Adina Postelnicu, confesiuni despre relația cu iubitul cu 11 ani mai tânăr: „La început am fost speriată” / Exclusiv

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Cel mai mult îmi plăcea, când venea vacanță de vară, să mergem la bunici pentru că ne întâlneam toți verișorii și era mare hărmălaie. Îmi plăceau și vacanțele de iarnă când mă întâlneam cu verișoara mea Ancuța și mergeam la colidat de unde primeam bani, covrigi și bomboane. Aruncam covrigii că ne eram greu să-i cărăm și păstram doar bomboanele și banii.

Ce înseamnă Roxana pentru tine? Ce va plăcea să faceți în copilărie?

Roxana este aerul pe care îl respir. Făceam multe tâmpenii pe care n-ar fi trebuit să le facem la vârsta aia. Dar tot cu verișoara mea le făceam pe cele mai rele, cu ea am fumat prima dată. Ne-am făcut niște țigări din tutun și ziar și era să leșinăm la prima încercare. Sora mea era invidioasă pe prietenele mele așa că le turna apă în încălțări mereu, ca să-i acord ei toată atenția.

Ne mai și băteam când eram mici. Mie îmi plăcea să o necăjesc, recunosc. Mă urcam în pătuțul ei, îi scoteam suzeta din gură numai ca să o fac să plângă și s-o pot lua apoi în brațe, s-o pup. Când ne certam mai tare, Roxana nu mă mai lăsa să intru în camera așa că la 2, 3 luni spărgeam geamul și ai mei erau disperați.

Adina Postelnicu și sora ei, Roxana. Sursă foto: Arhivă personală

Erați fetele tatei? Aveați tabieturile voastre, toți trei?

Nu prea am avut tabieturile noastre toți trei pentru că tata muncea foarte mult, era mai tot timpul la birou. Dar în vacanțe eram toți 4 mereu, nu exista să mergem separat. Vacanțele cu ei erau cele mai frumoase, ne făceau toate mofturile. Aveam și noi o pasiune, seara la restaurant voiam numai suc să bem.

La toate evenimentele la care mergeam, eu dansam cu tată. Atrăgeam toate privirile, noi doi rupeam rigul de dans și toate privirile erau ațintite spre noi. Asta era obiceiul nostru. Peste tot cântam ‘Fetele lui tata’ și era mereu cu ochii în lacrimi.

Adina Postelnicu, în copilărie: “Mi se spunea Ștefan cel Mic și mă băteam cu toți copiii”

Ce-ți mai amintești din perioada școlii? Erai rebelă, timidă?

Mi se spunea Ștefan cel Mic, aveam părul foarte des și ondulat, ca al lui Ștefan cel mare, și prin clasa a VII-a mă băteam cu toți copiii. În liceu însă am avut altă poreclă, din cauza sânilor, așa că purtam mereu pulovere largi pentru că băieții erau mai obraznici. Până la urmă, inevitabil, ajugeam să mă bat cu ei, dar doar până în clasa a VIII-a, apoi m-am mai maturizat și eu.

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Cred că aveam 5 ani și m-am îndrăgostit de soțul verișoarei mamei mele. Și acum îmi aduc aminte că mă uitam la el ca la soare.

“Mama nu m-a lăsat să fac muzică”

Când te-ai gândit să te apuci de muzică?

Cânt de la grădiniță, în toate pozele sunt cu gura până la urechi, cântând. Dar serios m-am apucat prin clasa a V-a, când am mers la Clubul Elevilor, în paralel făcând și dansuri, toate astea până în clasa a 12-a. Mama nu m-a lăsat să fac muzică deloc. Mi-a spus din start că nu este o prioritate. Nu m-am lăsat, ea știa că sunt la joacă și eu eram la Club și învățăm să cânt.

În clasa a IX-a am participat la primul meu concurs, în Vaslui, și mama nu a știut. A două zi am apărut în ziarul local, luasem locul 2 și toată lumea venea s-o felicite pe mama la serviciu. M-a certat foarte rău și 2 săptămâni nu am avut voie să ies nicăieri.

Roxana Postelnicu alături de familia ei. Sursă foto: Arhivă personală

Până la urmă te-a înțeles?

Da. În clasa a XII-a a mers cu mine la primul concurs în afara orașului, am fost la ‘Ursulețul de aur’, la Baia Mare. Și din acel moment m-a susținut, am venit la București la facultate și a fost alături de mine în tot ce mi-am propus să fac.

Cum a câștigat primii bani Adina: “În timpul facultății am vândut haine, am făcut pregătire cu copiii”

Ai vândut tractoare, ai avut firma de imobiliare și farmacii. Cum ai trecut de la una la altă, cum ai reușit să te descurci?

Din clasa a XI-a, în vacanțele de vara mergeam mereu la tata la birou și el mi-a insuflat spiritul afacerist. Eram atentă la tot ce-mi spunea și făceam singură dosare definitive. În timpul facultății am vândut haine, am făcut pregătire cu copiii ca să câștig banii mei și să-l fac pe tata mândru de mine. M-am adaptat foarte ușor la orice, dar am rămas la partea de organizare evenimente, asta mi-a plăcut întotdeuna cel mai mult.

Cum este mama Adina?

Recunosc, sunt o mamă exagerată, adică sunt cu ea 24 din 24 mai puțin când trebuie să plec de acasă. De fiecare dată îmi bubuie inima până mă întorc. Dacă am concert, oricând de departe ar fi, vin acasă pentru că dimineață vreau să mă găsească acolo când se trezește. Zaynab este dependentă de mine și sunt atentă la orice nevoie a ei. De când s-a născut am lipsit doar 2 nopți de acasă.

