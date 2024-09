CRBL a confirmat relația cu Olga Guțanu, iubita mai tânără decât el cu 22 de ani, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV. Artistul a vorbit despre diferența de vârstă dintre el și Olga, dar și despre căsătorie, după ce anul acesta a divorțat de Elena Viscu.

Ce spune CRBL despre diferența de vârstă dintre el și noua iubită, Olga Guțanu

CRBL (46 de ani) și iubita lui, Olga Guțanu (23 de ani), au fost surprinși de către paparazzi în oraș, precum și intrând și părăsind locuința lui din cartierul Pantelimon, în mai 2024. Relația dintre CRBL și Olga a început la aproximativ o lună după ce artistul a confirmat divorțul de Elena Viscu. Recent, artistul a spus cum s-a schimbat după despărțirea de coregrafă.

„Am grijă de mine cât se poate de mult și de bine. Nu sunt egoist. Sunt foarte săritor și foarte darnic. Adică țin la cei pe care îi iubesc și familia și tot ce este aproape. Dar la urma urmei ne naștem singuri și murim singuri. Deci eu știu ce e mai bine pentru mine, ce îmi lipsește, ce nevoi am. Eu știu când plâng, eu știu când râd cu adevărat. Adică sunt puțin mai atent și la partea asta pentru că timpul trece atât de repede. Am 46, dar asta scrie în buletin, mie oglinda nu îmi spune asta. Nu am nicio legătură cu această cifră”, a spus CRBL, la Pro TV.

„Eu sunt mai cu experiență așa! Să tot fie!”

În cadrul aceluiași interviu, apropo de vârstă, artistul a vorbit și despre diferența de vârstă de 22 de ani dintre el și noua iubită.

„Da, e mai mare (diferența de vârstă – n.red.). Eu sunt mai cu experiență așa! Să tot fie! Sunt! Ce contează? Nu contează cifra! Oamenii tot cataloghează diferența asta de vârstă și am tot citit comentarii în care… Ce nu înțeleg eu este că există o limită cu care lumea e de acord. Diferența de vârstă să fie de 5 ani sau 7 ani și dacă ai trecut peste nu e bine, e rău. Nu înțeleg cine a pus asta, cum? Fanii știu tot, și ce am greșit și ce n-am greșit. E ceva rău de tot acolo. Dar e amuzant când văd cum alții își trăiesc viața prin intermediul vieții mele cumva. Trăiți-vă viața voastră fiecare”, a spus CRBL, în emisiunea „La Măruță”.

Se vede căsătorit din nou după divorț

După divorț, CRBL se vede căsătorit din nou. Fostul membru al trupei Simplu și coregrafa Elena Viscu au fost căsătoriți timp de 16 ani și împreună au o fiică, Alessia, în vârstă de 13 ani.

„Îmi place viața asta care devine din ce în ce mai simplă. Vreau să am timp să mă bucur în fiecare zi de ce urmează. Nu zic nu căsătoriei. Nu zic că nu se poate întâmpla”, a mai spus, pentru sursa citată.

Cine este Olga Guțanu, noua iubită a lui CRBL după divorț

Noua iubită a lui CRBL, Olga Guțanu, este un fotomodel internațional din Republica Moldova. Olga a defilat pe podiumul de la Milan Fashion Week în 2023 și pe cel de la Fashion Week Greece în 2022. Tânăra a urmat o facultate din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în iunie 2023. De-a lungul liceului și facultății, Olga a participat și la mai multe concursuri de miss și modelling.

De ce au divorțat CRBL și Elena Viscu

Elena Viscu și Eduard Andreianu, alias CRBL, s-au cunoscut la emisiunea „Dansez pentru tine” și s-au căsătorit în anul 2008. Vestea despărțirii lor a surprins întreaga lume, după ce, cu doar câteva luni înainte să-și anunțe divorțul, CRBL și Elena au participat împreună la emisiunea „Power Couple”.

După ce au fost eliminați, artistul a mărturisit că întreaga experiență i-a făcut să realizeze că nimic nu îi poate despărți. Cu toate acestea, sursele Click! susțin că problemele din relația lor au apărut din momentul în care au revenit de la filmările „Power Couple”.

