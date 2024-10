Actrița Roxana Guttman vorbește despre cea mai urâtă perioadă din viața ei: „Am trăit doi ani într-un coșmar, într-un film de groază” / Exclusiv

Roxana Guttman recunoaște că primii ani de pandemie au fost cel mai urât coșmar prin care a trecut. Povestește că, după acest episod nefast, s-au schimbat multe în lumea actoricească pentru că „s-a împământenit aproape, în mentalitate, ideea că un actor poate fi solicitat fără să i se propună un onorariu, fără să fie plătit”.

Actrița Roxana Guttman dezvăluie, în exclusivitate pentru Unica.ro, faptul că părinții ei au susținut-o necondiționat în visul său de a urma actoria. Chiar dacă este fată de medic, și mama ei și-ar fi dorit să-i urmeze cariera, Roxana a ales scena. Cunoscuta actriță are o fiică, pe Naomi, cu care are o relație absolut specială. În ciuda lumii deloc ușoare în care trăiește mama ei, Naomi a ales tot actoria.

Roxana Guttman este o actriță asumată: „Prieteniile din breasla noastră sunt ca prieteniile din junglă. Nu știi niciodată când și de ce ești atacat din senin”

Roxana Guttman își recunoaște și calitățile, dar și defectele. Spune că iubește, dezamăgește și mai greșește. Uneori mai are și discuții în contradictoriu cu fiica ei, discuții care sunt benefice pentru amândouă, la final. Dacă ar putea s-o ia acum de la început, Roxana Guttman spune că „aș șterge orgoliile, ambițiile prostești, nechibzuința și toate greșelile pe care le-am făcut, rănindu-i pe cei din jur”.

„M-am dezamăgit și mă dezamăgesc uneori, am greșit și greșesc, m-a durut și mă doare. Am visat și visez, am sperat și sper” mărturisește Roxana Guttman.

Actrița Roxana Guttman vorbește despre prieteniile din teatru, pe care le caracterizează ca fiind „prieteniile din junglă”. De mică a fost fascinată de marele Ion Caramitru, așa că alegerea ei a fost clară. Recunoaște că îi este dor de părinții și bunicii care nu mai sunt, dar în egală măsură îi este dor și de ea, mică și fără griji.

„Teatrul a venit spre mine și eu m-am dus ață spre el”, povestește Roxana Guttman

Sincer, tu ai ales teatrul sau teatrul te-a ales pe tine?

Cred că a fost un „coup de foudre”. Eram fascinată încă din liceu de Pino Caramitru și de felul în care spunea el poezii. Spunea, nu recita. Am și avut șansa să-l cunosc personal, elevă fiind, să-i văd toate spectacolele. Și așa teatrul a venit spre mine și eu m-am dus ață spre el. Ne-am „ales” reciproc.

Roxana Guttman în spectacolul „Am iubit iubirea”. Sursă foto: Arhivă personală

Ce au spus părinții tăi când le-ai comunicat pe ce drum vrei să mergi?

Părinții mei m-au susținut întotdeauna deși, mama fiind medic, și-ar fi dorit să merg la medicină. M-au susținut necondiționat în „nebunia” mea cu teatrul. Era, într-adevăr, o nebunie să visezi că unul din cele patru locuri pentru fete la admiterea la I.A.T.C. va fi al tău. Așa că le datorez imens părinților mei. Știu, simt că de acolo, de sus, îmi veghează pașii și că, de foarte multe ori, sunt mândri de mine.

Roxana Guttman, despre meseria de actor: „Eu am o singură prietenă în lumea teatrului. Una și bună”

Viața de actor nu este ușoară, mai ales când ești femeie. Există prietenii adevărate, reale în această branșă?

Poate, nu știu. Prieteniile din breasla noastră sunt ca „prieteniile” din junglă. Nu știi niciodată când și de ce ești atacat din senin. Viața de actor, fie că ești bărbat sau femeie, este cea pe care ți-o gestionezi și asumi. Ușoară, grea, o trăiești așa cum e știind că ai privilegiul salvator de a trăi, în paralel, un șir întreg de vieți și destine. Pe scenă sau în film. Eu am o singură prietenă în lumea teatrului. Atat. De o viață. Una și bună.

„Am iubit și iubesc, am dezamăgit și dezamăgesc”, mărturisește actrița Roxana Guttman

Cum era Roxana Guttman din „Prea cald pentru luna mai” și cum este cea de azi? Ce ai câștigat și ce ai pierdut în toți acești ani?

Dacă părinții mei, bunicii și toți cei dragi ar fi și azi lângă mine, aș putea spune cu tot sufletul că, în tot acest timp și răstimp, nu am pierdut nimic. Dar ei au plecat, i-am pierdut. Atunci eram un copil binecuvântat de a-i avea lângă mine. Azi sunt un copil orfan.

Alfel nu am pierdut nimic. Am trăit și trăiesc, am iubit și iubesc, am dezamăgit și dezamăgesc. M-am dezamăgit și mă dezamăgesc uneori, am greșit și greșesc, m-a durut și mă doare. Am visat și visez, am sperat și sper. Am câștigat însă cel mai minunat copil de pe planetă, pe Naomi, și pentru toate astea mulțumesc Universului!

Roxana și Naomi Guttman. Sursă foto: Arhivă personală

Roxana Guttman, mai sinceră ca oricând: „Aș șterge orgoliile, ambițiile prostești, nechibzuința”

Dacă ți-ar sta în putere, ce ai șterge din „filmul” vieții tale, din acest „timp și răstimp”?

