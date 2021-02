Solista Adina Postelnicu (42 de ani) de la Heaven a devenit pentru prima oară mamă la începutul lunii septembrie a anului 2019. Cântăreața și artistul Glance (31 de ani) au împreună o fiică, Zaynab Maria, în vârstă de 1 an și jumătate.

Adina de la Heaven a spus cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, artista a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. Recent, Adina s-a mutat într-o nouă casă. „A fost visul tatălui meu să stăm împreună, noi ca familie, cu toții. Din păcate, el nu a mai reușit să stea cu noi, dar ca și proiect și tot, am îndeplinit visul lui. Și pe al nostru, totodată.

Suntem foarte unite, noi surorile, și slavă Domnului că și bărbații noștri au fost de acord cumva cu situația și au trebuit să înțeleagă că nu au încotro. (…) Noi ne înțelegem din priviri [ea și sora ei]. Pe cât este de frumoasă, pe atât este și de grea și de complicată [viața de mamă].

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

E firesc, e normal. Eu sunt panicoasă și perfecționistă. Încerc să fiu. Nu ne împăcăm foarte tare cu nopțile nedormite. Asta e singura problemă. (…) Acum, pe 1 martie, face un an și 6 luni și am decis să o înțarc. E obositor pentru amândouă. Eu spun că mi-am făcut datoria de mamă, cât am putut”, a spus Adina.

Cum s-a schimbat relația artistei cu iubitul ei Glance?

Totodată, solista a vorbit despre relația pe care o are acum cu partenerul ei. Solista și Glance formează un cuplu de aproape 7 ani. „Nu s-a schimbat mai nimic între noi doi. Bine, am stat și o perioadă despărțiți. Eu am locuit cu mama și cu sora mea pentru că aveam nevoie de ajutor.

El dormea la noi acasă, în apartament. (…) Aveam nevoie de cineva ziua care să nu fie obosit. Dacă am fi locuit împreună cu siguranță s-ar fi creat un haos. Ăsta a fost motivul. Dar, uite, de două zile suntem cu toții.

Ne-a unit clar [fetița]. Relația este mult mai frumoasă decât era înainte. Poate și pentru că nu am mai stat bot în bot toată ziua. Inevitabil, stând foarte mult împreună, apăreau și discuții. Nu e o meserie ușoară [cea de artist], iar când o faci în familie… Nu prea reușești să delimitezi.

Această pauză de un an și jumătate de când a venit fetița și a fost prioritatea pentru noi, ne-a ajutat în relația de cuplu. Ne-am redescoperit și ne-am dat seama că ne era dor unul de celălalt.”

Foto: Instagram

Citește și:

Anna Lesko, gest înduioșător pentru Adela Popescu în timpul sarcinii: „M-a super impresionat”

Kim Kardashian a vorbit despre planurile sale de a-și reface viața după divorț

Cum s-au acomodat Feli și logodnicul ei vieții în izolare? „Uneori ne călcam destul de tare pe nervi”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro