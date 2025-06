Fiica Danei Săvuică, Julie Stanciu, s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă

Julie Stanciu, fiica Danei Săvuică, s-a căsătorit. Fostul model a publicat primele imagini de la evenimentul special.

Julie Stanciu, fiica Danei Săvuică, s-a căsătorit

Dana Săvuică (55 de ani) a fost soacră mică zilele trecute. Fiica ei, Julie Stanciu, s-a căsătorit. Mândră și fericită, vedeta a publicat mai multe fotografii de la nunta fetei sale.

„Love and marriage in the family (Iubire și căsătorie în familie)”, a scris Dana Săvuică pe Instagram, în dreptul mai multor imagini de la nunta fiicei sale.

Fiica vedetei a optat pentru o rochie de mireasă din voal, scurtă în față, lungă în spate, cu mâneci stil pelerină și paiete pe corset.

La nunta fiicei sale, Dana Săvuică a purtat o rochie lungă, neagră și aurie, sandale, colier choker și ochelari de soare supradimensionați.

Ioana Ginghină, Ozana Barabancea și Adina Halas sunt câteva dintre vedetele care i-au felicitat pe proaspeții miri. „Felicitări! Să fiți fericiți cu toții!”, a comentat Ozana. „Felicitări!”, a fost mesajul Ioanei. „Casă de piatră!”, a scris și Adina Halas.

Cu ce se ocupă Julie Stanciu

Julie Stanciu are 30 de ani, a urmat facultatea de Științele Politice din cadrul Universității din București și a lucrat în multe corporații până în prezent.

În trecut, Julie a ocupat un post important la Ministerul Mediului, iar în prezent continuă să lucreze în domeniul pentru care s-a pregătit.

„Fiica mea stă pe picioarele ei. (…) Fiica mea, Julie, a fost în străinătate cu o bursă Erasmus, dar și-a terminat studiile în București, la Universitate. A făcut Științe Politice.

A urmat câțiva ani job-uri la companii multinaționale. Acum a prins un job temporar la Ministerul Mediului. Face ceea ce a învățat să facă în facultate. Asta e foarte bine pentru experiența ei profesională”, declara Dana Săvuică în februarie 2019, pentru VIVA!.

Julie Stanciu este fiica Danei Săvuică din fostul ei mariaj cu Răzvan Stanciu, de care s-a separat în anul 2015.

