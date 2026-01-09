Adda, explicații după ce și-a lovit soțul la Power Couple: „Nu sunt un om violent. L-am atenționat să se calmeze”

Gestul cântăreței Adda de la Power Couple a stârnit multe comentarii și critici. Vedeta participă la emisiunea concurs alături de Cătălin, soțul ei, iar la una dintre probe, copleșită de emoții, l-a lovit pe acesta. Artista explică ce s-a întâmplat și de ce a recurs la un astfel de gest.

Adda și-a lovit soțul la Power Couple

În ultima ediție a Power Couple, echipa formată din Adda și Cătălin au trăit o adevărată dramă. Cei doi au trecut prin emoții de nedescris, iar într-un moment de panică și slăbiciune, artista și-a pocnit soțul.

Cei doi au avut parte de o probă solicitantă, în care Cătălin conducea rapid o mașină, în timp ce Adda trebuia să coboare și să urce, rezolvând anumite task-uri. La un moment dat, artista a avut o reacție impulsivă și și-a lovit soțul în piept.

Momentul a devenit viral și a devenit foarte controversat, mai ales că Adda este cunoscută de public pentru impulsivitatea ei, lucru de care a dat dovadă și la Asia Express.

Imediat după terminarea probei, Adda a explicat că „N-am mai avut putere să înjur. Mi-a plecat mâna”.

Cătălin a completat-o, fără să dea prea mare importanță gestului: „I-a plecat serva”.

Cum explică artista gestul controversat

Vedeta a reacționat după ce momentul a devenit viral și a început să fie criticată de mulți oameni. Ea a explicat că nu e om violent și că a vrut doar să își atenționeze soțul că l-a luat valul puțin cam tare.

„Din păcate îmi pare rău că s-a făcut din țânțar armăsar. Nu sunt un om violent! Urăsc violența! Mi se pare nedrept că o parte din oameni caută nod în papură și de obicei aruncă cu ură în artiști. Noi suntem criticați și doar dacă respirăm.

E nedrept. La Asia mi-am cerut scuze pentru că am greșit. Dar am învățat din greșeli. Și mă doare că unii oameni mă critică pentru acțiunile din Asia, văzând Power Couple. Unde se vede clar că nu e nicio asemănare. Repet – NU SUNT UN OM VIOLENT! Nu a fost vorba de o lovitură cu ură sau cu un gând rău.

L-am atenționat cumva să se calmeze pentru că era foarte intrat în cursă și nu mă aveam aer să vorbesc ca să pot verbaliza. Noi râdem acum de ceea ce s-a întâmplat! Vă rog să fiți mai blânzi! Mulțumesc, a declarat Adda pentru Cancan.