Adina Postelnicu si fiica ei, Zaynab. Sursă foto: Arhivă personală

Adina Postelnicu, despre fiica ei: “Este foarte ambițioasă, asta clar a luat de a mine”

Ce crezi că va moșteni Zaynab de la tine și Glance?

De pe acum cântă de dimineață până seara, dansează, chiar dacă eu nu i-am insuflat dragostea pentru asta. Nu sunt de acord să urmeze o carieră în acest sens, dar dacă o să vrea, o voi susține. Acum îmi spune că vrea să se facă ‘polis’, vom mai vedea până va mai crește. Este foarte ambițioasă, asta clar a luat de a mine.

Adina de la Heaven, 10 ani de relație cu Glance: “La început am fost nițel speriată”

Au trecut 10 ani sunteți împreună, contrar speculațiilor. Ce înseamnă Glance pentru tine?

La început lumea a fost sceptică în privința relației noastre, dar iată că au trecut 10 ani și încă suntem împreună. În primă fază am fost nițel speriată, mă gândeam că poate-i plac cluburile și viața de noapte. Cu timpul am descoperit că avem aceleași hobby-uri, ne place să ne plimbam, mergem în vacanță doar noi doi, fără gașcă. Muzica ne-a legat foarte tare, mai ales că sunt și managera lui. Țin minte că primul featuring cu el l-am avut când avea 18 ani și nu prea l-am băgat în seamă.

Totul a venit natural. El ieșise dintr-o relație, eu din alta. Am început să vorbim și s-a legat o prietenie frumoasă, ne plângeam unul altuia, așa a început povestea noastră. La vreun an ne-am dat seama că ne îndrăgostiserăm unul de altul.

Adina Postelnicu, Glance si Zaynab. Sursă foto: Arhivă personală

Care este cea mai frumoasă calitate a lui?

În ciuda faptului că există o diferența de vârstă între noi, Glance este un bărbat matur și un tată foarte bun. Provenind și dintr-o altă religie lucrurile stau altfel, ei își doresc de tineri familie și copii, nu sunt genul să bată câmpii. Sunt foarte dedicați și asta mi-a plăcut cel mai mult.

Adina Postelnicu: “Am plâns nopți întregi până am decis că trebuie să mă opresc”

Apropo, când a încetat să-ți mai pese ce scriu ziarele?

După primii 4 ani de Heaven, prin 2009, a început să nu-mi mai pese. Dar până atunci, când scriau tot felul de lucruri cu ‘bătaie’ la mine, a fost foarte greu. Cu timpul mi-am dat seama că nu trăiesc cu lumea și nu contează ce gândesc oamenii despre mine, contează doar să mă pot uita eu în oglindă și părerea familiei. Citeam lucruri despre mine pe care știam că nu le-am făcut, lucruri care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Am plâns nopți întregi până am decis că trebuie să mă opresc.

Cel mai greu moment, pierderea tatălui: “În secunda aceea am avut senzația că am îmbătrânit 100 de ani”

Care a fost cel mai urat moment din viața ta?

Când a murit tata a fost un șoc pentru că nu m-am așteptat. Eram plecată în vacanță, în Beirut, nimic nu mi-a prevestit ce avea să se întâmple. Roxana mă suna, eu aveam telefonul pe silent, a sunat la mătușile lui Glance și a reușit să dea de mine. A fost un șoc. Dacă până atunci eram nebunatică, zvăpăiată, în secunda aceea am avut senzația că am îmbătrânit 100 de ani. Odată cu tata am pierdut jumătate din mine.

Adina Postelnicu și tatăl ei, în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Sunt pisăloagă, o adevărată ‘picătură chinezească’ pentru sora mea, apoi pentru ceilalți. Dar sunt și ambițioasă, tot ce mi-am pus în cap să fac, am reușit.

Cornel Fugaru, către Adina Postelnicu: “Dacă vrei să faci carieră, dă kilogramele astea jos”

Arăți foarte bine, e gentic sau faci vreun efort?

Să zicem că am făcut un efort. Până la 19 ani am avut 20 de kilograme în plus și îmi aduc perfect aminte că-mi plăcea să mănânc. Eram însă pe o scenă la Buzău, la o preselecție, și Cornel Fugaru mi-a spus ‘fată, ai o voce dumnezeiască, dar dacă vrei să faci carieră dă kilogramele astea jos’. Mi-a spus asta de față cu toată lumea, poate dacă mi-ar fi spus în particular nu știu dacă m-aș fi ambiționat așa tare. Din următoarea zi am început să țin cură și să fac sport, și durează până azi.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș ‘sapa’ groapa altuia, nu mi-aș bate joc de oameni, nu aș ‘calca’ pe cadavre ca să-mi ating scopurile.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Fără să vreau sigur am dezamăgit, niciodată intenționat. Poți dezamăgi un om și să nu-ți dai seama de asta. Este firesc pentru că suntem oameni, nu suntem perfecți.

Ai făcut compromisuri în viață?

Aș vrea să cred că nu. Dar dacă luăm în considerare că am făcut un copil abia la 40 de ani datorită carierei, sau că nu am reușit să petrec cât de mult timp mi-am dorit cu familia tot din cauza carierei… înseamnă că am făcut compromisuri. Am lăsat multe lucruri pentru a-mi urma visul.

Ai apela vreodată la vreo intervenție estetică?

Mereu mi-am dorit să am sânii mai mici și asta strict din cauza durerilor de spate. La 26 de ani am mers pentru prima dată la la estetician să-mi fac această operație, dar m-a dat afară pe ușa, a zis că nu e momentul, mai întâi trebuie să devin mamă. Acum a venit momentul și pe 10 martie medicul Alin Bortolini m-a programat, după multe discuții, să facem această intervenție.