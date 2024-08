Lily Collins, detalii inedite din culisele sezonului 4 „Emily in Paris”. Brigitte Macron, vizită surpriză pe platouri: „A fost atât de grațioasă” / Exclusiv

Actrița Lily Collins a oferit, în exclusivitate pentru Unica.ro, detalii inedite din culisele serialului Netflix „Emily in Paris”, înainte de premiera sezonului 4 de joi, 15 august.

Lily Collins, detalii inedite din culisele sezonului 4 „Emily in Paris”

Lily Collins m-a cucerit, și cred că nu doar pe mine, cu multă vreme în urmă, în filmul „Love, Rosie”, o poveste ca multe altele, despre întâlnirea persoanei potrivite la momentul nepotrivit. Sigur că atunci nici prin minte nu-mi trecea că mulți ani mai târziu vom da mâna una cu cealaltă, iar ea îmi va povesti nu despre Rosie Dunne, ci despre un alt personaj mult mai spumos, fabuloasa Emily Cooper, protagonista din „Emily in Paris”.

Am putea spune, deci, că eu am fost omul potrivit, la momentul portivit. Am vorbit cu actrița în vârstă de 35 de ani despre noutățile din sezonul 4 al producției Netflix, despre ce a învățat-o experiența filmatului în public, sub privirile indiscrete ale curioșilor, dar și despre cum se raportează în realitate la profesia de influencer, având în vedere că este, într-o oarecare măsură, un influencer în viața reală, dar și joacă unul și pe micul ecran.

Emily Cooper, din ce în ce mai înrădăcinată în societatea franceză

Sezonul 4 din „Emily in Paris” revine pe Netflix joi, 15 august. De această dată, serialul va avea două părți a câte cinci episoade fiecare. Partea 1 va avea premiera pe 15 august, iar partea 2 pe 12 septembrie. Ce se întâmplă cu protagonista în acest sezon am aflat direct de la sursă, de la fermecătoarea Lily Collins, chiar de pe platourile de filmare.

Actrița a fost o rază de soare și la propriu, și la figurat, în ziua în care ne-a oferit detalii exclusive din spatele sezonului 4 „Emily in Paris”. Ne-a întâmpinat într-un outfit colorat, cu părul prins într-un coc și cu zâmbetul pe buze.

Ne-a povestit că, în noul sezon, Emily este din ce în ce mai înrădăcinată în societatea franceză și în modul francez de a munci și de a fi. Personajul ei experimentează emoții noi și este mult mai ancorată în stilul european de a trăi, care este diametral opus vieții sale în alb și negru din America.

Sezonul 4 s-a filmat în locații noi și în perioade diferite ale anului. Astfel, pentru prima oară de la debut, „Emily in Paris” va avea și un episod de Crăciun. Așadar, totul este mai mare, mai îndrăzneț și mai colorat.

„Pentru mine, cred că acest sezon a fost despre mai multă vulnerabilitate”

Costumele capătă și ele o nouă viață, iar actorii își testează abilitățile de comedie fizică mai mult decât niciodată. Despre cele mai amuzante scene din noul sezon, Lily Collins ne-a mărturisit: „Una implică zăpada și cealaltă implică apa. Dar nu vă pot oferi mai multe detalii. Și ambele includ căzături! A fost distractiv pentru mine”.

Am vorbit cu actrița și despre direcția în care se îndreaptă serialul Netflix și modul în care succesiunea de evenimente o va afecta pe protagonistă.

„Pentru mine, cred că acest sezon a fost despre mai multă vulnerabilitate și despre a fi mai ancorată în Emily și în emoțiile ei. Scenariștii au fost uimitori pentru că i-au permis lui Emily să arate și mai multe emoții și au pus-o în situații mult mai realiste în care nu funcționează chiar totul. Și chiar nu funcționează”, a spus Lily Collins.

Brigitte Macron, vizită surpriză pe platourile „Emily in Paris”

Unica.ro nu a fost cel mai neașteptat invitat de pe platourile de filmare ale noului sezon „Emily in Paris”, ci însăși prima doamnă a Franței, Brigitte Macron. Soția lui Emmanuel Macron a vizitat platourile chiar cu o zi înaintea noastră, iar Lily ne-a povestit cum a decurs întâlnirea.

