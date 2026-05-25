Actorul Grizz Chapman, cunoscut din sitcomul „30 Rock”, a murit la 52 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actorul Grizz Chapman, devenit faimos datorită rolului său memorabil din sitcomul de succes „30 Rock”, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Vestea tragică a fost confirmat de reprezentantul său , lăsând în urmă o familie devastată și o comunitate de fani profund îndurerată.

Cunoscut pentru statura sa impunătoare și umorul cald, Chapman a cucerit publicul interpretând o versiune fictivă a sa, fiind bodyguardul loial al personajului Tracy Jordan. Dincolo de succesul de pe micile ecrane, viața actorului a fost marcată în ultimii ani de probleme severe de sănătate, el ducând o luptă discretă, maar măcinătoare, pentru supraviețuire.

Ultimul omagiu adus de colegii de platou și detaliile din spatele camerelor

Vestea morții lui Chapman a declanșat un val de emoție în rândul celor care au lucrat cu el. Kevin Brown, cel care a interpretat rolul celuilalt bodyguard din serial, Dot Com, și care a împărțit zeci de scene memorabile cu Chapman, a fost printre primii care au reacționat în spațiul public, exprimându-și regretul profund pentru pierderea partenerului său de ecran.

„Regret să vă informez că Mack Chapman, cunoscut ca Grizz Chapman, a trecut astăzi în neființă. Să se odihnească în pace”, a transmis Kevin Brown într-un mesaj tulburător publicat pe rețelele de socializare, alături de o serie de imagini din timpul filmărilor pentru producția NBC.

Deși pe ecran emana mereu energie și o prezență reconfortantă, realitatea din spatele camerelor de filmat era una extrem de dificilă. Actorul suferea de o boală cronică gravă și era dependent de tratamentul prin dializă de mai mulți ani, detalii care au fost confirmate ulterior de apropiați după decesul său, care a survenit în somn.

O sursă de inspirație pentru familie și bătăliile purtate cu demnitate

Pentru publicul larg, el a fost bodyguardul simpatic din „30 Rock” sau actorul cu apariții episodice în producții de top precum „Blue Bloods”, „The Blacklist” și „The Good Fight”. Pentru cei din familie însă, Grizz Chapman a reprezentat un adevărat model de reziliență, un om care nu a lăsat suferința fizică să îi dicteze modul în care își trăiește viața sau cum se raportează la cei dragi.

„Prin tot ceea ce a înfruntat în propriile bătălii cu sănătatea și cu dializa, el a găsit totuși puterea de a fi prezent pentru oamenii pe care îi iubea cel mai mult. Este sfâșietor și încă greu de procesat. Multă lume îl știa pe Grizz Chapman din rolul său de neuitat din 30 Rock alături de Tracy Morgan, dar pentru familia noastră, el a fost mult mai mult decât un star de televiziune.

A fost cineva pe care îl admiram. Cineva care s-a ghidat după reziliență, umor și suflet, în ciuda bătăliilor pe care le ducea în spatele ușilor închise”, a declarat vărul său, Donte Harrison.

Citeşte şi: Iancu Guda, prezentatorul rubricii „IQ Financiar”, și-a anunțat plecarea de la Antena 1: „Închei astfel etapa de producție TV!”

Citeşte şi: Elena Băsescu, apariție rară în public. Fata cea mică a lui Traian Băsescu e schimbată total! Cum a fost surprinsă de paparazzi în haine sport

Citeşte şi: Ce spune Dan Negru după ce Mihaela Rădulescu a anunțat că joacă într-un serial difuzat online: „Show-urile cu vedete au rămas cele de umilință”

În ciuda problemelor de sănătate, Chapman a rămas activ și conectat cu publicul său până în ultimele zile, ultima sa postare pe internet arătându-l plin de viață, dansând la o convenție. Această forță interioară a lăsat o amprentă de neșters asupra celor care l-au cunoscut îndeaproape și au fost martorii eforturilor sale zilnice.

„Faptul că am crescut privindu-i succesul mi-a oferit încredere și inspirație nu doar mie, ci întregii noastre familii. Ne-a arătat că, indiferent de unde provii, poți să-ți lași amprenta asupra lumii și totuși să rămâi cu picioarele pe pământ. Viața i-a dat vărului meu, Grizz Chapman, câteva bătălii grele, dar le-a înfruntat cu putere și demnitate până la sfârșit.

A lot de oameni îl știau ca pe starul de sitcom din 30 Rock, dar noi cunoșteam omul din spatele ecranului. Un suflet bun, energie bună și cineva care a avut un impact în această viață”, a completat Harrison, adăugând că este recunoscător pentru momentele petrecute împreună cu doar două luni înainte de tragedie.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News