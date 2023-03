Dana Săvuică și-a micșorat sânii cu care a apărut în Playboy. Vedetele care au mai trecut prin acest proces

Dana Săvuică are convingerea că menopauza și înaintarea în vârstă și-au pus amprenta și asupra corpului ei.

Vedeta a vrut să scape de durerile cervicale, iar hainele să îi vină mai bine, așa că a trecut rapid pragul unui medic estetician. Dana Săvuică a trecut printr-o intervenție de câteva ore. La capătul ei, dorința ei a prins contur, Dana are acum sânii mult mai mici, dar și ceva mai ridicați.

De ce și-a dorit Dana Săvuică această schimbare

Sănii cu care se mândrea când era manechin și făcea ședințe foto nu o mai mulțumeau astăzi. A ezitat mult până să facă acest pas. Într-un final, Dana Săvuică a decis să recurgă la o mișcorare de bust, cu gândul la decolteul cu care va atrage toate privirile.

“După ceva timp de gândire am ajuns să fac acest pas. La +50, când ai sâni naturali, există avantaje și dezavantaje. Avantajul e că ai un decolteu frumos și că ești admirată deopotrivă de femei și de bărbați. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada când am fost model și pot spune că multe ținute îndrăznețe au fost defilate sub privirile a mii de oameni. Nu mai zic de condiția absolut obligatorie atunci când realizezi un pictorial, aceea fiind că trebuie să stai bine la capitolul sâni frumoși”, povestește Dana Săvuică pe o rețea de socializare.

Vedeta crede că sânii naturali trec prin schimbări pe parcursul timpului, dar acestea pot fi remediate.

„Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sănii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe tine. Sănătate, estetică și puțină vanitate…așa că am ales să pornesc pe acest drum.

Medicul nu numai că îmi inspiră încredere, dar îmi dă și un vibe bun. Am făcut intervenția de reducție și lifting a sânilor și mă simt foarte bine”, adaugă senzuala blondă.

Adina Postelnicu: „Am făcut reducția mamară și sper să scap de aceste dureri de spate”

Și Adina Postelnicu a urmat, de curând acest exemplu. După cele trei ore petrecute în sala de operație, artista a ieșit cu o altă imagine.

„În sfârșit, am făcut reducția mamară și sper să scap de aceste dureri de spate, pe care le am de la 15 ani. Eu fac sport și mi-era foarte greu, mă mișcam foarte greu din cauza sânilor mari. Am și coloana deformată din liceu, de la statul inadecvat în bancă. Îmi amintesc că atunci băieții făceau tot felul de glumițe proaste pe seama mea, mergeam și încovoiată de la greutatea sânilor și mă îmbrăcam cu haine foarte largi.

Am mai vrut să o fac pe vremea când eram mai tânără, dar atunci nu m-a lăsat medicul. Cam de un an tot vorbesc cu doctorul să o fac. Am și alăptat-o pe Zaynab mult timp, până la doi ani și patru luni, și atunci doctorul îmi spunea că, după ce mă opresc din alăptat, am nevoie de o jumătate de an să se retragă glanda mamară ca să putem face intervenția.

Acum a venit momentul. Medicul mi-a dat mare încredere că pot face această intevenție. Am mai fost la el să fac diverse proceduri mini invazive, fac mezoterapie de la 20 de ani”, a spus Adina Postelnicu, conform Click!

Simona Halep și-a micșorat sânii ca să joace tenis

Simona Halep a sacrificat multe ca să atingă succesul. La un moment dat, sportiva a decis să își micșoreze sânii.

„Despre operație, vreau să spun că nu am vorbit 7 sau 8 ani, am fost prea timidă să ating subiectul. Era un unul prea personal, așa că l-am ținut pentru mine. Încurajez toate fetele care se confruntă cu problema asta să urmeze exemplul meu. Pentru mine a fost un impediment pentru a juca tenis. Spatele mă chinuia în acele momente. Deci, fără operație nu aș fi putut ajunge în top”, a mărturisit Simona Halep în emisiunea „One-on-One”.