Aș șterge orgoliile, ambițiile prostești, nechibzuința și toate greșelile pe care le-am făcut, rănindu-i pe cei din jur. Mă gândesc însă că scopul lor în viața mea a fost ca azi să le conștientizez și să pot urca câteva trepte spre evoluție și lumină.

De ce ți-e dor?

Mi-e dureros de dor de mama, de tata, de bunici și de mine, fără griji.

Roxana Guttman și părinții ei. Sursă foto: Arhivă personală

Cum a afectat-o pandemia pe Roxana Guttman. „Am trăit doi ani într-un coșmar, într-un film de groază”

S-a schimbat ceva în lumea voastră, a actorilor, după pandemie?

S-a schimbat lumea întreagă după pandemie. S-au schimbat multe și în lumea noastră, a actorilor. Inevitabil și previzibil, după ce am trăit doi ani într-un coșmar, într-un film de groază. S-au schimbat mentalități, percepții, atitudini și abordări. S-a împământenit aproape, în mentalitate, ideea că un actor poate fi solicitat (pentru că de el, actorul, este nevoie și nu de altcineva) fără să i se propună un onorariu, fără să fie plătit. Umilitor și jignitor. A fi actor ESTE o profesie.

Având această profesie, la fel ca și ceilalți semeni ai lui cu profesii diferite, el plătește facturi, impozite, amenzi și credite la bancă, tot cu bani. La fel își ia mâncare, haine, ca tot omul care are o profesie și, exercitând-o, câștigă bani. Brandul acesta, MOCA, nu se lipește deloc de statutul actorului cum, evident, nu se poate lipi de niciun om care muncește. Nici măcar atunci când este vorba de o lipsă evidentă de considerație față de profesia de actor.

Unde te simți mai în elementul tău, în comedie sau în dramă?

În ambele. Nu cred că există ceva fără „De-a râsu’ plânsu’“.

Roxana Guttman recunoaște: „Provocarea mare pentru un actor e să se trezească față în față cu un personaj care să-l ia prin surprindere”

Există vreun personaj pe care ți-ai dorit să-l joci până acum, dar nu ai apucat?

Nu, nu mi-am dorit niciodată să joc un personaj anume. Provocarea mare pentru un actor, cred eu, e să se trezească față în față cu un personaj (principal sau nu) care să-l ia prin surprindere. Să-i zgândare creativitatea, să foreze în laboratorul lui interior. Procesul ăla e fascinant și unic.

Ce îi lipsește teatrului românesc la ora actuală?

Respectul care i se cuvine.

Roxana Guttman și fiica ei, Naomi, au o relație specială. „Fiecare discuție a noastră, în contradictoriu, e un câștig de ambele părți”

Există situații sau subiecte unde tu și Naomi aveți discuții în contradictoriu?

Ar fi absolut nefiresc să nu existe. Doar că fiecare discuție a noastră, în contradictoriu, e un câștig de ambele părți.

Roxana Guttman, Naomi Guttman și Mihai Nițu. Sursă foto: Arhivă personală

Ce crezi că ai învățat, până acum, de la fiica ta?

Să zbor senină chiar și atunci când cineva a tras cu praștia în aripile mele.

Dar Naomi de la tine?

Să fie atentă și să nu lase pe nimeni, niciodată să tragă cu praștia în aripile ei.

Care a fost cel mai bun moment al vostru, mamă-fiică?

Nu cred că există vreo zi în care să nu trăim împreună, chiar și de la distanță, cel mai bun moment al nostru. Momentul care există, însă, în rama sufletului meu, e ziua în care am venit acasă cu puiul meu de la maternitate.

Ce te face să râzi și ce te face să plângi, cu adevărat?

Râd și plâng atunci când îmi vine.

Cum te înțelegi tu cu tine?

Ne mai certăm câteodată, dar ne respectăm, ne iubim și conviețuim perfect.

„Noi toți avem obligația să ne respectăm și să conviețuim”, este de părere actrița Roxana Guttman

Ce nu știe lumea despre tine?

Ei, asta-i acum. Ar fi culmea să știe lumea chiar totul. Ar trebuie să știe, însă, faptul că eu cred, cu tărie, că pe planeta Pământ își are locul bine stabilit, de la Facerea Lumii încoace, fiecare dintre noi. Noi, fie că suntem albi, negri, verzi sau albaștri. Noi, cei cu convingeri și credințe diferite. Noi, cei cu două, patru sau mai multe picioare, cu aripi și cu pene, cu coadă sau fără coadă. Cu glas sau fără glas, cu blană sau fără. Noi, cei cu bani sau fără bani, înalți sau scunzi, cu aroganțe nefondate sau închipuite.

Și că NOI toți avem obligația să ne respectăm și să conviețuim. Avem dreptul la o viață tihnită și liniștită. Știu că nu sunt singura care gândește așa și nici singura care face, atât cât poate, să schimbe realitatea de scenariu de film horror pe care o trăim NOI toți de ceva timp încoace.

Roxana Guttman, Naomi Guttman și Dan Codreanu. Sursă foto: Arhivă personală

Ce faci atunci când ți-e greu?

Plâng și apoi merg mai departe.

Te rog să-mi spui unde te putem vedea în perioada următoare.

În spectacolele Teatrului Evreiesc de stat, în principal. Apoi, pe stradă, hrănind căței și pisici. Puteți asculta poveștile spuse de Naomi și de mine pe Voxa. În general suntem pe acolo pe unde ne duc spectacolele noastre.

Există vreo întrebare pe care ai fi vrut să ți-o pun și nu ți-am pus-o?

Da.

Care?

Roxana, cum ți s-a părut întâlnirea noastră pentru acest interviu?

Atunci, cum ți s-a părut întâlnirea noastră?

Minunată. Mulțumesc.

