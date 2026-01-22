Luiza Zmărăndescu, atac de panică la Power Couple. Cătălin Zmărăndescu a făcut totul pentru a o liniști: „Mă dezbrac în pielea goală”

Luiza Zmărăndescu, soția luptătorului Cătălin Zmărăndescu, a fost copleșită de emoții la Power Couple pe 21 ianuarie 2026. Trauma sa legată de frica de înălțime a împiedicat-o să finalizeze proba de cuplu, lucru care a dezamăgit-o profund și a făcut-o să izbucnească în lacrimi. Soțul ei a făcut tot posibilul să o liniștească, chiar a „amenințat-o” că se va dezbrăca de tot în fața camerelor de filmat.

Luiza Zmărăndescu, în lacrimi la Power Couple

Luiza Zmărăndescu a trecut printr-un moment emoționant în ediția de miercuri a emisiunii Power Couple difuzată pe Antena 1. Proba de cuplu, desfășurată la o înălțime de 24 de metri, a scos la iveală o teamă profundă a Luizei, care a izbucnit în lacrimi după ce a fost copleșită de frica de înălțime.

Aceasta a recunoscut că și-ar fi dorit să depășească trauma, însă nu a reușit în acel moment.

„Mi-aș fi dorit foarte tare să pot să duc la bun sfârșit proba. Era o traumă de-ale mele, pe care voiam să o vindec, să pot să o las afară din bagajul meu. Se pare că nu am reușit astăzi, dar nu mă voi da bătută. Sunt supărată pe mine. Dacă nu mă uitam în jos o făceam”, a declarat Luiza Zmărăndescu, vizibil emoționată, în cadrul emisiunii Power Couple.

Deși cuplul format de Luiza și Cătălin Zmărăndescu este cunoscut pentru conexiunea și sprijinul reciproc, această provocare s-a dovedit a fi un obstacol dificil. Luiza a suferit un atac de panică, iar cei doi au ales să abandoneze proba.

Cum a încercat Cătălin Zmărăndescu să își liniștească soția

Ajunși la cazare, Cătălin Zmărăndescu, cunoscut pentru firea sa protectoare, a încercat să-și liniștească soția și să-i readucă zâmbetul pe buze.

„Dacă nu te potolești, mă dezbrac în pielea goală și crede-mă că sunt și gras și urât și o să vadă lumea cum sunt. Vrei să mă bați? Hai dă-mi doi pumni ca să te calmezi!”, a spus Cătălin, demonstrând încă o dată simțul umorului și dragostea pentru partenera sa.

Acuzații de blat la Power Couple

După ce au renunțat să facă proba, Luiza și Cătălin au intrat în cursa pentru eliminare, alături de Mitzuu și Ariana. Ceilalți concurenți au ales să păstreze în competiție familia Zmărăndescu, lucru care a condus la acuzații în mediul online.

După eliminarea tinerilor influenceri, internauții s-au arătat nemulțumiți față de această decizie și chiar au susținut că emisiunea este „aranjată” în favoarea lui Cătălin Zmărăndescu.

„Ce teatru ieftin la Zmarandescu!”, „Au trimis două cupluri bune acasă la prima greșeală și îl țin pe Zmarandescu că e mai slab. Huoo!”, „Acești copii erau foarte puternici și i-au eliminat pentru că le-a fost frică de ei”, „Sunteți cea mai nașpa emisiune TV cu plecarea celor doi. Pentru mine Power Couple s-a terminat”, „Zmărăndescu trebuia să plece”, „Se vede clar că totul e un aranjament, ca Zmărăndescu să rămână cât mai mult în concurs. Fețele cuplurilor spun totul!”, sunt câteva din comentariile lăsate de fanii emisiunii, în mediul online.

