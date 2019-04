Cum arată prima soție a lui CRBL și de ce au divorțat după 7 ani de mariaj

CRBL, pe numele real Eduard Mihail Andreianu, în vârstă de 40 de ani, are o carieră de succes și o viață de familie perfectă. Artistul este căsătorit din anul 2008 cu Elena, de profesie coregraf, cei doi cunoscându-se în timpul participării la emisiunea Dansez pentru tine, și au împreună o fetiță, pe nume Alessia, în vârstă de 8 ani.

Puțini știu, însă, că CRBL a mai fost căsătorit o dată, chiar pe vremea când își începea cariera în muzică cu trupa Simplu. Prima sa soție se numea Andreea, iar cei doi au divorțat în 2004, după 7 ani de mariaj: „M-am săturat până peste cap de asocierea cu Eddie C.R.B.L. Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul «viață noastră», ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: «viață mea» și «viață lui». Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite”, – povestea în trecut Andreea, fosta soție a lui CRBL, într-un interviu. Vezi aici cum arăta prima soție a lui CRBL.

Andreea, fosta soție a lui CRBL nu-i poartă ranchiună, ba mai mult susținea în trecut că îl respectă atât pe el, cât și familia pe care și-a format-o ulterior: “Îl respect, îl admir pentru determinare, îi respect familia. Nu suntem dușmani, dar nici nu ne bem cafeaua împreună. Suntem doi oameni care într-un punct, cândva, au împărțit aceeași viață. Punct definitiv pe acest subiect!”

Sursă foto: Instagram