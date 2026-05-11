De ce să alegi între aventură și relaxare când poți avea ambele? Paralela45 a inventat vacanța după care nu mai ai nevoie de o vacanță

Există o întrebare pe care orice femeie și-o pune când planifică o vacanță exotică, circuit sau sejur? Explorezi sau te odihnești? Bifezi obiective sau stai pe plajă? De cele mai multe ori, răspunsul e un compromis de care nu ești cu adevărat mulțumită. Paralela45 a decis că nu ar trebui să alegi. Și a creat 7+7.

Ce e 7+7 și de ce îți va schimba modul în care gândești vacanța

Știi senzația aia? Te întorci dintr-un circuit epuizată, dar fericită, cu mii de fotografii și povești pentru toată lumea, dar primul gând este că ai nevoie de o săptămână să îți revii. Sau te întorci dintr-un sejur relaxată, bronzată și odihnită, dar cu sentimentul că ai ratat tot ce era de văzut acolo. Nimeni nu s-a întors vreodată dintr-un circuit și a zis că nu ar fi vrut câteva zile în plus pe plajă. Și nimeni nu s-a întors dintr-un sejur fără să se gândească măcar o dată că ar fi trebuit să exploreze mai mult.

Ambele sunt reale. Ambele sunt frustrante. Și ambele au același răspuns: 7+7. Un concept în premieră absolută pe piața din România, gândit pentru cele care refuză să aleagă. 7 nopți de circuit prin temple, orașe, culturi și povești care rămân cu tine pentru totdeauna, urmate de 7 nopți de sejur pe plajă, la soare, în relaxare totală. Două experiențe complet diferite, care se completează perfect, într-un singur pachet rezervat o singură dată. Pleci cu curiozitate. Te întorci odihnită. Exact cum trebuie să fie o vacanță.

Șase destinații în care 7+7 îți transformă vacanța

Imaginează-ți că dimineața fotografiezi piramidele maya la răsărit, iar două săptămâni mai târziu stai pe o plajă din Cancún cu un cocktail în mână și nimic obligatoriu pe agenda zilei. Asta e Mexic în formula 7+7, o premieră absolută pentru România, cu zbor charter direct din București. 7 nopți prin orașele coloniale și Chichen Itza, una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Moderne, urmate de 7 nopți pe plajele cu nisip alb și ape turcoaz ale Caraibelor mexicane.

Republica Dominicană îți oferă o altă față a Caraibelor, mai autentică și mai puțin aglomerată decât Punta Cana. O altă premieră absolută pentru România. 7 nopți prin fortul colonial San Felipe, cascadele din Damajagua, laguna Gri Gri și Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă, urmate de 7 nopți de sejur pe plajele imaculate din Puerto Plata.

Thailanda înseamnă Bangkok dimineața, cu temple aurite, piețe plutitoare și palate regale, și o plajă în sudul tropical în a doua săptămână. Un charter care aterizează în Bangkok, nu în Phuket, deschide o cu totul altă Thailandă, mai profundă, mai complexă, mai de neuitat.

Vietnam te surprinde la fiecare pas. Golful Ha Long, Hoi An, Delta Mekongului și Hanoi în prima săptămână, urmate de Phu Quoc, cea mai frumoasă insulă din Vietnam, cu plaje de vis și ape turcoaz în a doua. Un circuit și un sejur care se completează perfect.

Sri Lanka intră pentru prima dată în oferta charter Paralela45 și te cucerește înainte să realizezi. Cetatea rupestră Sigiriya, plantațiile de ceai din Kandy, ruta feroviară spectaculoasă Kandy-Ella și safari în Yala cu leoparzi și elefanți, urmate de 7 nopți de relaxare pe coastă.

Kenya îți oferă ceva ce nu găsești nicăieri altundeva. 7 nopți de safari în Masai Mara, Tsavo și Amboseli, cu lei, elefanți și girafe la câțiva metri distanță și Kilimanjaro la orizont, urmate de 7 nopți pe plajele imaculate ale Oceanului Indian. Două lumi complet diferite, o singură vacanță.

Zborul face parte din experiență

Pentru prima dată în România, curse charter operate cu Boeing 787 Dreamliner. Un avion care face diferența înainte să aterizezi, presiune optimizată în cabină, aer mai curat și mai umed, ferestre cu 30% mai mari și o liniște la bord pe care nu ai mai simțit-o pe zboruri lungi. Și, în premieră absolută pe curse charter din România, poți alege Business Class cu scaune full-flat sau Premium Economy, pentru un upgrade real la experiența de zbor.

Rezervă acum cu condiții avantajoase

Dacă rezervi până pe 30 iunie 2026, beneficiezi de condiții speciale de plată, doar 10% avans la rezervare și diferența o plătești cu 30 de zile înainte de plecare.

„7+7 a pornit de la o frustrare reală pe care o auzim des de la clienții noștri. Se întorc dintr-un circuit și simt că au nevoie de o săptămână să se recupereze. Am decis că nu trebuie să fie așa. O vacanță exotică bine gândită trebuie să te lase odihnit, nu epuizat. Și asta am construit. Un produs care îți dă și aventura și relaxarea, fără să alegi între ele”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45. Toate destinațiile și detaliile complete despre 7+7 și sezonul exotic 2026/2027 sunt pe paralela45.ro/exotice.

Foto: iStock

