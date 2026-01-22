Mitzuu și Ariana, eliminați de la Power Couple. Câți bani au primit pentru cele trei săptămâni petrecute în competiție

Ediția de miercuri, 21 ianuarie 2026, a show-ului Power Couple a adus momente tensionate. Ariana și Mitzuu au fost eliminați la o diferență uriașă de voturi, după o probă la înălțime plină de adrenalină.

Mitzuu și Ariana, eliminați de la Power Couple

Ediția de miercuri a emisiunii Power Couple a fost marcată de o probă de cuplu extrem de palpitantă, desfășurată la o altitudine de 24 de metri. Concurenții și-au testat limitele, iar adrenalina a fost la cote maxime. La final, două echipe s-au aflat în pericol de eliminare: Luiza și Cătălin Zmărăndescu și Ariana și Mitzu.

Cuplul Luiza și Cătălin Zmărăndescu a avut un avantaj important, câștigând superputerea în ediția anterioară. Aceasta le-a permis ca votul lor să valoreze dublu, însă, în cazul în care erau propuși spre eliminare, trebuiau să transmită superputerea altui cuplu. Așa s-a întâmplat și miercuri, iar decizia a fost lăsată în mâinile Sandrei Izbașa și ale lui Răzvan Bănică. În urma voturilor, Ariana și Mitzu au fost cei eliminați, la o diferență colosală.

Citește și: Ce fiică frumoasă au Nick NND și soția lui, Cătălina Marin, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă Andreea Marin la 19 ani

Citește și: Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”

Primele declarații ale influencerilor

Înainte de a pleca din Malta, Mitzuu și Ariana și-au arătat recunoștința pentru ocazia de a participa la această emisiune. Cei doi au precizat că nu sunt supărați că au fost eliminați și că nu au niciun regret în urma acestei experiențe.

„Le mulțumim tuturor pentru susținere. A fost o experiență minunată. Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze, cu câteva lacrimi, dar fără niciun regret”, a declarat Mitzuu la finalul emisiunii, emoționând atât publicul, cât și colegii de competiție.

Citește și: Adda, explicații după ce și-a lovit soțul la Power Couple: „Nu sunt un om violent. L-am atenționat să se calmeze”

Citește și: Ilie și Ioana Năstase reacționează după ce fiica adoptivă a fostului tenismen a rămas pe străzi: „Mi-a spus că ne vom vedea cât de curând”

Câți bani au primit Ariana și Mitzuu pentru participarea la Power Couple

Potrivit Cancan, Ariana și Mitzuu nu au plecat cu mâinile goale din competiție. Pentru fiecare săptămână petrecută în Malta, cei doi influenceri au primit, împreună, câte 3.000 de euro.

Aceștia au rezistat trei săptămâni la Power Couple, astfel că la final au primit 9.000 de euro.

Frica de înălțime, un obstacol greu de depășit pentru Luiza Zmărăndescu

În timpul probei de miercuri, Luiza Zmărăndescu s-a confruntat cu o provocare personală. Frica de înălțime i-a pus piedici și nu a reușit să finalizeze proba. În ciuda eforturilor sale, a cedat emoțional, izbucnind în lacrimi. Cătălin Zmărăndescu a fost alături de ea, oferindu-i sprijin moral și asigurând-o că nu este dezamăgit.

Mi-aș fi dorit foarte tare să pot să duc la bun sfârșit proba. Era o traumă de-ale mele, pe care voiam să o vindec, să pot să o las afară din bagajul meu. Se pare că nu am reușit astăzi, dar nu mă voi da bătută. Sunt supărată pe mine. Dacă nu mă uitam în jos o făceam”, a mărturisit Luiza Zmărăndescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ariana și Mitzuu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News