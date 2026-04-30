Home > Advertorial > Record în MORNING ZU: Cosmina a câștigat 2000 de euro la „Cine s-a trezit deștept?” – cea mai mare sumă din istoria concursului

Record în MORNING ZU: Cosmina a câștigat 2000 de euro la „Cine s-a trezit deștept?” – cea mai mare sumă din istoria concursului

Sunt dimineți care intră la categoria „normală”. Cafea, alarmă, drum spre serviciu. Și sunt dimineți care intră direct în istorie. Pentru Cosmina, ultimele trei săptămâni au fost, fără excepție, din categoria a doua. Astăzi, după 21 de zile consecutive în care nu a ratat nicio ediție din „Cine s-a trezit deștept?”, Cosmina a închis o serie pe care n-o vom uita curând: a plecat acasă cu 2000 de euro, cel mai mare premiu strâns vreodată în concursul nostru de matinal.

Da, ai citit bine. Două mii de euro. Record. Iar povestea e cu atât mai frumoasă cu cât n-a venit dintr-o lovitură de noroc, ci dintr-o disciplină pe care puțini o au la 7 dimineața.

21 de zile. Zero pași greșiți.

Hai să punem cifra asta în context. „Cine s-a trezit deștept?” se joacă în direct, în Morning ZU, de luni până vineri. Concurentul care câștigă o ediție revine în următoarea, iar acolo îl așteaptă un nou adversar. Așadar, ca să stai 21 de ediții consecutive în concurs, trebuie să-i bați, pe rând, pe 21 de oameni diferiți. Toți motivați. Toți deștepți. Toți cu cafeaua în mână.

Cosmina a făcut exact asta.

În fiecare dimineață și-a pus alarma mai devreme decât majoritatea dintre noi. A intrat în direct cu Buzdu și Morar pregătită, atentă, fără să se ascundă după replici și fără să tragă de timp. A răspuns, a câștigat, s-a întors acasă, iar a doua zi a luat-o de la capăt. Trei săptămâni. Fără pauze. Fără ediții ratate. Fără greșeli care s-o coste prea scump.

Pentru cineva care nu cunoaște concursul, asta poate părea „doar trei săptămâni”. Pentru cineva care l-a jucat măcar o dată, e clar despre ce vorbim: e o demonstrație rară de constanță, de reflex și — să fim sinceri — de noroc bine gestionat.

Cum se joacă „Cine s-a trezit deștept?”

Pentru cei care prind acum trenul, mecanica e simplă, dar nu chiar atât de simplă pe cât pare în primele secunde.

În fiecare dimineață, Buzdu și Morar pun pe air un semnal de concurs și o întrebare de încălzire. Răspunsul corect se trimite prin SMS la 1815 sau pe WhatsApp, la numărul anunțat în direct. Câștigătorul ediției anterioare intră automat în concursul zilei și concurează împotriva participantului care a trimis răspunsul corect cu numărul de ordine pe care realizatorii îl precizează în direct. Cu alte cuvinte, fiecare ediție e un duel — unu la unu, cap la cap.

În concurs, cei doi se confruntă pe trei întrebări:

  • Întrebarea 1 îi revine din start „Ascultătorului 1”. Răspunde corect — punct. Răspunde greșit sau nu se încadrează în timp — punctul pleacă la „Ascultătorul 2”.
  • Întrebarea 2 funcționează exact pe dos: e a „Ascultătorului 2”. Aceeași logică, aceleași stakes.
  • Întrebarea 3 intră în joc doar dacă scorul e încă deschis. Aici nu mai există ordine prestabilită — răspunde primul concurentul care își rostește prenumele. Iar realizatorii pot, oricând, să fixeze o limită de timp.

Sună simplu pe hârtie. În realitate, e o probă de viteză mintală, claritate și nervi — toate astea într-un interval în care majoritatea românilor abia pun mâna pe primul espresso.

Momentul în care s-a închis seria

Astăzi, Cosmina a intrat în studio cu același elan ca în prima zi. A răspuns prompt, a fost atentă, a dat tot ce putea da. Dar concursul are regula lui de fier: în fiecare dimineață apare un adversar nou, motivat și odihnit, care nu vrea altceva decât să-i ia locul campionului. Astăzi, acel cineva a venit pregătit ceva mai bine. Cosmina a pierdut duelul, iar în Morning ZU a apărut un nou nume pe care îl vom auzi mâine.

Dar atenție: Cosmina nu pleacă cu „nimic”. Pleacă, de fapt, cu 2000 de euro câștigați curat, ediție cu ediție, întrebare cu întrebare, dimineață cu dimineață. Cu un record care intră în arhiva concursului. Și cu povestea pe care urmează s-o spună în familie, la birou, prietenelor, vecinilor — povestea celor 21 de zile în care „cea care s-a trezit cea mai deșteaptă din România” a fost ea.

De ce contează povestea Cosminei

Pentru că ne reamintește, dacă mai era nevoie, ce iese atunci când combini două lucruri pe care, de regulă, le considerăm incompatibile: distracția și disciplina. „Cine s-a trezit deștept?” a fost gândit de la început ca un concurs care îți pune mintea la treabă înainte să-ți bei cafeaua. Un joc serios cu reguli simple, întrebări care te scot din amorțeala matinală și un premiu real pus pe masă.

Cosmina a luat acest joc exact așa cum trebuia luat. Cu seriozitate, dar fără crispare. Cu plăcerea de a se trezi pentru ceva. Cu energia aceea pe care matinalul ZU încearcă, an de an, s-o transmită prin difuzor: că ziua începe mai bine atunci când o începi împreună cu cineva.

Și, sincer, asta e cea mai bună reclamă pe care o poate avea „Cine s-a trezit deștept?” — nu suma în sine, ci faptul că, în 2026, există încă oameni dispuși să-și pună alarma cu zece minute mai devreme pentru o întrebare bună, un duel corect și șansa de a câștiga ceva pe care l-au câștigat singuri, cu mintea lor.

„Felicitări, Cosmina!”

Asta i-au spus Buzdu și Morar în direct, în finalul ediției. Asta i-am spune și noi, dacă am avea-o aici pe scaunul din studio: felicitări pentru parcurs, felicitări pentru constanță, felicitări pentru cei 2000 de euro și — poate cel mai important — felicitări pentru că ne-ai amintit nouă, tuturor, ce înseamnă să te trezești cu adevărat deștept.

Iar pentru voi, ceilalți, mesajul e simplu: concursul continuă. Mâine dimineață, în Morning ZU, intră un nou campion. Sau, mai bine zis, intră într-un duel un campion. Următorul „cel mai deștept ascultător din România” poate fi oricine. Poate fi chiar persoana care citește acum acest articol.

Setează-ți alarma. Ascultă Morning ZU. Și fii pregătit – pentru că, la Radio ZU, dimineața nu e doar despre cine s-a trezit. E despre cine s-a trezit deștept.

Foto: Radio ZU

