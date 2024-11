Melania Medeleanu desființează campania lui Călin Georgescu. Analiza unui specialist în comunicare: „Sunt șanse mari să fie vorba de manipulare”

Melania Medeleanu (46 ani) este un jurnalist și om de comunicare cu zeci de ani de experiență. După controversele create în urma intrării în turul doi al alegerilor prezidențiale al candidatului independent Călin Georgescu și ale afirmațiilor făcute de acesta în spațiul public, jurnalista a făcut o analiză a declarațiilor politicianului, invitând, în același timp, persoanele care au votat cu el, să „intre în horă” și să răspundă la câteva întrebări.

Melania Medeleanu a desființat campania electorală a lui Călin Georgescu

Într-o postare pe Tik Tok, acolo unde s-a desfășurat cea mai mare parte a campaniei lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale, Melania Medeleanu a ales să se adreseze votanților acestuia. Jurnalista a precizat că îi înțelege pe cei care au pus ștampila pe candidatul independent întrucât acesta a folosit numeroase cuvinte și expresii în care s-au regăsit și care își doresc o schimbare importantă la conducerea țării.

„Ați votat cu Călin Georgescu? Cu voi vreau să vorbesc în primul rând, să știți. Și să vă spun că vă înțeleg. Acum, o parte dintre cei care n-au votat cu el s-ar putea să mă înjure, dar sunt pregătită să încasez. Și vă dați seama ca am stat la încasare în ultimele zile, nu? Ce vă rog însă, e să intrați în horă cu mine pentru câteva minute. Suntem pe TikTok și o să presupun că aici ați făcut cunoștință cu Călin Georgescu. Și prima dată ați văzut clipurile electorale. Excelentă comunicare: „Vă simțiți prizonierii clasei politice? Ieșiți la vot și eliberați-vă de ei!” Da! „E o pandemie a fricii și a prostiei, dar peste ea e pandemie a ipocriziei și manipulării date de lăcomia celor care nu se mai satură!” Da, așa e! „România se trezește! Nu schimbăm stăpânii, ci sistemul!” Să-l schimbăm. „A venit vremea să facem istorie, nu politică.” Îmi vine să ridic pumnul în aer când aud toate frazele astea în care mă regăsesc. Ca și voi, nu? Și felul în care le spune, ferm, apăsat, cuvinte spuse de un bărbat atletic, serios, demn… „Dacă te-ai săturat de aceleași partide cu aceleași minciuni”… Și cine nu s-a săturat? Dacă te-ai uitat pe listă și ai văzut candidați despre care știi clar fie că te mint, fie că sunt ticăloși, fie că sunt insuficient pregătiți, bărbatul acesta pe care nu l-ai văzut prea des la televizor, „aha, l-au cenzurat”, care n-are un partid în spate, „deci sigur e un lupt singuratic care îi intră în luptă avându-ne pe noi ca aliați”. Pare fix candidatul pe care să pui ștampila”, a explicat Melania Medeleanu.

Jurnalista, despre modul în care a convins Călin Georgescu românii să-l voteze

Melania Medeleanu spune că acest candidat la prezidențiale s-a folosit de cuvinte puternice în campania sa, fără a expune însă și proiectele sale. Jurnalista a explicat că, în momentul în care o persoană folosește o aglomerare de cuvinte care stârnesc emoție, fără a adăuga și informație concretă, aceasta încearcă să manipuleze.

„În cazul în care ai votat cu domnul Georgescu pentru că te-au convins clipurile electorale, te rog ceva. Scrie în comentarii, chiar acum, cifra 1. E posibil însă să fii văzut și alte filmulețe în afară de clipurile de campanie. Să-l fii ascultat mai mult și să fii auzit tot mai des cuvinte ca patrie, popor, neam strămoșesc, destin, chemare, țară condusă către lumina hristică, patriotism, drapel, veșnicie, curajul de-a fi român și te-ai regăsit în ele. Cine n-ar vrea să simtă că-i mândru că-i român? Cine nu și-ar dori o țară curată, cu o oază frumos curgătoare, conducător demn, capabil să facă dreptate în oceanul de nedreptăți? Vrei să crezi că ai găsit omul care poate să-ți aducă asta înapoi? Dacă e și cazul tău și dacă ai văzut mesajele astea și ele t-au convins să-l votezi, te rog, scrie în comentarii cifra 2”, și-a rugat ea urmăritorii.

În acest punct al clipului video, Melania Medeleanu a decis să își ofere opinia de om de comunicare, cu o experiență de zeci de ani în spate.

