Actorul Vlad Gherman, primul interviu după nunta cu Oana Moșneagu: „Nu înveți să câștigi dacă nu știi să pierzi” / Exclusiv

Actorul Vlad Gherman vorbește, în exclusivitate pentru Unica.ro, despre cele mai frumoase și despre cele mai dureroase momente din viața lui. Recunoaște că nu a vrut să devină actor pentru că „eram un viitor student la medicină, întors din drum de voință sorții și a mamei mele”. Vlad Gherman ne spune cum l-a cucerit soția lui, actrița Oana Moșneagu, și ce încearcă să schimbe la el de când s-au căsătorit.

Vlad Gherman (32 de ani) mărturisește că s-a opus ideii de a deveni actor. El rememorează și acum prima zi de filmare a serialului „Pariu cu viața”, când „îmi aduc aminte cât de speriat am fost după accidentare, pentru că mă gândeam că mă vor da afară”. Vlad Gherman enumeră momentele care l-au maturizat, inclusiv despărțirea de Cristina Ciobănașu, după 9 ani de relație.

Cum era Vlad Gherman în adolescență: „Încercam să pretind că sunt un gagicar, iar asta le atrăgea pe fete”

Vlad Gherman își aduce aminte că, în liceu, poza în băiatul cu experiență la fete, chiar dacă abia se sărutase cu una. Ne povestește cum a cunoscut-o pe viitoarea lui soție, actrița Oana Moșneagu, într-o perioadă în care amândoi aveau alte relații. Chiar dacă acum este însurat și fericit, Vlad Gherman este un bărbat asumat și vorbește despre cel mai greu moment din viața lui.

„Cel mai greu moment din viață mea a fost probabil despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost, pe parcursul relației cu Criss, adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion” ne spune actorul Vlad Gherman.

Vlad Gherman recunoaște că încearcă să scape de automatismele cu care trăiește de o viață întreagă. Vrea să fie cât mai bun pentru soția lui, vrea să o ajute și la treburile casnice. Recunoaște că celebritatea nu i s-a urcat niciodată la cap pentru că, muncind într-ul ritm infernal, nu a avut timp să înțeleagă ce i se întâmplă.

De la medicină la actorie. Momentul care i-a schimbat viața. „Eram un viitor student la medicină, întors din drum de voința sorții”

Inițial ai vrut să devii medic, te și pregăteai pentru această meserie. Cum ai ajuns la castingul pentru „Pariu cu viața”?

Mama a fost cea care, fără să se consulte cu mine înainte, m-a înscris la castingul pe care, ulterior, aveam să îl și iau și să mi se schimbe viața total. Așa cum am mai spus, eu eram un viitor student la medicină, întors din drum de voința sorții și a mamei mele. M-am opus la început, sincer, dar până la urmă a câștigat pasiunea mea pentru actorie care, într-adevăr, exista acolo, undeva, încă din copilărie.

Vlad Gherman în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Vlad Gherman și prima zi de filmare: „A venit la pachet pentru mine și cu o entorsă de gradul 2”

Îți mai aduci aminte de prima zi de filmare?

Nu îmi mai aduc aminte cu exactitate emoțiile care mă încercau atunci. Ce țin clar minte e că, din cauza lor, prima zi de filmare a venit la pachet pentru mine și cu o entorsă de gradul 2! Știți vorba aia: „Break a leg”? Ei bine, eu chiar am dus vorba până la capăt!

Da, mă amuz și acum când îmi aduc aminte cât de speriat am fost după accidentare. Mă gândeam atunci că mă vor da afară din cauza că nu mai pot filma. Evident că nu a fost așa. Ba mai mult, atunci am realizat ce înseamnă o echipă de producție profi, cu oameni minunați care au stat lângă mine și m-au ajutat în momentele alea grele. A contat foarte mult să fiu optimist și să nu îmi pierd energia bună pe care o aveam tot timpul.

Fenomenul Lalaband în România. „Am conștientizat târziu ce am trăit în acei 3 ani”

Peste noapte, „Pariu cu viața” și Lalaband au devenit un fenomen național. Cum ai reușit să manageriezi succesul care a venit rapid?

Am conștientizat târziu ce am trăit în acei 3 ani. Posibil chiar după terminarea proiectului. Erau multe de dus. Eram idolii unei generații, eram modele pentru ei și trebuia să ne comportăm ca atare. Ne-am asumat, cu toții, rolurile importante pe care serialul ni le-a oferit în viața reală. Peste toate se adaugă și BAC-ul, pentru că eram foarte mulți la liceu în clasa a 12-a când am început și asta a fost un stres în plus.

