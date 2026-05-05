Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Târgovişte în concertul „Primăvara Clasică Europeană” pe 9 Mai 

După recitalul susţinut în Festivalul Belcanto de anul trecut, tenorul Ştefan von Korch revine la Târgovişte în cadrul concertului „Primăvara Clasică Europeană,” programat pe 9 mai de la ora 18.00 la Cinema Independenţa. 

Tenorul Ştefan von Korch spune: „Revin cu drag şi cu mulţumiri către maestrul Florin Georgescu pentru invitaţie. Mă bucur de reîntâlnirea cu publicul şi de prezenţa în acest eveniment ce pune în lumină nobleţea operei şi operetei, într-un program select şi captivant.”

Împreună cu tenorul Ştefan von Korch, vor da culoare serii alte două nume sonore ale scenei lirice: soprana Oana Șerban şi baritonul Adrian Mărcan, cărora li se alătură tânara soprană Daria Lupu.  Soliştii vor fi acompaniaţi de Orchestrei Simfonice „Muntenia”, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Târgoviște prin Teatrul Municipal „Tony Bulandra”, în colaborare cu Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dambovița, prin grija legendarului tenor Florin Georgescu. 

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor *

Tenorul  Ştefan von Korch, a cărui voce este recunoscută pentru partitura din „Carmina Burana,” dar şi pentru rolurile din ”I Puritani,”  “Bărbierul din Sevilla,” “Rigoletto” sau Elixirul Dragostei”, este solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural ce apropie opera şi opereta de public,  derulat lunar în capitală, cu extensii pe scenele  Filarmonicilor din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonicile din Braşov, Sibiu, Târgu Mureş şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Foto: Primăvara Clasică Europeană

