timpul le va rezolva pe toate”.

Deși împăcarea din platoul Antena Stars a fost un moment emoționant, rămâne de văzut dacă relația lor va reveni vreodată la ce a fost. În 2010, Elena Cârstea declara la Pro TV că: „Nu mai sunt șanse să mă împac cu Silvia Dumitrescu. Nu poți să continui prietenia după o măgărie ca asta”. Cu toate acestea, momentul recent arată că, uneori, chiar și cele mai adânci conflicte pot fi depășite.

Foto: Capturi YouTube