Vlad Gherman în perioada Lalaband. Sursă foto: Arhivă personală

Una peste alta, tinerețea și cheful de viață și-au spus cuvântul și am dus la bun sfârșit toată perioada aia cu brio. În continuare întâlnesc mulți copii, care nici nu erau născuți când noi filmam acest proiect, și care se uită la redifuzările serialului. Impresionant e să vezi că, după ani, „Pariu cu viața” are același impact și peste nouă generație de tineri.

A existat un moment în viața ta când celebritatea ți s-a suit la cap?

Eu consider că nu, și mi-a fost confirmată chestia asta de către mulți oameni apropiați. Am avut întotdeauna maturitatea necesară gestionării unor situații care puteau să mă arunce în zona aia de „urcat la cap”. Cred că iubirea și pasiunea pentru meseria asta m-au ajutat să rămân calibrat și să îmi păstrez picioarele pe pământ.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Vlad Gherman crede că despărțirea de Cristina Ciobănașu l-a ajutat să se maturizeze: „Momentele dificile și-au lăsat aprenta asupra mea și au contat în tot procesul de maturizare”

Cum era Vlad din acea zi și cum este cel de azi?

Era un puști. Era naiv, era exuberant, era vulnerabil. Era un tânăr visător la început de drum. Nu avusese experiențe prea mari pe nici un plan. În ani am trecut prin multe. Mi-am pierdut bunicii, am trecut prin despărțiri, am plecat din casa părinților, am început să mă descurc singur.

Am trecut printr-o despărțire după 9 ani de relație și astea sunt, poate, momentele cele mai dificile care și-au lăsat aprenta asupra mea și care au contat în tot procesul acesta de maturizare. Pe lângă s-au adăugat multe altele care au conturat și ele persoana care răspunde astăzi la acest interviu.

„Nu înveți să câștigi dacă nu știi să pierzi. Viața ți le oferă pe toate”. Vlad Gherman, despre experiențele mai puțin plăcute prin care a trecut

Ce crezi că ai câștigat și ce simți că ai pierdut?

Cred că nu înveți să câștigi dacă nu știi să pierzi. Viața ți le oferă pe toate. Nimeni nu scapă de lucruri nefericite pentru că fiecare trebuie, mai devreme sau mai târziu, să învețe din experiențele sale. Nu stau să enumăr ce am câștigat și câte am pierdut. Important e că, la finalul zile,i am învățat ce era de învățat și am mers mai departe

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Îmi plăcea să fac filme. Chiar ăsta e răspunsul. Filmam în fiecare vacanță de vară la Ploiești tot felul de sketch-uri pe care le încropeam cu sora mea. A fost o lecție importantă pe care nu aveam s-o conștientizez până mai târziu când am pornit la drum cu adevărat.

Sora lui, Alexandra, e persoana pe care se poate baza oricând

Apropo, cum te-ai înțeles cu sora ta, Alexandra? Cine era capul răutăților?

Au fost perioade și perioade între noi. Evident că iubirea nu a ieșit niciodată din ecuație, dar în adolescență nu ne-am mai înțeles. Ea era sora mai mare, eu fratele mai mic și mai nebun. Ea la liceu, eu în gimnazială. Amândoi treceam într-o nouă etapă și au existat tot felul de certuri prostești, ca între orice frate și sora. Probabil lucrurile ar fi stat altfel dacă eu eram fratele mai mare. Cine știe?

Una peste alta cred că sunt normale schimbările astea de comportament între frați. Cel mai important lucru e că, atunci când ajung amândoi la o anumită maturitate și înțelegere, se leagă cea mai strânsă relație pe care o poți avea cu un membru al familiei. Amândoi am ajuns acolo. Acum oricând am nevoie o sun pe Alexandra, cum și ea oricând are nevoie știe cum să dea de mine.

Ce relație are Vlad Gherman cu părinții. „În copilărie nu prea îmi doream să îl deranjez pe tata”

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Clar eram „băiatul mamei” și mă duceam oricând la ea pentru un sfat sau o părere. Crescând, am început să îl integrez și pe tata în „cercul încrederii”. Faptul că, în copilărie, vorbeam numai cu mama se datora și faptului că eu stăteam cu ea în casă non-stop, mama fiind casnică, iar tata la serviciu de dimineață până seara.

