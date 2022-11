Ce vârstă are CRBL și care este numele lui. Prima dată s-a însurat la 20 de ani, iar pe actuala soție a cunoscut-o la Pro TV

CRBL este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, însă puțină lume știe care este numele lui din buletin și ce vârstă are. Artistul are și o poveste de dragoste frumoasă cu soția lui, Elena.

CRBL a devenit cunoscut în urmă cu mai bine 20 de ani, alături de trupa Simplu, din care făcea parte și Smiley. Grupul înființat în 2000 a cucerit publicul și topurile muzicale din România cu piese precum „Să zburăm spre cer”, „O secundă”, „Jumătatea ta”, „Oficial îmi merge bine”.

CRBL a dezvăluit în urmă cu mai mult timp că numele său de scenă este un acronim: Creează Rime Bine Legate. Numele său real este Eduard Mihail Andreianu. Are 1.86 înălțime și ochii căprui. Artistul s-a născut orașul Pitești, în data de 30 iunie 1978, și are 44 de ani.

Pasionat de muzică încă de mic, CRBL a urmat Școala Populară de Artă, iar în 1994 și-a început cariera muzicală. Inițial a fost coregraful trupei Trivale, iar în 1998 a pus bazele trupei Protest. În același an s-a angajat la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești, la secția Estradă.

Adevăratul succes în muzică a venit odată cu trupa Simplu, din care mai făceau parte Smiley, Omul Negru, Piticu și Francezu. Grupul s-a format prin unirea a două trupe de break dance.

Deși nu le-a fost ușor la început, artiștii au reușit să lanseze piese de succes și să devină unii dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi.

Mergeam la Moga la studio toată ziua, stăteam acolo, făceam muzică și ne cumpăram ce puteam, pâine, pateu, muștar, sau din când în când mai cumpăram o pizza. (…) Am dormit și de foame, pe cuvânt. Nu aveam ce să mâncăm și ne-am băgat să dormim. Nu sunt povești. Ce se vede este una. Am dormit de foame, mai spune acesta.

Din anul 2011, membrii trupei Simplu au început o carieră pe cont propriu.

CRBL a dezvăluit, în urmă cu mai mult timp, că s-a căsătorit prima oară la vârsta de 20 de ani. A divorțat de soția lui Andreea în 2004.

Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam şi pentru că aşa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că nişte oameni normali, cu casă/chirie/căţel/certuri/gelozii şi alte acareturi. Ne-am despărţit într-o zi în care am realizat că vieţile noastre nu mai erau în registrul ‘viaţă noastră’, ci se despărţiseră undeva şi aveam două drumuri total separate: ‘viaţa mea’ şi ‘viaţa lui’. Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărţit eram ceva mai adolescenţi cu idei şi dorinţe infinit diferite, povestea Andreea într-un interviu, potrivit sursei citate.

CRBL și Elena Vascu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din anul 2008. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru tine”, de la Pro TV, unde Elena era coregraf și CRBL – concurent.

Nu după mult timp, artistul a decis să o ceară în căsătorie și a ales un mod inedit prin i-a oferit inelul de logodnă.

Am găsit acasă o pisicuţă super drăguţă, care avea la zgardă inelul de logodnă. Eu sunt înnebunită după pisici… îţi dai seama că în primele zece minute nici nu mi-am dat seama că pisica purta la gât ceva deosebit! Eram atât de fericită să primesc în dar pisica şi… abia după ceva timp am observat şi inelul. Evident, după aceea a urmat momentul… cu lacrimi de fericire, a povestit aceasta.

Cântărețul a mărturisit într-un interviu pentru viva.ro că între ei au mai existat și momente tensionate, în special în primii ani de căsnicie. Au ajuns chiar să se gândească la divorț, însă comunicarea i-a ajutat să depășească împreună momentele de cumpănă și să ajungă la un numitor comun. Chiar dacă sunt firi total diferite, cei doi reușesc să se completeze și să se susțină reciproc în tot ceea ce fac.

CRBL și Elena au împreună o fetiță, Alesia Ecaterina, născută în anul 2010.

După mai mulți ani în care au făcut naveta Spania – România, în 2020, artistul și familia sa au decis să se mute peste hotare. Anul acesta au revenit în țară, unde artistul are planuri mari. În emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, CRBL a mărturisit că își dorește să se întoarcă pe scenă, dar și să să organizeze primul turneu din România pe motocicletă. Acesta și-a luat carnetul de motor în urmă cu trei ani.

Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat, spunea CRBL în urmă cu câteva luni.