Președintele Franței Emmanuel Macron se opune mutării serialului Netflix „Emily in Paris” la Roma: „Le vom cere să rămână”. Reacția primarului Romei

Președintele Franței Emmanuel Macron este fan „Emily in Paris”, serial în care soția lui, prima doamnă Brigitte Macron, a avut o apariție surpriză în sezonul 4. Într-un interviu recent, liderul de stat a declarat că Franța „va lupta din greu” pentru a împiedica relocarea serialului la Roma.

Serialul Netflix „Emily in Paris”, care urmărește aventurile americancei Emily Cooper într-una dintre cele mai frumoase capitale europene, a devenit una dintre cele mai urmărite producții realizate de platforma de streaming în ultimii ani. În sezonul 4, acțiunea serialului o duce pe Emily la Roma, pe urmele dragostei. După turnura luată de finalul ultimului sezon, președintele francez Emmanuel Macron a spus că nu are sens ca „Emily in Paris” să se mute la Roma.

Președintele Emmanuel Macron a declarat, într-un interviu pentru Variety, că Franța „va lupta din greu” pentru a împiedica mutarea serialului la Roma.

„Le vom cere să rămână în Paris, Emily în Paris la Roma nu are sens”, a declarat Emmanuel Macron, pentru revista Variety.

Serialul Netflix se desfășoară cu romanticul Paris în fundal și a reprezentat un imbold pentru privitori să viziteze capitala Franței. Un studiu realizat în ianuarie de Centrul Național de Film din Franța a arătat că aproape 10% dintre turiști au decis să viziteze Parisul după ce au vizionat un film sau un serial. Astfel, „Emily in Paris” a jucat un rol-cheie în aceste călătorii.

Cum a reacționat primarul Romei la declarațiile președintelui francez

Creatorul serialului, Darren Star, a confirmat mutarea lui Emily la Roma. Roberto Gualtieri, primarul orașului, a avut un răspuns haios la comentariile președintelui francez.

El a scris pe platforma X, fostul Twitter: „Dragă Emmanuel Macron, nu-ți face griji. Emily se descurcă de minune la Roma. Iar inima nu poate fi controlată. Să o lăsăm pe ea să aleagă”.

„Netflix nu primește ordine de la șefi de stat.”

Într-o declarație pentru The Hollywood Reporter, Gualtieri a adăugat: „Aș vrea să cred că Macron glumea. Pentru că ar trebui să știe că o companie de producție precum Netflix nu primește ordine de la șefi de stat”.

În mod interesant, președintele francez are o legătură personală cu serialul. Soția lui, Brigitte Macron, a avut o apariție surpriză în sezonul patru. Reflectând asupra acestui lucru, Macron a împărtășit că a fost „super mândru” de implicarea soției sale. „Sunt doar câteva minute, dar cred că a fost un moment foarte bun pentru ea”, a spus președintele Emmanuel Macron.

Lily Collins, detalii inedite despre colaborarea cu Brigitte Macron

Printe invitații neașteptați de pe platourile de filmare ale noului sezon „Emily in Paris” s-a numărat și Unica.ro. Acolo, am avut oportunitatea să aflăm în premieră cum a fost atmosfera de pe platouri în ziua în care prima doamnă a Franței a apărut în serial.

„A fost minunat. Este o mare fană a serialului și a vorbit destul de deschis în acest sens. Suntem recunoscători. Am întâlnit-o acum aproximativ un an și jumătate cu Darren (Star, creatorul serialului – n.red.), în timpul turneului de presă de la Paris. A fost atât de grațioasă, de drăguță, a complimentat serialul pentru ceea ce a făcut pentru Paris și Franța, și a fost foarte, foarte recunoscătoare. Și ne-a făcut o vizită. A vrut să vină și să ne vadă lucrând și a fost uimitor. A fost o experiență la care nu m-aș fi gândit niciodată, să o întâlnesc pe platoul nostru, iar ea să ne privească lucrând”, a povestit Lily Collins într-un interviu colectiv, pentru o publicație din Franța

Ce spune președintele francez despre criticile la adresa serialului

În ceea ce privește propriul său viitor în fața camerelor de filmat, Macron a precizat că nu va călca pe urmele soției sale. „Sunt mai puțin atractiv decât Brigitte”, a glumit liderul de stat.

Deși portretul Parisului în serial a atras unele critici pentru că se bazează pe clișee și omite anumite probleme urbane, cum ar fi cetățenii fără adăpost, Emmanuel Macron vede serialul ca pe un lucru pozitiv. „Din punctul meu de vedere, este o inițiativă foarte bună”, a declarat el. Tot potrivit șefului de stat, serialul este „super pozitiv în ceea ce privește atractivitatea țării”.