Părinții lui Vlad Gherman. Sursă foto: Arhivă personală

Întotdeauna am avut un respect mare pentru tata, era o figura foarte autoritară în familie. În copilărie nu prea îmi doream să îl deranjez cu întrebări și atunci apelam mereu la mama.

Vlad Gherman, mai sincer ca niciodată: „Eram un fraierici care încerca și el să pară ceva ce nu era”

Cum era liceanul Vlad? Timidul sau rebelul clasei, într-o școală de fete?

Întâmplarea face că erau mai mulți băieți în acel liceu de fete, haha! Ce pot să vă spun? Eram un Don Juan, un cuceritor, un player! Glumesc… eram un fraierici care încerca și el să pară ceva ce nu era. Țin minte că în primul an de liceu încercam să pretind că sunt un gagicar, iar asta le atrăgea pe fete. Băieții veneau la mine să îmi ceară sfaturi despre cum să cucerești o fată,iar eu nu mă sărutasem decât la final de clasa a 8-a cu una.

Râd și acum când îmi aduc aminte că mințeam atât de mult în privința „relațiilor” pe care le avusesem încât, la un moment dat, uitam ce mințeam. Important e că a funcționat și că în liceu chiar am reușit să îmi fac atât colegii, dar mai ales colegele, să mă placă (râde).

Vlad Gherman, despre prima lui dragoste: „Mă îndrăgostisem de o colegă de etnie care era promisă, dar nu știam”

Îți mai amintești când te-ai îndrăgostit prima oară?

Da, clar! Prima mea iubire din liceu a fost una care și-a lăsat amprenta asupra mea. Mă îndrăgostisem de o colegă de etnie care era promisă, dar despre care nu știam că e promisă. Aveam să aflu mai târziu că nu are voie să fie cu nimeni altcineva, deși amândoi eram îndrăgostiți unul de celălalt. Țin minte că ne ascundeam să nu ne vadă nimeni, ne feream ca nu cumva să fim văzuți în autobuz când mergeam spre casă de cineva care să îi cunoască ei părinții. Ulterior am renunțat amândoi la relație fiind conștienți că nu am fi ajuns niciodată să fim cu adevărat împreună, iar eu am suferit foarte mult.

Când ai cunoscut-o pe Oana, fiecare dintre voi era într-o relație. A ta de mare notorietate. Cât a durat să o convingi, ani mai târziu, că ea este jumătatea ta?

Așa este. Ne-am cunoscut în 2018 la un casting, amândoi fiind atunci în alte relații. Am cunoscut atunci o actriță foarte bună care avea să îmi fie colegă în serialul pentru care ea dădea casting. Ani mai târziu ne-am reîntâlnit pentru un alt proiect, iar în anul ăla amândoi am trecut prin separarea de foștii parteneri. Cum nimic nu e întâmplător, la ceva timp după am început să conștientizăm că suntem atrași unul de celălalt.

Vlad Gherman mărturisește că a fost cucerit de Oana Moșneagu

Sincer, cine pe cine a cucerit?

Cred că eu pe ea! Nu ai cum să îmi reziști (râde). Acum lăsând gluma, ea m-a cucerit pe mine. Fără doar și poate! M-au atras la ea maturitatea, înțelepciunea cu care gestiona anumite situații, farmecul ei, râsul ei colorat, și multe altele (râde).

Vlad Gherman fost cucerit de Oana Moșneagu. Sursă foto: Arhivă personală

Care a fost momentul care ți-a rămas în inimă, de la nuntă?

Cununia religioasă a fost fără doar și poate cel mai emoționant moment pe care l-am trăit împreună! Am plâns amândoi de la început până la final. Nu aș fi crezut că va trece atât de repede ziua aia. Mulți au fost cei care ne-au spus că așa va fi, dar nu am crezut asta până nu am și trăit-o!

Vlad și Oana privesc viața cu multă maturitate

Sunteți foarte tineri. Nu v-a fost teamă să faceți acest pas important?

Tineri?? Ce drăguți sunteți. Nu mai suntem așa tineri. Oana a împlinit 34 de ani, iar eu merg pe 32. Nu, nu ne-a fost teamă. Ni s-a părut un pas firesc în relația noastră și ne-am bucurat de fiecare moment.

Care este cea mai importantă calitate a Oanei? Dar cel mai mare defect?

Calitatea ei cea mai mare, care poate fi considerată și defect, este sinceritatea debordantă. Spune ce gândește fără filtre și am ajuns la concluzia că acest lucru poate fi atât o calitate, cât și un defect. Evident că nu vrea să rănească pe nimeni, iar intențiile ei sunt bune și constructive. Dar anumite lucruri spuse cu toată sinceritatea pot să rănească în anumite situații. În rest, are foarte multe calități. E bună de măritat (râde).