„A fost minunat. Este o mare fană a serialului și a vorbit destul de deschis în acest sens. Suntem recunoscători. Am întâlnit-o acum aproximativ un an și jumătate cu Darren, în timpul turneului de presă de la Paris. A fost atât de grațioasă, de drăguță, a complimentat serialul pentru ceea ce a făcut pentru Paris și Franța, și a fost foarte, foarte recunoscătoare. Și ne-a făcut o vizită. A vrut să vină și să ne vadă lucrând și a fost uimitor. A fost o experiență la care nu m-aș fi gândit niciodată, să o întâlnesc pe platoul nostru, iar ea să ne privească lucrând”, a povestit Lily Collins.

Ce s-a întâmplat la filmări în Megève

Actrița, al cărui tată este celebrul cântăreț și compozitor Phil Collins, ne-a dus și în „culisele” filmărilor în public, sub ochii ațintiți ai trecătorilor curioși. Lily ne-a spus cât de mult au ajutat-o scenele respective să evolueze ca actriță, dar și cum i-au trezit apetitul pentru a juca pe scena teatrului. Chiar în această toamnă, actrița va debuta pe scena teatrului West End din Londra, în piesa „Barcelona”, alături de actorul Álvaro Morte, celebru pentru rolul „El Profesor”, jucat în serialul „Casa de Papel”.

„Te poți proteja pe tine și misterul serialului până într-un punct”

„În timpul COVID a fost liniște dintr-un motiv întemeiat. Este amuzant, am învățat multe despre a reduce intensitatea oricărui zgomot. De obicei, atunci când ești vulnerabil într-o scenă, fie că este vorba despre un film sau un serial, sau chiar despre un simplu interviu, nu ai sute de oameni care te privesc și care nu cunosc contextul. Am învățat multe despre cum ar fi să joc pe scenă, pentru că ai senzația că joci în fața unui public.

Am filmat în Megève o scenă în care părea că suntem doar noi, actorii, vorbind în fața camerei. De fapt, era bandă peste tot și sute de oameni se uitau la noi. Trebuie să te concentrezi asupra persoanei din fața ta, pentru că nu-i poți muta fizic pe toți. Iar ei au dreptul să fie acolo, pentru că este un spațiu public. Așa că te poți proteja pe tine și misterul serialului sau orice altceva până într-un punct.

De asemenea, ca să te ancorezi în acel moment și să poți să râzi, să plângi, să țipi, trebuie să înțelegi că spectacolul merge mai departe. Trebuie să persiști. Dacă telefonul cuiva sună, trebuie să mergi mai departe. Așa ar fi și pe scenă. Și îmi place asta, pentru că vreau să joc pe scenă. Simt că am parte de un antrenament bun”, a spus Lily Collins, pentru Unica.ro.

Lily Collins, despre profesia de influencer

Lily ne-a spus și cum se raportează la profesia de influencer, având în vedere că joacă un micro-influencer și este un mega-influencer în viața reală, cu peste 28 de milioane de urmăritori pe Instagram.

„Nu pot pretinde că înțeleg toate nuanțele. Cât despre mine, eu folosesc social media cu limitele pe care mi le-am impus singură. Toate platformele de social media au avantaje și dezavantaje, consider eu. Sunt o persoană care și-a dorit întotdeauna să fie deschisă. Am scris o carte despre experiențele mele personale („Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me” (2017) – n.red.). Sunt o persoană care este înclinată în mod natural către a împărtăși, a vorbi cu oamenii, a pune întrebări.

„Vine cu o nevoie de a înțelege ce înseamnă intimitatea”

Înțeleg, de asemenea, că acest lucru vine cu o nevoie de a înțelege ce înseamnă intimitatea și cum să găsesc un echilibru. Nu sunt o persoană la fel de bună când vine vorba de a influența în online. Cred că acesta este un job în sine. Cred că oamenii care se concentrează cu adevărat asupra acestui aspect și care urmează asta ca job știu mult mai multe decât mine. Eu doar încerc să fiu cât mai sinceră și autentică. Așadar, dacă lucrez cu un brand sau promovez un produs, vreau să fiu cât mai autentică și naturală cu putință, pentru că nu o fac foarte des. Iar atunci când o fac, trebuie să mi se pară corect”, a mai spus Lily Collins, pentru Unica.ro.

Stay tuned pentru următoarele interviuri cu actorii care îi joacă pe Luc și Sylvie Grateau, respectiv Bruno Gouery și Philippine Leroy-Beaulieu, dar și cu Marylin Fitoussi, creatoarea de costume, și cu realizatorul „Emily in Paris”, Darren Star, omul din spatele celebrului serial „Totul despre sex”.

Foto: Netflix/Stephanie Branchu