„Aici însă vreau să-ți dau opinia unui om care se ocupă de multă vreme de comunicare. Oamenii care sunt antrenați în domeniul ăsta, în momentul în care văd așa o aglomerare de cuvinte care stârnesc foarte multă emoție, dar nu adaugă lângă emoție și informație concretă despre soluții, despre ce ar face candidatul în situații concrete, ei încep să-și pună serioase semne de întrebare. Dar sigur că nu mulți dintre voi sunteți specialiști în comunicare sau în tehnici de manipulare. Nu e ceva ce se învață la școală, deși poate ar trebui. Dar fiți foarte atenți. Acum și pe viitor poate să vă fie de folos. Când sunt multe sloganuri, multe exagerări, repetarea constantă a aceluiași mesaj care produce multă emoție, dar nu e însoțit și de informație concretă, de proiecte dezvoltate, de pași, când nu știi ce e de făcut, „doar eu o să-ți dau țara înapoi”, când vedeți pauze mai lungi în vorbire, ritm așezat, cuvinte cheie, foarte bine punctate, mimică studiată, atunci sunt șanse mari să fie vorba despre manipulare”, a explicat Melania Medeleanu.

Melania Medeleanu, despre ideile controversate ale candidatului independent

Jurnalista a mărturisit că a început să îl urmărească și să îl studieze mai bine pe Călin Georgescu după ce a auzit câteva din afirmațiile controversare ale acestuia, printre care cele despre nașterea prin cezariană, sau despre întâlnirea cu o persoană non-umană și multe altele.

„Mă întreb însă câți dintre voi ați văzut, când ați decis să votați cu domnul Georgescu, și mai multe filmulețe în care domnia sa exprimă câteva idei controversate? Eu, așa cum am făcut mulți dintre noi în ultima vreme, am început să mă uit și vă asigur că am extras afirmațiile din imagini pe care le-am văzut cu ochii mei, cuvinte spuse fix așa de domnul Georgescu și aici vă rog, pentru că de mersul meu chiar pornește din bună credință, vă rog să fiți și voi sinceri și să-mi răspundeți în comentarii. „Șansa României este înțelepciunea rusească”. Dacă voi credeți asta, scrieți în comentarii Rusia. Dacă nu, dacă credeți că Dama a exagerat puțin. Scrieți exagerare. „Fiecare robinet din fiecare casă va avea apă pură”. Credeți asta? Scrieți apă pură. Nu credeți? Scrieți exagerare. „Schimbările climatice, o escrocherie mondială care n-are nimic de-a face cu realitatea”. Dacă așa credeți și voi, scrieți manipulare mondială. Dacă… mă, au fost niște fenomene meteo ciudate în ultimii ani, scrieți exagerare. „Femeile care au născut prin cezarian au tăiat firul divin. Cele care au făcut ecografii au distrus ADN-ul copiilor”. Fir divin sau exagerare? „M-am întâlnit cu o altă specie non-umană”. Dacă credeți asta, scrieți extraterestru. Dacă nu, exagerare. În cazul în care aveți mai multe cuvinte prin care se dovedește că îl credeți pe domnul Georgescu, sunt convinsă că în turul 2 veți vota de asemenea cu dânsul și e dreptul dumneavoastră”, a continuat Melania Medeleanu.

„Dacă însă ați scris de mai multe ori cuvântul exagerare, vă rog să vă gândiți la următorul lucru. Dacă cineva de pe stradă ar veni la voi și v-ar spune toate lucrurile astea, cum l-ați privi? Nanocipuri, pământul e plat, omul n-a ajuns de fapt pe lună, întâlnirea cu extratereștrii. Ați continua conversația? Ați crede că un astfel de om se califică să fie președintele unei țări? E apt să facă asta? Ce cred eu și mă puteți contrazice, ideal civilizat, e că mulți dintre voi l-ați votat pe domnul Georgescu pentru că ați văzut filmulețele de campanie și acele secvențe în care v-ați regăsit și ați vrut să credeți în acest om, chiar și după ce au apărut toate derapajele alea care te duc cu gândul la un delir. Și vă rog să vă întrebați doar atât: dacă ați fi văzut toate astea în ordine inversă, întâi declarați-le abracadabrante și abia apoi filmulețele de campanie, ați mai fi votat cu Călin Georgescu? Răspunsul rămâne la voi și la vot”, a încheiat Melania Medeleanu mesajul de pe Tik Tok.