CONȚINUT VIDEO UNICA

Vlad Gherman recunoaște: „Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion. Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total.

Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult. A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș pretinde că știu să fac lucruri pe care nu știu să le fac.

Citește și – Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit religios. Decor de basm, într-o locație de vis, la nunta actorilor / Galerie foto

Citește și – Cum a arătat cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Oana Moşneagu la nunta cu Vlad Gherman. Imagini din toiul petrecerii / Foto&Video

Citește și – Oana Moșneagu și Vlad Gherman, pregătiți pentru aventura „Asia Express”: „S-ar putea să apară copilul înainte” / Exclusiv

Citește și – Câţi bani au primit la nuntă Oana Moşneagu și Vlad Gherman: „Înainte, darul pentru miri era un fel de salt în viață”

Vlad Gherman luptă zilnic: „Automatismele pe care le-am dobândit pe parcursul anilor mai ies la suprafață”

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Eu m-am dezamăgit pe mine de multe ori și există situații în care încă o mai fac. Automatismele pe care le-am dobândit pe parcursul anilor și de care încerc să scap mai ies la suprafață din când în când și nu-mi fac cinste în nicio instanță. Ca să ridic ceața din acest răspuns pot, ca exemplu, să vă spun că sunt situații în care încerc să schimb anumite lucruri la mine. Să pun hainele la spălat, să le pun în uscător, să le aranjez, să spăl vasele.

Vlad Gherman, un soț fericit. Sursă foto: Arhivă personală

Sunt sarcini care, mai ales într-o relație, trebuiesc împărțite. Pentru că Oana face zilnic tot ce am enumarat mai sus eu devin comod și zic „lasă, că face ea!” . Iar ea, deși nu zice, este deranjată de lipsa mea de implicare pe acest plan. Ideea e că am perioade când o ajut mai mult, dar sunt doar perioade. Nu reușesc să creez tipare noi și sănătoase pentru că automatismele ies la suprafață din când în când și devin iar comod și puturos. Asta mă dezamăgește la mine, dar lucrez zilnic să devin mai bun, mai atent la detalii și mai empatic cu soția mea.

Vlad Gherman, despre partea mai puțin plăcută a celebrității. „Am fost nevoit să îmi refuz prietenii”

Ai făcut compromisuri în viață? Dacă da, care a fost cel mai greu?

Când eram în „Pariu cu viața” am ars probabil o etapă importantă, deși am câștigat clar pe alte părți înzecit. Compromis poate că e prea mult spus, dar am fost nevoit să îmi refuz prietenii din liceu când veneau cu invitații de a ne întâlni. Eram tot timpul obosit după filmări, sesiuni în studio, coregrafii grele de învățat sau concerte de susținut.

Nu reușeam să mă mai sincronizez cu ei, iar după o perioadă în care au încercat să mă mai cheme când se strângeau, nu au mai făcut-o. Nu a mai sunat telefonul, la liceu când ne vedeam nu mai stăteau cu mine. Mi-am dat seama că ăsta a fost compromisul pe care nu mi-aș fi dorit să îl fac, dar care a fost necesar. Câștigul mare care a compensat situația a fost că trăiam perioada frumoasă pe care credeam că o voi pierde din liceu prin prisma personajului meu din serial.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, o familie de tineri actori

Sunteți o familie de actori. Cât de benefic este acest lucru, profesional vorbind? Aveți și momente când nu vă puneți de acord cu ceva?

Cred că asta ne ajută mult pentru că vorbim aceeași limbă și pe plan profesional. Sunt momente constructive în care avem păreri diferite despre anumite lucruri din meseria noastră, dar asta mi se pare chiar tare. Fiecare aduce argumente pro și contra despre un subiect, iar la finalul discuției ne dăm seama că amândoi am învățat să vedem lucrurile și dintr-o altă perspectivă.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

Mă puteți vedea în fiecare joi și vineri, de la 20.30, în ultimul sezon din serialul „Lia – Soția soțului meu”, la Antena 1. La „Happy Caffe” de luni până vineri de la 17:30, pe Happy Channel. De la anul în cinematografe, pentru că recent am filmat primul lung metraj din viața mea, și sper că acesta să fie doar începutul unor proiecte noi și frumoase! Aah, era să uit, ne vedem și pe Instagram și în curând mă voi revedea cu fanii și pe vlog!

Urmărește-ne pe Google News