Adda și Cătălin Rizea, declarații savuroase înainte de aventura lor la Power Couple: „Ar fi o premieră absolută”

Oana Savin
.

Adda și Cătălin Rizea au făcut primele declarații înaintea premierei sezonului 3 al emisiunii Power Couple. Filmările s-au încheiat, iar vedetele s-au întors acasă, cu o experiență unică și amintiri pentru o viață.

Adda și Cătălin Rizea, primele declarații despre experiența Power Couple

Adda și Cătălin Rizea au fost unii dintre cei care au câștigat deja simpatia publicului prin apariția în alte formate TV, demonstrând că dragostea și bucuria pe care o simt când se țin de mână îi ajută să depășească orice dificultate.

Iubita artistă a fost constant pe primele locuri ale clasamentelor muzicale, iar piesele sale sunt cunoscute de întreaga țară. Cătălin, managerul ei, dar și cel care a demonstrat că este un bucătar priceput, ajungând până-n semifinala celui mai important show de cooking, îi este pereche de peste 11 ani, dintre care 9 petrecuți ca soț și soție. 

Pentru noi, participarea la Power Couple înseamnă cam tot ce ne-am dorit în ultima perioadă, de fapt de vreo 2 ani de zile. Am văzut emisiunea și am zis că e foarte mișto”, a mărturisit Cătălin. 

Întrebați ce au învățat unul de la celălalt, cei doi nu au stat pe gânduri.

Eu am învățat de la soțul meu să am mai multă încredere în mine, să fiu mai curajoasă, uneori mă copleșesc emoțiile. Îmi dai încredere în mine și mă faci să mă simt capabilă de orice”, a spus Adda, iar partenerul ei a adăugat: „Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la Adda este că nu trebuie să renunți, chiar dacă ai frici foarte mari, frici de anumite lucruri, trebuie să-ți învingi frica și să încerci”.

Chiar dacă vor să se bucure de experiența în sine și nu se gândesc la trofeu, cei doi admit că ar fi o surpriză, chiar și pentru ei să ajungă pe primul loc: ”Vrem să trăim cât mai multe experiențe aici. Dacă am câștiga, aș face sărbătoare națională. Ar fi o premieră absolută. S-ar nota cu roșu în calendar”. 

Cine sunt concurenții Power Couple sezonul 3

Anul acesta, alte cupluri curajoase au vrut să demonstreze că sunt „power couple”. Acestea sunt:

  • ADDA și Cătălin Rizea
  • Ariana și Mitzuu
  • Cătălina și NiCK (N&D)
  • Claudia și Andrei Niculae
  • Dilinca și Mădălin
  • Luiza și Cătălin
  • Maria și Oase
  • Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
  • Simona și Marius Urzică

Cupluri cunoscute și iubite de o țară întreagă. Un format care îi aduce în fața celor de acasă cu cele mai sincere reacții și cele mai neașteptate adevăruri. O nouă locație pentru filmare și probe mai dure ca până acum! Power Couple, sezonul 3, este tot mai aproape de lansare, iar până la momentul în care telespectatorii vor vedea cum s-au descurcat participanții, în fiecare luni și marți seara, după noile ediții Chefi la cuțite, la Antena 1 pot fi urmărite materiale în exclusivitate despre participanți. Toate video-urile vor fi disponibile pe AntenaPLAY și pe rețelele sociale ale show-ului. 

